Взгляд
14 января, суббота  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
Разделы

На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

К чему готовятся военные России и Белоруссии

Недавно созданная российско-белорусская группировка ведет боевое слаживание Константин Морозов/РИА Новости
Сотрудничество Москвы и Минска в сфере безопасности достигло беспрецедентного уровня, отметил Александр Лукашенко. Одновременно в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск России Олег Салюков – один из новых замов командующего СВО. В это же время Киев усиливает провокации на украино-белорусской границе. На что способны союзные силы в случае агрессии с юга или запада? Подробности...
Перейти в раздел…

ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пересекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Латвия выживает без газа из России

В ситуации с газом нашли что-то хорошее - латыши научились экономить DPA/TASS
С нового года в Латвии вступил в силу запрет на закупки газа в России. Теперь страну снабжает терминал в Клайпеде, также есть надежда на газ из Финляндии, у берегов которой недавно появился собственный плавучий терминал. Но многим домохозяйствам приходится переходить на древесину. Дрова резко подорожали, и оптимизма у экспертов теперь значительно меньше, чем у латвийских властей. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» (Хабаровск, Тамбов, Махачкала – нужное подчеркнуть и, главное, не перепутать) и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...

Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Немцы изголодались по правде

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Немецкие танки на земле Украины

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

Перейти в раздел…

Россиянка Анна Линникова эффектно прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
Подробности...

Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
Подробности...

Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
    Небензя указал на превращение Украины в «натовскую ЧВК» Грузинский оппозиционер заявил об избиении в Тбилиси русскими музыкантами В США потребовали отставки Байдена из-за Украины Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом
    В Британии сказали, как собрались «изменить мышление» Путина Newsweek: Танки стали новой красной линией для США и НАТО на Украине Украина озвучила результаты «последних подсчетов» ущерба инфраструктуре Российские военные ответили на нападки на Чебурашку
    Медведев посоветовал премьеру Японии сделать харакири В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ Местный житель рассказал, что ВСУ «сравняли с землей» поселок Опытное ВСУ нашли применение бобровым плотинам на границе с Белоруссией

    великая актриса


    Умерла Инна Чурикова

    МХТ имени Чехова


    Блогеры отреагировали на увольнение Назарова и Васильевой за антироссийские высказывания

    уступить место


    Украинка нервно отреагировала на появление россиянки на «Мисс Вселенная»

    Видео

    союзные силы


    К чему готовятся военные России и Белоруссии

    гуманитарная катастрофа


    Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

    Leopard и Challenger


    Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине

    вектор наступления


    Успехи в Донбассе дали командованию России свободу выбора

    падение валюты


    На долларе поставлен «крест смерти»

    разные выводы


    Алексей Зензинов: Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

    гражданское участие


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Немцы изголодались по правде

    невероятная стойкость


    Андрей Полонский: Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

    на ваш взгляд


    Когда вы убираете новогоднюю елку?

    Как Латвия выживает без газа из России

    В ситуации с газом нашли что-то хорошее - латыши научились экономить
    		   14 января 2023, 15:00
    Фото: DPA/TASS
    Текст: Станислав Лещенко

    С нового года в Латвии вступил в силу запрет на закупки газа в России. Теперь страну снабжает терминал в Клайпеде, также есть надежда на газ из Финляндии, у берегов которой недавно появился собственный плавучий терминал. Но многим домохозяйствам приходится переходить на древесину. Дрова резко подорожали, и оптимизма у экспертов теперь значительно меньше, чем у латвийских властей.

    После того, как Прибалтика почти лишилась прямого доступа к российскому газу, эксперты начали пророчить ей не трудную, а очень трудную зиму.

    Латвийская пресса отмечает, что до 18 августа подземное газохранилище (ПГХ) в Инчукалнсе (под Ригой) удавалось заполнять, поскольку на тот момент российский газ в страну еще поступал, пусть и нерегулярно. Но после того, как латвийский энергетический гигант Latvenergo, наконец, запустил свои газовые электростанции (это пришлось сделать из-за высоких цен на электроэнергию), наполнение данного хранилища было приостановлено.

