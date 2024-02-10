Песков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе

Путин заявил о некомпетентности властей Германии

Tекст: Ольга Никитина

В ходе интервью Карлсон спросил российского президента: «Кто взорвал «Северный поток»?»

«Вы, конечно», – ответил Путин, рассмеявшись.

«Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток», – пошутил американский журналист.

«У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», – подчеркнул российский лидер, слова которого приводятся в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил президент, в таких случаях всегда говорят, что искать следует того, кто заинтересован. «Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать, – уточнил Путин. – Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может».

Карлсон поинтересовался, почему Россия, имея данные спецслужб, не представит соответствующие доказательства и не одержит победу в «войне пропаганды».

По словам Путина, в войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. «Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда», – отметил глава государства.

Журналист напомнил о том, что Путин работал в Германии, и спросил, почему же тогда немцы молчат о виновнике подрыва «Северных потоков». «Это приводит меня в замешательство: почему немцы ничего не говорили по этому вопросу?» – сказал Карлсон.

«Меня это тоже удивляет, – согласился Путин. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», – отметил президент России.

Он напомнил, что есть еще один маршрут – через Польшу, он называется «Ямал – Европа». «Тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», – сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что через территорию Украины – а Германия является вторым по объему финансовой помощи спонсором Киева после США – проходят два газовых маршрута. «Они взяли один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают», – обрисовал ситуацию Путин.

«Почему немцам не сказать: «Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем». Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. (Стучит по столу.) Что здесь, что в голове у них – одно и то же. Там люди очень некомпетентные», – заключил президент.

Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Европа скрыла виновников подрыва «Северных потоков».