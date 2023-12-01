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Клинцевич: Увеличение численности ВС России – это ответ на агрессивные действия НАТО
Франц Клинцевич: Рост численности армии производится за счет контрактников
Расширение НАТО и милитаризации приграничных территорий вокруг России требуют от нас наращивать численность Вооруженных сил. Важно и то, что рост ВС России обеспечивается за счет контрактников, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ на 170 тыс. человек.
«В нынешних условиях для России другого варианта нет. Только призывным составом мы не решим вопрос обеспечения безопасности страны. И главное: подписание – это всегда личный выбор человека и его желаний», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.
«По моим наблюдениям, при созданных хороших условиях мотивация людей, которые идут на контракт, значительно сильнее, чем у призывника или мобилизованного. Именно поэтому рост численности армии производится за счет контрактников. Хотя, как мне кажется, мы могли бы еще больше увеличить численность ВС России», – поделился собеседник.
По его словам, вокруг России продолжается милитаризация территорий, НАТО сохраняет тенденции к расширению, а Польша и Прибалтика превратились в антироссийский плацдарм. «Еще и Зеленский объяснил о создании какой-то масштабной линии фортификаций. Все это требует наращивания сил с нашей стороны», – добавил Клинцевич.
«Я, конечно, предвижу недовольство этим фактором со стороны небольшой части нашей либеральной общественности. Но на это не стоит обращать внимание. Мы верим своим глазам, видим перечисленные выше угрозы и готовы постоять за Россию и за наше будущее. Поэтому нынешний указ – своевременный и говорит о том, что Россия собирается играть вдолгую», – заключил Клинцевич.
В пятницу стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек. «Постановляю установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих», – говорится на сайте Кремля.
Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение министерству обороны средств из бюджета, необходимых для реализации этого указа. Увеличение численности ВС РФ будет осуществляться за счет контрактников, говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны. Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.
«Увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений», – напомнили в Минобороны.
Там также отметили наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО. «США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – заключили в ведомстве.
Напомним, с начала 2023 года на службу в Российскую армию в интересах спецоперации приняли более 452 тыс. человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что несколько регионов, включая Москву, Севастополь, Чечню, подходят активно и системно к доукомплектованию контрактниками группировки.