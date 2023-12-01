Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.3 комментария
Медведев назвал количество принятых в ВС России с начала года
Медведев: С начала года в ВС России на контракт поступили 452 тыс. человек
С начала 2023 года на службу в Российскую армию в интересах спецоперации на Украине приняли более 452 тыс. человек, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
С 1 января по 1 декабря, согласно данным Минобороны, в целом по стране принято на военную службу в интересах объединенной группировки войск более 452 тыс. человек, заявил Медведев, передает ТАСС.
Он добавил, что несколько регионов, включая Москву, Севастополь, Чечню, подходят активно и системно к доукомплектованию контрактниками группировки.
В начале ноября Медведев сообщал о 410 тыс. человек, заключивших контракт на службу в ВС России.