    Уровень в 55% наполнения ПГХ в Инчукалнсе стал худшим показателем среди газохранилищ государств-членов Евросоюза.

    Теперь вступил в силу закон, прямо запрещающий покупки газа у России. При этом оговорено, что он может идти через страну транзитом в Калининградскую область, хотя обычно газ в этот российский регион поставляется через Литву. Так СПГ-терминал в литовской же Клайпеде стал для Латвии единственным источником голубого топлива. Но половина газа, поступающего в Латвию оттуда, в стране не задерживается и идет транзитом в Эстонию.

    Уже были случаи, когда поставки из Клайпеды в Латвию существенно «проседали». Это происходило из-за Польши, которая тоже получает голубое топливо через этот СПГ-терминал и продает часть объемов прибалтийским и финским компаниям. С 23 августа Польша увеличила импорт СПГ через Литву на 1 млн кубометров в сутки – до 4,5 миллионов.

    Вопросами газоснабжения страны до недавнего времени всецело ведало АО «Латвийский газ», крупнейшим акционером которой является российский Газпром.

    В августе предприятие дважды объявляло, что у него не хватит запасов для снабжения латвийских домохозяйств в новом отопительном сезоне. Эти предупреждения вызвали панику, и в ситуацию вмешался премьер-министр Кришьянис Кариньш, заверивший, что Латвия в состоянии обеспечить себя газом.

    На вопрос о том, будет ли возможность купить топливо в случае, если Латвии его все-таки не хватит, премьер туманно ответил: «Это обстоятельства, которые мы в настоящее время не в силах спрогнозировать. Похоже, что нам и остальным хватит на весь сезон, но мы должны быть бдительны».

    Пока что, если верить заявлениям официальных лиц, в Латвии газ есть. И власти ждут, что через некоторое время поставки пойдут не только с юга, но и с севера – из финского порта Инкоо, по газопроводу Balticconector.

    Надежду латвийских чиновников питает и то, что объемы потребления голубого топлива в государстве значительно снизились. Согласно данным местного Центрального статистического управления, почти на треть, и Латвия таким образом выбилась в лидеры ЕС по сокращению газопотребления. В ведомстве отмечают, что потребители все чаще используют для отопления древесную щепу.

    Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш считает, что это хорошая новость – латыши научились экономить.

    С холодом смотрим в будущее

    Председатель правления АО Latvenergo Мартиньш Чаксте считает, что ситуацию с газоснабжением удалось стабилизировать. «В прошлом году, если честно, были месяцы, когда мы не знали, сможем ли вообще купить газ», – сказал он, пообещав, что «газоснабжение, скорее всего, больше не будет в таком критичном состоянии» и «не будет таких скачков цен».

    Бывший вице-мэр Риги, а ныне депутат Европарламента от Латвии Андрис Америкс менее оптимистичен. «Теплая зима, меры по экономии и поступление сжиженного газа в Европу очень сильно снизили цену природного газа – по сравнению с августом, когда были достигнуты наибольшие рекорды цен. Но можем ли мы сейчас сказать, что энергетический кризис в Европе преодолен и что мы выбрались из ямы? Думаю, что нет, поскольку впереди еще оставшиеся зимние месяцы. Есть и другие факторы, в том числе боевый действия на Украине и новая волна заболеваемости ковидом в Китае, которые могут повлиять на цену газа», – говорит Америкс.

    Он напоминает, что нынешняя цена газа на биржах по-прежнему высока – примерно в пять раз выше, чем в 2019 году, цены в Европе только начали расти. «И что существенно для глобальной конкурентоспособности европейской промышленности, цена до сих пор намного выше, чем цена природного газа в США. К сожалению, мы не сразу увидим падение цен на газ в своих коммунальных счетах – поскольку тот газ, которым пользуемся сейчас, был закуплен раньше по высоким ценам. Но сейчас самый подходящий момент, чтобы европейские страны вместе и каждая в отдельности уже начали работу над следующим отопительным сезоном», – призывает евродепутат.

