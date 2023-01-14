Как Латвия выживает без газа из России

С нового года в Латвии вступил в силу запрет на закупки газа в России. Теперь страну снабжает терминал в Клайпеде, также есть надежда на газ из Финляндии, у берегов которой недавно появился собственный плавучий терминал. Но многим домохозяйствам приходится переходить на древесину. Дрова резко подорожали, и оптимизма у экспертов теперь значительно меньше, чем у латвийских властей.

После того, как Прибалтика почти лишилась прямого доступа к российскому газу, эксперты начали пророчить ей не трудную, а очень трудную зиму.

Латвийская пресса отмечает, что до 18 августа подземное газохранилище (ПГХ) в Инчукалнсе (под Ригой) удавалось заполнять, поскольку на тот момент российский газ в страну еще поступал, пусть и нерегулярно. Но после того, как латвийский энергетический гигант Latvenergo, наконец, запустил свои газовые электростанции (это пришлось сделать из-за высоких цен на электроэнергию), наполнение данного хранилища было приостановлено.

Уровень в 55% наполнения ПГХ в Инчукалнсе стал худшим показателем среди газохранилищ государств-членов Евросоюза.

Теперь вступил в силу закон, прямо запрещающий покупки газа у России. При этом оговорено, что он может идти через страну транзитом в Калининградскую область, хотя обычно газ в этот российский регион поставляется через Литву. Так СПГ-терминал в литовской же Клайпеде стал для Латвии единственным источником голубого топлива. Но половина газа, поступающего в Латвию оттуда, в стране не задерживается и идет транзитом в Эстонию.

Уже были случаи, когда поставки из Клайпеды в Латвию существенно «проседали». Это происходило из-за Польши, которая тоже получает голубое топливо через этот СПГ-терминал и продает часть объемов прибалтийским и финским компаниям. С 23 августа Польша увеличила импорт СПГ через Литву на 1 млн кубометров в сутки – до 4,5 миллионов.

Вопросами газоснабжения страны до недавнего времени всецело ведало АО «Латвийский газ», крупнейшим акционером которой является российский Газпром.

В августе предприятие дважды объявляло, что у него не хватит запасов для снабжения латвийских домохозяйств в новом отопительном сезоне. Эти предупреждения вызвали панику, и в ситуацию вмешался премьер-министр Кришьянис Кариньш, заверивший, что Латвия в состоянии обеспечить себя газом.

На вопрос о том, будет ли возможность купить топливо в случае, если Латвии его все-таки не хватит, премьер туманно ответил: «Это обстоятельства, которые мы в настоящее время не в силах спрогнозировать. Похоже, что нам и остальным хватит на весь сезон, но мы должны быть бдительны».

Пока что, если верить заявлениям официальных лиц, в Латвии газ есть. И власти ждут, что через некоторое время поставки пойдут не только с юга, но и с севера – из финского порта Инкоо, по газопроводу Balticconector.

Надежду латвийских чиновников питает и то, что объемы потребления голубого топлива в государстве значительно снизились. Согласно данным местного Центрального статистического управления, почти на треть, и Латвия таким образом выбилась в лидеры ЕС по сокращению газопотребления. В ведомстве отмечают, что потребители все чаще используют для отопления древесную щепу.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш считает, что это хорошая новость – латыши научились экономить.

С холодом смотрим в будущее

Председатель правления АО Latvenergo Мартиньш Чаксте считает, что ситуацию с газоснабжением удалось стабилизировать. «В прошлом году, если честно, были месяцы, когда мы не знали, сможем ли вообще купить газ», – сказал он, пообещав, что «газоснабжение, скорее всего, больше не будет в таком критичном состоянии» и «не будет таких скачков цен».

Бывший вице-мэр Риги, а ныне депутат Европарламента от Латвии Андрис Америкс менее оптимистичен. «Теплая зима, меры по экономии и поступление сжиженного газа в Европу очень сильно снизили цену природного газа – по сравнению с августом, когда были достигнуты наибольшие рекорды цен. Но можем ли мы сейчас сказать, что энергетический кризис в Европе преодолен и что мы выбрались из ямы? Думаю, что нет, поскольку впереди еще оставшиеся зимние месяцы. Есть и другие факторы, в том числе боевый действия на Украине и новая волна заболеваемости ковидом в Китае, которые могут повлиять на цену газа», – говорит Америкс.

