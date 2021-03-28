МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в лице своего генерального директора Рафаэля Мариано Гросси заявило, что не видит причин, по которым Белорусская атомная электростанция должна прекратить работу.

Конкретно так (цитата): «Находясь там (в Белоруссии), мы, конечно, обнаружили хорошие методы. Мы нашли то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, из-за которой эта станция не должна работать».

Рухнул последний бастион, умерла последняя литовская надежда. А ведь как хотелось литовцам, чтобы суровое МАГАТЭ нашло в БелАЭС хоть какое-нибудь нарушение правил безопасности. Отчего же литовцы так горюют? Ведь разум подсказывает: чем больше в регионе электростанций, хороших и разных, тем дешевле электроэнергия.

Для начала немного истории. В Литве еще 16 лет назад была своя атомная электростанция – Игналинская (ИАЭС), два самых мощных в Европе энергоблока по 1250 МВт каждый. Электричества одного из них с запасом хватало на потребности всей Литвы, а энергию второго Литва выгодно продавала соседям – Латвии, России и Белоруссии. Эту электростанцию в Литве (тогда Литовской ССР) в 1980-е годы построил великий Советский Союз. Построил и ушел, подарив литовцам, кроме независимости, еще и огромную кучу почти бесплатной электроэнергии на многие десятилетия. Почему почти бесплатной? Потому что энергия, вырабатываемая на АЭС, с точки зрения себестоимости топлива почти на порядок дешевле углеводородной (газ, уголь). Но вот стоимость самой АЭС – на порядок дороже газовых или угольных.

К примеру, два энергоблока БелАЭС Росатом строит белорусам в кредит за 10 млрд долларов. Ежегодные выплаты по кредиту составят около 1 млрд. Немало. И так – 15 лет (там же еще и проценты). А Литве атомное счастье досталось совершенно даром. СССР распался, и Россия не потребовала у Литвы никакой компенсации. Казалось бы, живи и радуйся. Но независимой Литве в начале 2000-х захотелось потерять свою независимость – вступить в Евросоюз. А Евросоюз потребовал в качестве непременного условия закрыть Игналинскую АЭС. Дескать, она небезопасна. Надо сказать, литовцы долго сопротивлялись. Они призывали на свою АЭС самых строгих инспекторов МАГАТЭ, они выполнили все, даже самые малейшие, пожелания этой строгой конторы, они добились, что МАГАТЭ официально признало ИАЭС одной из самых безопасных АЭС Европы. Но еврокомиссары были непреклонны: закрыть и всё!

И вот в 2005 году литовцы со слезами на глазах выключили навсегда первый энергоблок своей АЭС, а в новогоднюю ночь с 2009 на 2010 год – второй. Я был на этих похоронах. В декабре 2009 года я взял последнее интервью у генерального директора ИАЭС Виктора Шевалдина. Он грустно рассказал, что после закрытия ИАЭС Литва превратится из главного экспортера электричества в регионе в главного импортера. В Литве нет ни угля, ни газа, ни полноводных рек, потому придется либо покупать электроэнергию у соседей, либо покупать у России газ для своих электростанций. Очень задорого.

Но надежда все-таки была! Тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте в том же 2009 году с комсомольским задором рассказала, что вместо «старой, советской» Игналинской АЭС мы сейчас построим новую, «европейскую»! Вот как сейчас мы старую АЭС закроем, так в регион ка-а-ак понабегут инвесторы (японцы, французы, американцы), как начнут строить в Литве атомные электростанции! Да еще и Евросоюз денег обещал. Мы уже даже название ей придумали – Висагинская АЭС, вот! Не набежали инвесторы. Ни одного за 15 лет. Некоторое время Литва пыталась привлечь поляков: может, скинемся, может, замутим-таки АЭС на пару? Поляки тихо посмеялись в кулачок. Потом Литва пыталась подбить соседей – Латвию и Эстонию. Те бы и рады, но денег у них нет и никогда не было. А Евросоюз – кинул. Европейцы, они такие – поматросят и бросят.

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Впрочем, Евросоюз таки принял некоторое участие в литовской беде. Он ее уговорил на аренду плавучего СПГ-терминала, на который должен приплывать в газовозах сжиженный «газ свободы» (не российский!), которым гордая Литва будет питать свои газовые электростанции, чтобы не замерзнуть совсем. Странно же. Зачем? В Литву отлично поступает по трубам российский газ от Газпрома в любом количестве, который примерно в полтора раза дешевле сжиженного/разжиженного.

Но Евросоюз сказал, что греться российским газом – позорно. Это потеря независимости! Литовцы согласились и установили у себя в Клайпеде этот терминал. И назвали его – Independence. Независимость, да! Вот теперь не смейтесь. Литовцы сейчас потихоньку принимают на свой газовый терминал газовозы с российским газом. Пытались пару раз попользоваться американским, сланцевым, но цена оказалась вообще запредельной.

Вернемся к Белоруской АЭС. Против нее в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. И МАГАТЭ не помогло. Как в сказке Пушкина:

...Глядь: опять перед ним землянка.

На пороге сидит его старуха,

А пред нею разбитое корыто.

И вот еще что. В изначальном проекте СССР предполагал строить Игналинскую АЭС на белорусском берегу озера. ИАЭС была построена на пограничном озере Дрисвяты/Друкшяй, имевшим и белорусские, и литовские берега. Но геологи нашли белорусские берега слишком топкими и перенесли станцию на три километра западнее – в Литовскую ССР.

Справедливость восторжествовала. Литовцы подарок судьбы не смогли оценить. Зато теперь белорусы оценят. Я так думаю.