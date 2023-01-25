Прибалтика выколачивает «сверхприбыли» из Евросоюза

Похоже, некоторые страны Прибалтики нашли выход из энергетического кризиса – по крайней мере, финансовый. Литва стала первым членом ЕС, начавшим переговоры по изъятию доходов у тех государств, которые поделились с ними электроэнергией в самое сложное время. Увенчается ли эта идея успехом и на чьи деньги Европа облизывается сильнее всего?

Глава литовского Минэнергетики Дайнюс Крейвис сообщил, что Вильнюс прибегнет к посредничеству Еврокомиссии в попытке «стрясти» деньги со шведских производителей энергии. «Заместитель министра (замминистра энергетики Альбинас Зананавичюс, ответственный за переговоры со Швецией – прим. ВЗГЛЯД) посетил Брюссель и побеседовал с официальными лицами из департамента энергетики, ответственными за эти переговоры», – заявил министр энергетики.

По его словам, в Вильнюсе с самого начала предполагали, что переговоры со Швецией будут «сложными», и поэтому просили о возможности помощи со стороны ЕК. «Когда речь заходит о соглашении со Швецией, там не упоминается, о чем оно. А дело в деньгах...» – уточняет премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В декабре прошлого года Крейвис уже говорил, что республика сможет получить часть сверхдоходов, получаемых шведскими производителями энергии. По его словам, эти средства можно было бы использовать для покрытия госдолга Литвы, который образовался из-за выплачиваемых жителям компенсаций за электроэнергию.

«Глава Минэнерго Литвы, начитавшись, видимо, боевиков о комиссарах в кожаных тужурках с маузером, решил применить их методы к шведам. За то, что они поставляют Литве электричество по морскому электрокабелю NordBalt мощностью 700 мегаватт, они же – шведы – должны еще за это заплатить своими кровными», – иронически отмечает публицист Владимир Матвеев.

Для Литовской Республики, надо признать, вопрос энергетики является очень болезненным. Из всех трех прибалтийских республик Литва считается наиболее энергодефицитной. Литовская экономика страдает из-за резкого подорожания газа и электричества, что уже привело к закрытию значительного количества предприятий. В прошлом году Литва отказалась от российского трубопроводного газа и электроэнергии.

Свою же АЭС, доставшуюся от Советского Союза, литовцы по требованию Евросоюза остановили еще в 2009 году.

В декабре импорт покрыл 63% потребления электроэнергии в Литве. Импорт из Скандинавии через смычку NordBalt составил 47% от общего объема, из Латвии – 36%, из Польши – около 17%.

А почему вообще Литва претендует на деньги шведских энергетиков? Дело в том, что в конце сентября прошлого года министры энергетики стран Евросоюза пришли к соглашению о том, что страны-экспортеры электроэнергии должны будут поделиться сверхдоходами своих производителей с государствами-импортерами.

В утвержденном ЕК регламенте указано, что два государства ЕС, одно из которых на сто процентов зависит от импорта электроэнергии, а другое эту электроэнергию экспортирует, должны были еще до 1 декабря 2022 года подписать соглашение о разделе собранных с производителей электроэнергии «сверхприбылей». Всего Евросоюз планирует собрать 140 миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обосновала это заботой о простых европейцах. «Миллионы европейцев нуждаются в поддержке для оплаты счетов за электроэнергию», – сказала фон дер Ляйен. По ее словам, «некоторые компании производят электроэнергию по низким ценам и получают большую прибыль». Поэтому предполагается «ограничить их доходы».

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В ЕК указывают, что прибыль электростанций, использующих ветровую, солнечную и атомную энергию, резко возросла, потому что их тарифы привязаны к оптовой цене на природный газ, которая в 2022-м взлетела до рекордного уровня и выросла по сравнению с 2021-м на 550%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК проведет, опять же, «глубокую и всеобъемлющую реформу», чтобы отделить стоимость газа от цены на электроэнергию. «Эти компании получают доходы, о которых они никогда не думали и даже не мечтали», – сказала она депутатам ЕС, выступая в Страсбурге.

В ЕК призвали, чтобы государства – члены ЕС взимали дополнительный налог с любой энергетической прибыли, превышающей средний заработок за последние три года более чем на 20%. «Они должны платить справедливую долю», – потребовала фон дер Ляйен.

В итоге еще в сентябре руководящие органы Евросоюза ввели ограничение на прибыли энергокомпаний. Совет ЕС одобрил тогда установление лимита в 180 евро/МВт·ч на прибыль электростанций, использующих более дешевые источники энергосырья, чем природный газ.

Далеко не все страны Евросоюза согласились делиться с соседями. Так, в Германии решили изымать сверхприбыли своих энергокомпаний – но не отдавать за границу, а оставить их у себя в стране. Германское правительство планирует также использовать для субсидирования затрат потребителей на электроэнергию средства стабилизационного фонда общим объемом 200 млрд евро, который был создан еще в период пандемии Covid-19.

Однако Германии в любом случае будет трудно уклониться от правил ЕК, требующих делиться именно с соседними странами. То ли дело Норвегия, которая не входит в Евросоюз! Норвежцы в последнее время много зарабатывают на своей энергетике – и другие страны завистливо облизываются на их доходы.

Так, в мае 2022-го премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться своими сверхдоходами от продажи нефти и природного газа, в первую очередь с Украиной. В Осло ответили достаточно аккуратно, дав понять, что текущий кризис ударил и по норвежской экономике, поэтому нефтегазовые доходы нужны ей самой, а помощь Украине Норвегия, дескать, и так оказывает.

Но в покое норвежцев не оставили – похожая критика в адрес Осло раздалась и из Чехии. Прага обвинила скандинавскую страну в жадности из-за продажи газа по завышенным ценам.

Подсчитано, что в 2022 году Норвегия заработала на экспорте газа в три раза больше, чем в 2021-м, – 94 млрд долларов. Такие цифры возбуждают правительства стран ЕС. В Еврокомиссии стали обсуждать предельные цены для Норвегии.

Но норвежцы не проявили особой готовности подчиняться Евросоюзу – речь шла лишь о возможности небольших уступок.

«Осло не может принять политическое решение о снижении стоимости газа. Один из вопросов, который обсуждался, касался того, чтобы большая часть торговли газом осуществлялась по долгосрочным контрактам», – сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.

А министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд напомнил, что двадцать лет назад, когда Осло предлагал оформить долгосрочные контракты, Евросоюз сам это предложение отклонил. Так что теперь норвежцы не собираются отказываться от рыночных цен на газ.

В данном случае стратегическим преимуществом Норвегии стало отсутствие у нее членства в ЕС – и у Еврокомиссии нет достаточных инструментов, позволяющих «нагнуть» неуступчивое королевство. А вот у соседей норвежцев по Скандинавскому полуострову, шведов, такой свободы нет – они спутаны своим членством в ЕС. И, понятно, нет у шведов никакого желания делиться своими доходами с нищей Литвой – а, похоже, придется…

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