МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

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НОВОСТЬ ЧАСА

Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде

28 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок, при вложении своих сбережения в акции.  Подробности...
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Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Бесполезное оружие приносит Америке гигантские убытки

Истребитель F-35 оказался крайне дорогостоящей игрушкой U.S. Navy/Global Look Press
«Слишком много времени и денег потрачено зря». Такими словами американские военные эксперты подводят итоги исключительно дорогостоящих программ Пентагона по разработке новейшего оружия. Миллиарды долларов, потраченные на создание целых систем вооружений, выброшены на ветер. О чем идет речь и почему это произошло? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Против БелАЭС в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. Подробности...

Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. Подробности...
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Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 5 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде
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    Юрий Алексеев

    МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		28 марта 2021, 12:12

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в лице своего генерального директора Рафаэля Мариано Гросси заявило, что не видит причин, по которым Белорусская атомная электростанция должна прекратить работу.

    Конкретно так (цитата): «Находясь там (в Белоруссии), мы, конечно, обнаружили хорошие методы. Мы нашли то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, из-за которой эта станция не должна работать».

    Рухнул последний бастион, умерла последняя литовская надежда. А ведь как хотелось литовцам, чтобы суровое МАГАТЭ нашло в БелАЭС хоть какое-нибудь нарушение правил безопасности. Отчего же литовцы так горюют? Ведь разум подсказывает: чем больше в регионе электростанций, хороших и разных, тем дешевле электроэнергия.

    Для начала немного истории. В Литве еще 16 лет назад была своя атомная электростанция – Игналинская (ИАЭС), два самых мощных в Европе энергоблока по 1250 МВт каждый. Электричества одного из них с запасом хватало на потребности всей Литвы, а энергию второго Литва выгодно продавала соседям – Латвии, России и Белоруссии. Эту электростанцию в Литве (тогда Литовской ССР) в 1980-е годы построил великий Советский Союз. Построил и ушел, подарив литовцам, кроме независимости, еще и огромную кучу почти бесплатной электроэнергии на многие десятилетия. Почему почти бесплатной? Потому что энергия, вырабатываемая на АЭС, с точки зрения себестоимости топлива почти на порядок дешевле углеводородной (газ, уголь). Но вот стоимость самой АЭС – на порядок дороже газовых или угольных.

    К примеру, два энергоблока БелАЭС Росатом строит белорусам в кредит за 10 млрд долларов. Ежегодные выплаты по кредиту составят около 1 млрд. Немало. И так – 15 лет (там же еще и проценты). А Литве атомное счастье досталось совершенно даром. СССР распался, и Россия не потребовала у Литвы никакой компенсации. Казалось бы, живи и радуйся. Но независимой Литве в начале 2000-х захотелось потерять свою независимость – вступить в Евросоюз. А Евросоюз потребовал в качестве непременного условия закрыть Игналинскую АЭС. Дескать, она небезопасна. Надо сказать, литовцы долго сопротивлялись. Они призывали на свою АЭС самых строгих инспекторов МАГАТЭ, они выполнили все, даже самые малейшие, пожелания этой строгой конторы, они добились, что МАГАТЭ официально признало ИАЭС одной из самых безопасных АЭС Европы. Но еврокомиссары были непреклонны: закрыть и всё!

    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

    И вот в 2005 году литовцы со слезами на глазах выключили навсегда первый энергоблок своей АЭС, а в новогоднюю ночь с 2009 на 2010 год – второй. Я был на этих похоронах. В декабре 2009 года я взял последнее интервью у генерального директора ИАЭС Виктора Шевалдина. Он грустно рассказал, что после закрытия ИАЭС Литва превратится из главного экспортера электричества в регионе в главного импортера. В Литве нет ни угля, ни газа, ни полноводных рек, потому придется либо покупать электроэнергию у соседей, либо покупать у России газ для своих электростанций. Очень задорого.

    Но надежда все-таки была! Тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте в том же 2009 году с комсомольским задором рассказала, что вместо «старой, советской» Игналинской АЭС мы сейчас построим новую, «европейскую»! Вот как сейчас мы старую АЭС закроем, так в регион ка-а-ак понабегут инвесторы (японцы, французы, американцы), как начнут строить в Литве атомные электростанции! Да еще и Евросоюз денег обещал. Мы уже даже название ей придумали – Висагинская АЭС, вот! Не набежали инвесторы. Ни одного за 15 лет. Некоторое время Литва пыталась привлечь поляков: может, скинемся, может, замутим-таки АЭС на пару? Поляки тихо посмеялись в кулачок. Потом Литва пыталась подбить соседей – Латвию и Эстонию. Те бы и рады, но денег у них нет и никогда не было. А Евросоюз – кинул. Европейцы, они такие – поматросят и бросят.

    Впрочем, Евросоюз таки принял некоторое участие в литовской беде. Он ее уговорил на аренду плавучего СПГ-терминала, на который должен приплывать в газовозах сжиженный «газ свободы» (не российский!), которым гордая Литва будет питать свои газовые электростанции, чтобы не замерзнуть совсем. Странно же. Зачем? В Литву отлично поступает по трубам российский газ от Газпрома в любом количестве, который примерно в полтора раза дешевле сжиженного/разжиженного.

    Но Евросоюз сказал, что греться российским газом – позорно. Это потеря независимости! Литовцы согласились и установили у себя в Клайпеде этот терминал. И назвали его – Independence. Независимость, да! Вот теперь не смейтесь. Литовцы сейчас потихоньку принимают на свой газовый терминал газовозы с российским газом. Пытались пару раз попользоваться американским, сланцевым, но цена оказалась вообще запредельной.

    Вернемся к Белоруской АЭС. Против нее в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. И МАГАТЭ не помогло. Как в сказке Пушкина:

    ...Глядь: опять перед ним землянка.
    На пороге сидит его старуха,
    А пред нею разбитое корыто.

    И вот еще что. В изначальном проекте СССР предполагал строить Игналинскую АЭС на белорусском берегу озера. ИАЭС была построена на пограничном озере Дрисвяты/Друкшяй, имевшим и белорусские, и литовские берега. Но геологи нашли белорусские берега слишком топкими и перенесли станцию на три километра западнее – в Литовскую ССР.

    Справедливость восторжествовала. Литовцы подарок судьбы не смогли оценить. Зато теперь белорусы оценят. Я так думаю.

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