Он напоминает, что нынешняя цена газа на биржах по-прежнему высока – примерно в пять раз выше, чем в 2019 году, цены в Европе только начали расти. «И что существенно для глобальной конкурентоспособности европейской промышленности, цена до сих пор намного выше, чем цена природного газа в США. К сожалению, мы не сразу увидим падение цен на газ в своих коммунальных счетах – поскольку тот газ, которым пользуемся сейчас, был закуплен раньше по высоким ценам. Но сейчас самый подходящий момент, чтобы европейские страны вместе и каждая в отдельности уже начали работу над следующим отопительным сезоном», – призывает евродепутат.

Конечно, маленькую страну с вымирающим населением и стагнирующей экономикой, обеспечить газом проще, чем, например, Германию с ее промышленностью. Ведь латышскую промышленность эпоха дорогого газа грозит вовсе добить.

Недавно президент Латвийской конфедерации работодателей, владелец рыбоконсервного предприятия Андрис Бите заявил, что экономика страны в целом «очень быстро уходит от потребления газа к альтернативным решениям» в силу также того, что поставки могут прекратиться в любой момент».

«То стабильное время, в котором мы жили последние ...надцать лет, однако закончилось. Те, кто работал в 1990-е, помнят, что каждый новый день мог быть достаточно критическим», – говорит он.

Ранее госорганы Латвии получили заявки от 147 предприятий с просьбой о поддержке в свете подорожания энергоресурсов. Общая сумма запрашиваемых компенсаций – 24,53 млн евро. Подобная поддержка предоставляется в виде грантов в размере 30% от платежей за газ и электричество, но не более двух млн евро на одного коммерсанта.

На национальных дровах

Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и электроносителей Гунар Валдманис предупреждает, что потрясения возможны уже в нынешнем сезоне. «Это не связано с поставками газа. Его у нас достаточно. Но нужно понимать, что самое большое потребление и газа, и электроэнергии у нас из-за холодной погоды, в сильные морозы. И тогда, думаю, мы можем увидеть сильные скачки тарифов. Это ситуация, когда нельзя снизить потребление энергоресурсов», – отмечает он.

Анонсированные поставки СПГ из Финляндии могут начаться не скоро – в связи с тем, что финны никак не могут ввести в строй свою АЭС «Олкилуото-3», которую строят уже 20 лет. По планам эта станция должна закрыть треть потребностей их страны в электроснабжении, а пока она не работает финны будут по максимуму использовать терминал в Инкоо.

Глава Латвийской ассоциации теплоснабжения Валдис Витолиньш жалуется, что газовая биржа очень сильно реагирует на боевые действия на Украине и на общую мировую нестабильность. «Производители теплоэнергии всегда заключали длительные договоры на поставку ресурсов – щепы или газа. На сезон. На год. Бывало, что и на два года. И цена не менялась. Сейчас это просто немыслимо, цену дают на месяц-два-три вперед», – переживает он.

Власти Латвии охотно рассказывают населению о «зеленой энергетике», развитие которой, дескать, поможет вывести страну из энергетического кризиса. Кроме того, Прибалтика уже сейчас покупает немало электроэнергии в Скандинавии. Но Валдманис считает, что без газа все равно не обойтись.

«Газ – это последняя соломинка в том случае, когда нет ветра, недостаточно воды в реках для работы ГЭС, или мало солнца. Дополнительно цену увеличило и то, что в последние два года в Скандинавии низкий уровень воды в реках, что является не самым благоприятным условием для производства электроэнергии. И потому важны термоэлектростанции, работающие на газе или на угле», – подчеркивает эксперт.

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Наслушавшись предсказаний о газовом голоде, латвийские самоуправления начинают ускоренными темпами строить котельные, работающие на щепе. Это действительно позволяет снизить тариф для конечного потребителя. Например, в декабре 2022 года больше всего за тепло вынуждены были отдавать жители города Резекне – 216,69 евро за мегаватт-час, тогда как в начале прошлого года платили всего по 42 евро. Но в январе в городе запустили уже третью котельную на щепе – и тариф сразу же опустился до 151,90 евро.

Но такой трюк удается далеко не везде. Соседний Даугавпилс тоже строит котельные на щепе, но один мегаватт-час как стоил 175,59 евро, так и стоит.

Еще одна примета сегодняшнего дня в Латвии – ажиотаж, связанный с покупкой дров и рост цен на них. «Сейчас цены за кубометр древесины просто зашкаливают – торговцы в разных регионах Латвии просят до 800 евро за машину дров. В результате некоторым домовладельцам пришлось отказаться от печного отопления», – сообщает сотрудница «Латвийского Радио-4» Светлана Гинтер.

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