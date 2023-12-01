Клинцевич: Увеличение численности ВС России – это ответ на агрессивные действия НАТО

Франц Клинцевич: Рост численности армии производится за счет контрактников

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В нынешних условиях для России другого варианта нет. Только призывным составом мы не решим вопрос обеспечения безопасности страны. И главное: подписание – это всегда личный выбор человека и его желаний», – пояснил Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.

«По моим наблюдениям, при созданных хороших условиях мотивация людей, которые идут на контракт, значительно сильнее, чем у призывника или мобилизованного. Именно поэтому рост численности армии производится за счет контрактников. Хотя, как мне кажется, мы могли бы еще больше увеличить численность ВС России», – поделился собеседник.

По его словам, вокруг России продолжается милитаризация территорий, НАТО сохраняет тенденции к расширению, а Польша и Прибалтика превратились в антироссийский плацдарм. «Еще и Зеленский объяснил о создании какой-то масштабной линии фортификаций. Все это требует наращивания сил с нашей стороны», – добавил Клинцевич.

«Я, конечно, предвижу недовольство этим фактором со стороны небольшой части нашей либеральной общественности. Но на это не стоит обращать внимание. Мы верим своим глазам, видим перечисленные выше угрозы и готовы постоять за Россию и за наше будущее. Поэтому нынешний указ – своевременный и говорит о том, что Россия собирается играть вдолгую», – заключил Клинцевич.

В пятницу стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек. «Постановляю установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих», – говорится на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение министерству обороны средств из бюджета, необходимых для реализации этого указа. Увеличение численности ВС РФ будет осуществляться за счет контрактников, говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны. Поэтому существенного увеличения призыва граждан на срочную службу в армии и проведения мобилизации не планируется, добавили в ведомстве.

«Увеличение штатной численности Вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений», – напомнили в Минобороны.

Там также отметили наращивание потенциала тактических ядерных сил НАТО. «США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», – заключили в ведомстве.

Напомним, с начала 2023 года на службу в Российскую армию в интересах спецоперации приняли более 452 тыс. человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что несколько регионов, включая Москву, Севастополь, Чечню, подходят активно и системно к доукомплектованию контрактниками группировки.