    Конечно, маленькую страну с вымирающим населением и стагнирующей экономикой, обеспечить газом проще, чем, например, Германию с ее промышленностью. Ведь латышскую промышленность эпоха дорогого газа грозит вовсе добить. 

    Недавно президент Латвийской конфедерации работодателей, владелец рыбоконсервного предприятия Андрис Бите заявил, что экономика страны в целом «очень быстро уходит от потребления газа к альтернативным решениям» в силу также того, что поставки могут прекратиться в любой момент».

    «То стабильное время, в котором мы жили последние ...надцать лет, однако закончилось. Те, кто работал в 1990-е, помнят, что каждый новый день мог быть достаточно критическим», – говорит он.

    Ранее госорганы Латвии получили заявки от 147 предприятий с просьбой о поддержке в свете подорожания энергоресурсов. Общая сумма запрашиваемых компенсаций – 24,53 млн евро. Подобная поддержка предоставляется в виде грантов в размере 30% от платежей за газ и электричество, но не более двух млн евро на одного коммерсанта.

    На национальных дровах

    Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и электроносителей Гунар Валдманис предупреждает, что потрясения возможны уже в нынешнем сезоне. «Это не связано с поставками газа. Его у нас достаточно. Но нужно понимать, что самое большое потребление и газа, и электроэнергии у нас из-за холодной погоды, в сильные морозы. И тогда, думаю, мы можем увидеть сильные скачки тарифов. Это ситуация, когда нельзя снизить потребление энергоресурсов», – отмечает он.

    Анонсированные поставки СПГ из Финляндии могут начаться не скоро – в связи с тем, что финны никак не могут ввести в строй свою АЭС «Олкилуото-3», которую строят уже 20 лет. По планам эта станция должна закрыть треть потребностей их страны в электроснабжении, а пока она не работает финны будут по максимуму использовать терминал в Инкоо.

    Глава Латвийской ассоциации теплоснабжения Валдис Витолиньш жалуется, что газовая биржа очень сильно реагирует на боевые действия на Украине и на общую мировую нестабильность. «Производители теплоэнергии всегда заключали длительные договоры на поставку ресурсов – щепы или газа. На сезон. На год. Бывало, что и на два года. И цена не менялась. Сейчас это просто немыслимо, цену дают на месяц-два-три вперед», – переживает он.

    Власти Латвии охотно рассказывают населению о «зеленой энергетике», развитие которой, дескать, поможет вывести страну из энергетического кризиса. Кроме того, Прибалтика уже сейчас покупает немало электроэнергии в Скандинавии. Но Валдманис считает, что без газа все равно не обойтись.

    «Газ – это последняя соломинка в том случае, когда нет ветра, недостаточно воды в реках для работы ГЭС, или мало солнца. Дополнительно цену увеличило и то, что в последние два года в Скандинавии низкий уровень воды в реках, что является не самым благоприятным условием для производства электроэнергии. И потому важны термоэлектростанции, работающие на газе или на угле», – подчеркивает эксперт.

    Наслушавшись предсказаний о газовом голоде, латвийские самоуправления начинают ускоренными темпами строить котельные, работающие на щепе. Это действительно позволяет снизить тариф для конечного потребителя. Например, в декабре 2022 года больше всего за тепло вынуждены были отдавать жители города Резекне – 216,69 евро за мегаватт-час, тогда как в начале прошлого года платили всего по 42 евро. Но в январе в городе запустили уже третью котельную на щепе – и тариф сразу же опустился до 151,90 евро.

    Но такой трюк удается далеко не везде. Соседний Даугавпилс тоже строит котельные на щепе, но один мегаватт-час как стоил 175,59 евро, так и стоит.

    Еще одна примета сегодняшнего дня в Латвии – ажиотаж, связанный с покупкой дров и рост цен на них. «Сейчас цены за кубометр древесины просто зашкаливают – торговцы в разных регионах Латвии просят до 800 евро за машину дров. В результате некоторым домовладельцам пришлось отказаться от печного отопления», – сообщает сотрудница «Латвийского Радио-4» Светлана Гинтер. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •