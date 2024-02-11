Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.42 комментария
Премьер-министр Британии отреагировал на интервью Путина Карлсону
Премьер-министр Британии Сунак раскритиковал интервью Путина Карлсону
Премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Сунак в эфире Sky News отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, он гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии, передает РИА «Новости».
В комментариях на странице Sky News люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот подумать над тем, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.
Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.