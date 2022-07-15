Правительства всей Европы заплатят за антироссийские санкции

«У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги». Такими словами глава МИД Италии описал то, как он видит реакцию России на проблемы в итальянском правительстве. Причем здесь Россия на самом деле – и почему проблемы для лидеров стран ЕС только лишь начинаются?

Правительство национального единства в Италии находится в глубоком кризисе. Один из участников коалиции – партия «Пять звезд» во главе с бывшим премьер-министром Джузеппе Конте – крайне недовольна экономической деятельностью правительства, а также намерением премьер-министра Марио Драги увеличить помощь киевскому режиму.

Кроме того, Джузеппе Конте обвиняет Марио Драги в заговоре с целью сместить Конте с поста руководителя «Пяти звезд» (для чего премьер якобы лично звонил основателю «Звезд» Беппе Грилло) и не намерен терпеть «подобное вмешательство (премьер-министра – прим. ВЗГЛЯД) во внутренние дела партии, которая поддерживает его». Потенциальный выход «Пяти звезд» из правящей коалиции не лишит ее большинства – однако проблема в том, что за звездными политиками могут потянуться другие. Например, северяне. Еще один участник правящей коалиции – Лига (бывшая Лига Севера) – против планов властей автоматически выдать гражданство миллиону детей иммигрантов.

Звезды хотят лицо

«Звезды» и Лига возмущаются не только потому, что им что-то не нравится. Дело в том, что сборная солянка из различных партий с различными взглядами, собранная ради формирования правительства, несет краткосрочные выгоды для участников (они становятся частью власти), однако чревата для них долгосрочными рейтинговыми последствиями. Партии по сути размываются, теряют лицо и – через вынужденные компромиссы с отказами от пунктов программы – ядерный электорат.

Что, собственно, и произошло со «Звездами», а также с североитальянской Лигой. «И крайне правая Лига, и движение «Пять звезд» слабо выступили на местных выборах, которые прошли на прошлой неделе. Поэтому – в преддверии парламентских выборов 2023 года – они пытаются вернуть себе политическую идентичность», – пишет европейское издание Politico.

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Частью идентичности «Пяти звезд» является популистская риторика, поэтому Джузеппе Конте выкатил премьер-министру целую серию экономических требований, включая повышение минимального размера оплаты труда, более активную борьбу с инфляцией, а также отказ от сокращения ряда социальных выплат. По словам Джузеппе Конте, его партия готова остаться в правящей коалиции и брать на себя ответственность, однако он не готов «выписывать правительству пустой чек».

14 июля в Сенате прошло голосование по вотуму недоверия действующему правительству. И хотя оно провалилось (172 сенатора проголосовали «против» и лишь 39 – «за»), Марио Драги официально подал в отставку – просто потому, что 70 с лишним сенаторов от «Пяти звезд» воздержались. «Большинства… которое поддерживало это правительство с момента его создания, больше не существует», – заявил Марио Драги. По словам премьер-министра, правительство, в рамках которого выставляются ультиматумы, «перестает работать и теряет смысл своего существования».

Погорели на русофобии

С решением премьера, однако, не согласился президент Италии Серджио Маттарелла. Отставку Марио Драги он не принял. Видимо, потому, что сейчас, когда Италия ждет второго транша бюджетных средств из ЕС на восстановление от последствий пандемии, а также накануне осеннего принятия бюджета на следующий год, не время разгонять правительство. Поэтому президент потребовал от премьера отправляться в парламент и попытаться решить вопрос с депутатами. «Теперь у нас есть пять дней работы для того, чтобы парламент подтвердил свое доверие правительству Драги, и Италия как можно быстрее вышла из этой запутанной драматической ситуации», – заявил еще один бывший премьер, лидер Демократической партии Италии Энрико Летта.

Не исключено, что «Супер Марио», как Драги называют за его спасение единой европейской валюты в бытность главой Центробанка ЕС, удастся спасти и правительство Италии. Действительно сохранить коалиционное правительство (пойдя на какие-то уступки Конте и извинившись перед ним за попытку устроить переворот в «Пяти звездах») и продолжить править страной.

Однако тенденция налицо – в Европе идет премьеропад. За последние несколько месяцев как минимум несколько глав правительств либо покинули свои посты (Кирил Петков в Болгарии, Борис Джонсон в Великобритании, Кая Каллас в Эстонии), либо находятся на грани отставки.

