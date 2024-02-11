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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

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    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

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    5 комментариев
    11 февраля 2024, 19:03 • Политика

    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина

    Эксперты объяснили реакции Шольца и Сунака на интервью Владимира Путина

    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц в оскорбительном ключе высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит?

    Премьер-министр Британии Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине якобы является «смехотворным». По словам Сунака, он гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Вместе с тем, он признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии.

    В ответ на это в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы цены не росл . Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот подумать над тем, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.

    Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

    Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

    Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые 23 часа с момента публикации в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) двухчасовое видео посмотрели свыше 150 млн раз.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, рейтинги интервью рекордные, что говорит о том, что главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, – успешно достигнута. Он при этом добавил, что в Кремле были опасения, что из-за беседы Такера Карлсона будут ожидать гонения на Западе. С другой стороны, по мнению Пескова, будучи достаточно умным человеком, Карлсон должен был предвидеть такой накал страстей.

    В России критику премьер-министра Британии и канцлера ФРГ назвали ожидаемой. При этом собеседники газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на тот факт, что европейскими лидерами был выбран крайне оскорбительный тон. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что Владимир Путин сумел затронуть действительно болезненные для Запада темы.

    «Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

    «Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем, она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны.

    Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник. «Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – подчеркнул Долгов.

    Схожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, так как сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома.

    «Перед так называемым коллективным Западом стоит одна задача – война с Россией на всех возможных направлениях. Поэтому никто даже не пытался критиковать интервью хоть сколько-нибудь конструктивно», – указывает политолог Владимир Корнилов.

    «Любопытно, что вся логика реакций сводится к двум нарративам. Первый – интервью вообще не стоит смотреть. Второй – Путин рассказал неправду. И на деле получается, что они сами привлекают внимание граждан к беседе, но стараются сделать так, чтобы люди смотрели не оригинал, а интерпретации местных СМИ», – акцентирует собеседник.

    Корнилов также обратил внимание на массив карикатур, которые появились в западной прессе на фоне интервью. «Зачастую эти рисунки выглядят крайне оскорбительно. В той же Европе понимают – аргументированно оппонировать Путину они не могут и от бессилия пытаются, что называется, взять эмоциями», – пояснил он.

    «Интеллектуальный уровень критики стремится к нулю. Фактически мы видим, как высокопоставленные политики европейских стран просто переходят на ругать и оскорбления», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Но эта риторика говорит о том, что на самом деле Владимир Путин затронул очень чувствительные для Европы темы.

    И я не исключаю, что эта правда оказалась опасной для западных лидеров с политической точки зрения», – рассуждает эксперт.

    «При этом некоторые политики понимают, что критика интервью – невыигрышная тема. Россия в полной мере управляет повесткой, беседу обсуждает весь мир. И будучи на проигравшей стороне, вмешиваться в эту историю мало кто хочет. Полагаю, что те политики, которые поумнее, промолчат. Ну а остальные уже высказались», – заключил Ткаченко.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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