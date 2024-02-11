  • Новость часаПесков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
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    Украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина
    Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса
    Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов
    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    46 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие – и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

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    11 февраля 2024, 14:22 • Новости дня

    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону

    Сенатор Долгов: Не имея аргументов для критики интервью Путина, Шольц и Сунак перешли к оскорблениям

    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лексика, выбранная Сунаком и Шольцем для критики интервью Владимира Путина, во многом непотребна для политиков такого уровня. Но у них нет в запасе реальных аргументов, поэтому они перешли к оскорблениям. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак назвал интервью Владимира Путина «смехотворным».

    «Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

    «Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем, она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны. Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник.

    «Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – заключил Долгов.

    Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, Сунак гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии

    Между тем, в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот подумать над тем, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.

    Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

    Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

    Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему беседу можно рассматривать как прорыв информационной блокады Запада против России.

    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    9 февраля 2024, 21:12 • Новости дня
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций

    Посол Келин заявил о перспективе решения вопроса с санкциями Британии против России

    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    @ Qian Yi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решить вопрос снятия санкций, введенных Британией против России, можно в судебном порядке, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ограничения против России были введены незаконно, поэтому существует перспектива судебного разрешения снятия санкций, передает РИА «Новости».

    «Все это незаконно, это было с самого начала очевидно, и даже не пытается здесь парламент и правительство поставить это на законную основу. Поэтому перспектива судебного разрешения снятия санкций – она, я бы сказал, все-таки есть», – сказал Келин.

    По словам посла, на сегодняшний день в санкционном списке находятся около 1,5 тыс. российских физических и 250 юридических лиц.

    Ранее аналитики рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций.

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    9 февраля 2024, 06:12 • Новости дня
    Путин: Запад начинает осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Путин: На Западе начинают осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Tекст: Денис Тельманов

    Странам Запада никогда не удастся добиться стратегического поражения России и они начинают это осознавать, в том числе среди правящего класса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше», – призвал Путин западных политиков, передает ТАСС.

    На вопрос Карлсона, не будет ли для НАТО слишком унизительно признать контроль России над Донбассом и Новороссией, Путин ответил, что альянсу необходимо «подумать, как сделать это достойно».

    «Варианты есть, но если желание есть», – подчеркнул российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.

    «Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования», – рассказал Путин. – «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот».

    Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно», передает ТАСС.

    «Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.

    Ранее на сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.


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    9 февраля 2024, 04:41 • Новости дня
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Путин заявил, что решение США ограничить расчеты в долларах с Россией нанесли удар по валюте США

    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

    «Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, что до 2022 года около 80% расчетов России во внешней торговле были в долларах и евро, а доллар занимал не менее 50% в расчетах с третьими странами. Сейчас же, по словам российского президента, в американских долларах проводится только 13% всех внешних расчетов России.

    «Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», – заявил Путин.

    Он добавил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3% до более чем 34%. Кроме того, по словам Путина, другие страны, в том числе нефтепроизводящие, начинают переходить при продаже нефти на юани.

    «Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», – отметил Путин.

    «Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло», – заключил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России

    Депутат Бундестага Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России

    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области, заявил депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

    Эрнст отметил, что было бы лучше, если бы опять началась покупка природного газа России. По его словам, это увеличило бы спрос, кроме того, российский газ сильно дешевле, чем американский СПГ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у него нет информации о том, произойдет ли это снова, поскольку их правительство придерживается идеологического подхода и не учитывает интересы Германии, а в ее интересах было бы снова покупать российский природный газ.

    Как указал Эрнст, отказ от российских ресурсов «привел сейчас к огромным экономическим трудностям», сейчас в стране происходит рецессия, а российская экономика растет.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – подчеркнул российский лидер.

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    10 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Генконсул пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Генконсул Буравов пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Tекст: Александра Юдина

    Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

    По его словам, незаконные односторонние санкции, введенные в отношении России Западом, касаются проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, которые даже не имеют никакого отношения к санкционной продукции, передает РИА «Новости»

    Буравов добавил, что прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики.

    Накануне в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

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    9 февраля 2024, 03:05 • Новости дня
    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»

    Путин считает, что за взрывами трубопроводов «Северный поток» стоит ЦРУ

    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин считает, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» осуществили спецслужбы США.

    Отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона кто взорвал трубопроводы, Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Когда журналист в ответ сказал, что у него есть алиби, президент уточнил: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA (ЦРУ) такого алиби нет», передает ТАСС выдержки из интервью Путина Карлсону.

    Он подчеркнул, что «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все». 

    «Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может», – пояснил Путин.

    Взрыва на газопроводах Nord Stream AG произошли 27 сентября 2022 года. Американский публицист Сеймур Херш сообщил, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

    Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США.

    Ранее на сайте Карлсона журналиста появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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