Любопытно, но ни один из них не относится к небольшой и вроде как самой уязвимой когорте европейских лидеров (среди которых премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, а также – очень условно, но все же – глава Турции Реджеп Эрдоган), которые не участвуют в санкционном шабаше Запада против России. Скорее, наоборот – те же Джонсон, Каллас и Петков являлись ярыми адвокатами санкций.

Собственно, именно из-за этих санкций и этой русофобии они и погорели. Да, в каждом случае отставка имела свои основания. Джонсон вроде как погорел на скандале с его соратником, в пьяном виде домогавшимся других мужчин. Петкова ушли из-за экономических и энергетических проблем, а эстонская правящая коалиция раскололась из-за отказа ряда партий принимать закон о ликвидации школ и детских садов, ведущих образование на русском языке. Однако по сути все правительства посыпались именно из-за того, что элиты заняли крайне враждебную России политику.

Политику, которая привела к разрыву экономических связей с Москвой – то есть экономическому кризису. К энергетическим санкциям против России – то есть к резкому росту цен на энергоносители на европейском рынке.

К резкому росту русофобии в их собственных странах – а значит, к усугублению внутренних конфликтов в тех из них, где русскомыслящие люди составляют значимую часть населения. Ну и, наконец, к принципиальному нежеланию заниматься внутренними проблемами и стремлению списывать их на «козни Путина», «налоги Путина» и тому подобные вещи. Собственно, итальянский сенатор Антонио Сакконе уже заявил о том, что Конте со товарищи, разваливая правительство, «оказывают услугу» Владимиру Путину.

«У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют», – считает министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который вместе с рядом депутатов вышел из «Пяти звезд», потому что является сторонником жесткой линии против России.

Пора выбирать

И в этой связи возникают два вопроса. Первый – извлекут ли европейские элиты какой-то вывод из начинающегося «премьеропада»? Осознают ли они, что пора заканчивать санкционный шабаш, сворачивать войну на восточных границах Европы и заниматься восстановлением экономических связей с Россией, да и вообще экономическим восстановлением Европы?

«Если ты вместо того, чтобы производить товары, занимаешься производством денег, то это обязательно очень плохо закончится. Теперь к этому добавились и высокие цены на энергоносители, а низких, вероятно, уже никогда не будет, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Разумеется, цены в той или иной степени высоки для всех, но у европейских стран после борьбы с ковидом уже нет резервов для решения энергетического вопроса – долги и бюджетные дефициты достигли просто неприемлемых значений».

Ответ на этот вопрос был бы однозначно положительным – ведь все премьеры хотят оставаться премьерами, если бы речь шла о суверенных европейских политиках. Однако проблема в том, что таких суверенных политиков в Европе немного – собственно, Орбан, Эрдоган, да и все. Остальные предпочитают следовать указанному Штатами курсу вопреки интересам собственного населения. И в этой связи возникает второй вопрос – кто следующий? «Марио Драги все равно покинет свой пост. Есть мнение, что указ о роспуске палат будет подписан 20 июля», – считает Дмитрий Офицеров-Бельский. Но кто уйдет в отставку после Драги?

Главным кандидатом на эту роль является Олаф Шольц, канцлер самой влиятельной страны ЕС – Германии.

Ведь страной управляет такая же «сборная солянка», как и в Австрии – «светофорная коалиция» в составе Социал-демократов, а также радикальных Свободных демократов и Зеленых. Партий, которые не могут найти общий язык по многим вопросам, в том числе и по теме сдерживания России.

Да, отставка Шольца – если она случится – будет отличаться от уходов Джонсона, Петкова, Каллас и (потенциально) Драги. Ведь Шольц – в отличие от своих коллег – не является сторонником русофобской политики. Он всячески препятствует продаже немецкого оружия Украине, да и вообще саботирует (в рамках своих возможностей, конечно) антироссийскую политику Запада.

«Шольц испытывает давление, как и его партия в целом. Отчасти это давление спонсируется и организуется США. Будущее коалиции и канцлерства Шольца будет зависеть от союзников по коалиции. Лично я не уверен, что на союз с Зелеными можно не рассчитывать», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Однако тут тоже есть вина Шольца – и она в нерешительности. В том, что он – лидер Евросоюза – пытается пропетлять между струек вместо того, чтобы публично отстаивать свою позицию.

Развал правящей коалиции в Германии – при всем уважении к судьбе Марио Драги – станет важнейшим сигналом европейским элитам о том, что пора делать выбор. Либо становиться суверенными руководителями в своих странах, отказываться от демагогии про «налоги Путина» и заниматься экономикой – либо уходить в сторонку. Освобождая тем самым место тем, кто готов решать реальные, а не выдуманные проблемы.