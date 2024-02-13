Европа испугалась потери американского покровительства

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

«Дональд Трамп освободил Европу из рамок американского пузыря безопасности», – пишет издание Politico. Так обозреватели газеты прокомментировали заявление экс-президента США о том, что он «стал бы поощрять» Россию атаковать страны – участницы НАТО.

«Поставив под сомнение приверженность Америки объединению таким прямым и фундаментальным образом, он фактически вбил кол в сердце организации», – отмечает издание. В статье звучат серьезные призывы к переориентации оборонной политики ЕС. «Европа была бы сумасшедшей, если бы оставила свою безопасность на произвол 50 тыс. избирателям из колеблющихся штатов США», – пишет газета.

Уточняется, что в происходящих событиях государства ЕС могут винить только самих себя. «Гражданам Евросоюза не нравится слышать правды от Трампа: они нахлебничают. Кроме того, было бы нереалистично ожидать того, что Штаты всегда будут готовы брать на себя ответственность за оборону союзников», – подчеркивается в материале.

«Теплые объятия Байдена вернули Евросоюзу ложное чувство безопасности. Вместо того чтобы перейти на военную позицию, заставляя промышленность наращивать производство вооружений и постепенно восстанавливать воинскую повинность в странах, где ее отменили, ЕС удобно устроился у подножия Америки», – акцентирует газета.

В связи с этим издание пишет, что союзу необходимо «начать готовить план Б». Между тем процесс перехода к самостоятельной политике в сфере безопасности будет непростым, поскольку лишь 11 из 31 участников НАТО оказались способны выполнить целевой показатель расходов в 2023 году. Politico подчеркивает, что даже ФРГ не может выплачивать заявленные 2% от ВВП в бюджет альянса.

Между тем это некоторым образом расходится с позицией Олафа Шольца, который на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил о готовности Берлина внести нужную сумму уже в 2024 году. Трансляцию встречи двух лидеров вел телеканал n-tv. Причем данной стратегии страна якобы намерена придерживаться и в дальнейшем.

Канцлер подчеркнул, что в настоящий момент Германия располагает средствами из специального фонда на оборону объемом в 100 млрд евро. По его словам, он уже освоен на 80%. Шольц заверил, что бундесвер уже сейчас способен выполнять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов» и в скором времени страна станет обладательницей самых больших расходов на оборону в Европе.

Германский политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что Берлин сможет реализовать задуманное. Правда, это станет возможным только после переоценки приоритетов. Собеседник допустил, что властям «придется урезать социальные бюджеты, отказываться от инфраструктурных проектов и модернизации экономики».

В экспертном сообществе отмечают, что европейские государства слишком долго находились под «оборонным крылом» США, поэтому перспектива отказа Вашингтона от обязательств по защите союзников воспринимается в ЕС как экзистенциальная угроза. Объединению придется заняться выстраиванием собственной системы безопасности, но сделать это будет очень непросто. «У европейцев нет собственной стратегии, которая отличалась бы от позиции США.

Практически все в ЕС добровольно приняли лидерство Вашингтона по всем вопросам безопасности и геополитики. И отделяться от Америки они не собираются, поскольку боятся после этого потеряться в нынешнем сложном мире»,

– сказал германский политолог Александр Рар. «При этом политики говорят о желании дистанцироваться от США, выработать свой план безопасности. Правда, всерьез к этой цели они не двигаются. Есть, например, Франция, Италия или Австрия, которые громче всего говорят о независимости Европы. Но их порывы жестко сдерживаются восточноевропейскими государствами. Та же Польша не видит для себя никакого будущего без Штатов», – подчеркнул он.

Говорить о том, что Вашингтон перестанет защищать Европу, преждевременно, добавляет доцент РГГУ Вадим Трухачев. «Безусловно, ЕС было бы крайне удобно как можно дольше находиться под крылом Штатов. Схема проста: им не приходится тратиться на оборону, а взамен они полностью следуют в фарватере США», – уточняет он.

«Но если Европа захочет реализовать идею по совместной обороне, у нее есть шансы это сделать. Но осуществление планов будет сопряжено со значительными трудностями. Во-первых, на это потребуется время, не менее пяти лет», – рассуждает он. «Во-вторых,

сопутствующее увеличение военных расходов будет сильно влиять на социальную сферу, что приведет к еще большему снижению уровня жизни в странах ЕС.

Это в свою очередь может поспособствовать росту популярности несистемных политиков, как это уже произошло в Словакии. И для России это, скорее, положительная сторона вопроса», – подчеркивает Трухачев. Однако он также допустил, что подобный сценарий может привести к развитию ВПК, что повлечет за собой увеличение рабочих мест и реальному военному усилению Европы.

Разговоры о необходимости создания европейской системы безопасности без США велись и раньше, напоминает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Но сейчас, на фоне грядущих американских выборов, они вновь стали актуальны. В ЕС насторожены из-за перспективы возвращения Дональда Трампа», – сказал собеседник.

Он объяснил, что европейцы выстраивают свой горизонт планирования в соответствии с электоральными циклами в США. «В период предвыборной кампании они оценивают риски и предпринимают некоторые усилия, чтобы минимизировать последствия на случай, если в Белом доме окажется неподходящий кандидат», – добавил собеседник, указав, что Трамп именно таковым и является. По словам Ткаченко,

«европейцы в панике», поскольку президентство Трампа не принесет им ничего хорошего.

«В рамках своего первого срока он фактически изменил характер отношений между США и Европой. Когда был избран Байден, европейцы выдохнули, потому что почти все нововведения предыдущего президента были отменены. Теперь маятник может качнуться в обратную сторону», – пояснил политолог.

«Понимая это, европейцы вновь задумались о так называемом плане Б. Однако их попытки в этом направлении выглядят довольно смешно. Чиновники европейских стран смотрят в сторону Германии и ждут от Берлина указаний. А канцлер ФРГ Шольц летит в Вашингтон. В общем, с планом Б есть явные проблемы», – акцентировал Ткаченко.

«Да, кое-что Европа все же сделала для обеспечения собственной безопасности, но этого, конечно, недостаточно. В рамках «каникул стратегического мышления» они доверились Вашингтону и были уверены, что США раскрыли над ними ядерный зонтик. Поэтому запасной вариант попросту не прорабатывался. Так что вряд ли Европе удастся сейчас перейти к самостоятельной обороне», – заключил эксперт.