Сенатор Шендерюк-Жидков: Литва вводит налог на дождь, чтобы продолжать финансирование ненависти к России

Tекст: Ольга Никитина

Шендерюк-Жидков заявил РИА «Новости», что ради новых немецких танковых батальонов Литва вводит налог на дождь.

Так политик отреагировал на решение Германии перебросить в Литву 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны. Сенатор отметил, что в республике между тем с января 2024 года вступит в силу одобренный Сеймом по предложению правительства закон, согласно которому некоторым лицам придется платить за дождевую воду.

Шендерюк-Жидков напомнил, что Литва почти вдвое нарастила военные расходы. По его словам, поддержка Украины со стороны республики является колоссальной и составляет уже почти 1,5% от ВВП этой страны. Кроме того, ограничение калининградского транзита и другие антироссийские экономические меры привели к тому, что дефицит бюджета Литвы в следующем году составит 2,9% от ВВП.

Чтобы покрыть растущие расходы, власти Литвы вводят дополнительные налоги и сборы, в том числе налог на дождь, отметил член Совета Федерации. Вместе с тем, напомнил он, в республике бастуют учителя. Однако вместо выполнения требований со стороны педагогов власти Литвы будут содержать новые немецкие танковые батальоны.

«К сожалению, сегодняшняя Литва – яркий пример того, как в угоду ненависти к России власти жертвуют благополучием своих граждан», – заключил сенатор.

Между тем, по словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, большая часть средств, которые Вашингтон выделял Украине, были потрачены в США.