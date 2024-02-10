  • Новость часаПесков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киргизии предстоит отказать США
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    В Казахстане ввели масочный режим
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    Путин призвал дипломатов способствовать консолидации мирового большинства
    Лавров напомнил дипломатам слова Молотова
    Знакомая семьи Сырского заявила, что его родителям стыдно за сына
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    Генконсул пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    6 комментариев
    10 февраля 2024, 09:56 • Новости дня

    Песков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе

    Представитель Кремля Песков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, нельзя ожидать, что российская точка зрения будет находить поддержку, однако главной целью станет то, что президента услышат, передает ТАСС.

    «Если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», – отметил Песков.

    Также представитель Кремля напомнил о словах президента в интервью Карлсону, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США.

    «На этом фоне главное – дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность», – подчеркнул Песков.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    9 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск принимает активное участие в обсуждении интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, в частности, он прокомментировал экскурс в историю от российского лидера.

    «Олег Вещий, наверное, был неплохим парнем», – написал Маск в комментариях под интервью в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    В интервью Путин, рассказывая о формировании Российского государства, упомянул князя Олега: «В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде».

    Ранее Маск согласился с Путиным по поводу превращения доллара в оружие.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев


    Коментарии (29)
    9 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена

    Американцы после интервью Путина пожалели о плохих отношениях России и США

    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские зрители прокомментировали интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и выразили сожаления относительно того, что отношения России и США пришли в беспорядок.

    Так, многие пользователи, посмотревшие интервью на странице Карлсона в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), стали сравнивать Путина и президента США Джо Байдена.

    «Этот человек (Путин – прим. ВЗГЛЯД) преподает нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент (Байден – прим. ВЗГЛЯД) тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей ... и не знает, где он», – написал пользователь с ником Nathan Johnson.

    «Владимир Путин, президент России, прочитал двухчасовую диссертацию об истории России и ее месте на мировой арене. Тем временем Джо Байден, глава западной гегемонии, не смог закончить связное предложение в пятиминутном тщательно поставленном выступлении», – отметила Lauren Chen.

    «Я завидую России за то, что у нее есть лидер, который знает, в каком измерении находится», – посетовал Slygarr.

    «Я, вероятно, буду отмечен и включен в какой-нибудь список за то, что говорю это, но Путин говорит с большим смыслом всякий раз, когда я слышу его речь. И я думаю, что у русских есть лидер, которым они могут гордиться, чего нам (американцам – прим. ВЗГЛЯД), к сожалению, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы у нас была настоящая группа настоящих лидеров правого крыла в нашей стране. Самое близкое, что мы получили – это [республиканец Дональд] Трамп, а он, по сути, тот же демократ, только 15 лет назад, и это печально», – считает пользователь KingDoms-Kingdom.

    «Странно ли, что я доверяю Путину больше, чем своему президенту Байдену? – задался FoshiRho после просмотра интервью российского лидера. – Мне кажется, Путин никогда не хотел, чтобы отношения России с Америкой оставались такими, какими они были на протяжении всего его президентства. Но десятилетия хитрости Америки создали Путина, которого мы видим сегодня. Кто еще со мной согласен?»

    Пользователь Lorigarza прокомментировал слова Путина о том, что Россия выражала готовность вступить в НАТО. Комментатор считает, что если бы это все-таки произошло, то США и Россия были бы союзниками, однако всему помешали «эти гнилые, жаждущие власти люди». Он отметил, что событий последних лет не должно было произойти, в мире установился беспорядок из-за «поджигателей войны на той стороне, которая должна быть за мир, – США».

    «Карлсон был подготовлен и искренен, Путин – блистателен и умело уклончив, особенно в вопросах, обсуждаемых спецслужбами», – заключил James Woods.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (38)
    9 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), посмотрели уже свыше 100 млн раз за 13 часов с момента его публикации.

    Более 705 тыс. пользователей поставили под публикацией отметку «мне нравится», 225 тыс. сделали репост, передает ТАСС.

    Интервью Путина, опубликованное на YouTube-канале Карлсона, посмотрели более 5 млн раз.

    Ранее политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал интервью Путина Карлсону событием всемирного масштаба. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев


    Коментарии (33)
    9 февраля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу, возможен только в одном случае – если Польша осуществит нападение на Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин отметил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – приводятся слова Путина в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Карлсон поинтересовался у российского лидера, может ли он представить сценарий, когда ему приходится направить российские войска в Польшу. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», – подчеркнул глава государства.

    Журналист отметил, что на Западе в таком случае противопоставляют аргумент о том, что Россия якобы вторглась на Украину, а значит, у нее будто бы есть территориальные притязания на всем континенте. «Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?» – спросил Карлсон.

    Путин ответил, что это абсолютно исключено. «Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», – сказал глава государства.

    Вместе с тем он напомнил о средствах сдерживания. «Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – сказал Путин.

    В Кремле заявляли ранее, что Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (8)
    9 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин: Маска остановить невозможно

    Президент Путин заявил, что американского миллиардера Маска нужно призывать договариваться в вопросе его экспериментов

    Путин: Маска остановить невозможно
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что американского миллиардера Илона Маска невозможно остановить в его необычных опытах, однако можно пытаться договариваться.

    На сайте Кремля опубликован фрагмент беседы, где президент отмечает, что у человечества есть множество угроз, например, исследования в области генетики, которые могут «создать сверхчеловека», чем уже, возможно, занимается Маск.

    «Говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», – заметил Путин.

    При этом глава государства отметил, что остановить его в своих экспериментах невозможно, так как «он все равно будет делать то, что считает нужным». Тем не менее с ним надо договариваться и искать способы убедить его, считает Путин.

    «Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», – подчеркнул президент.

    По его словам, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению.

    В этой связи он добавил, что и в случае беспредельного и бесконтрольного развития искусственного интеллекта или генетики, либо других современных направлений, остановить которые невозможно, «наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать».

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (5)
    9 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин заявил о некомпетентности властей Германии
    Путин заявил о некомпетентности властей Германии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признался, что молчание Германии по поводу диверсии на «Северных потоках» его удивляет.

    В ходе интервью Карлсон спросил российского президента: «Кто взорвал «Северный поток»?»

    «Вы, конечно», – ответил Путин, рассмеявшись.

    «Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток», – пошутил американский журналист.

    «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», – подчеркнул российский лидер, слова которого приводятся в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Как отметил президент, в таких случаях всегда говорят, что искать следует того, кто заинтересован. «Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать, – уточнил Путин. – Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может».

    Карлсон поинтересовался, почему Россия, имея данные спецслужб, не представит соответствующие доказательства и не одержит победу в «войне пропаганды».

    По словам Путина, в войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. «Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда», – отметил глава государства.

    Журналист напомнил о том, что Путин работал в Германии, и спросил, почему же тогда немцы молчат о виновнике подрыва «Северных потоков». «Это приводит меня в замешательство: почему немцы ничего не говорили по этому вопросу?» – сказал Карлсон.

    «Меня это тоже удивляет, – согласился Путин. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», – отметил президент России.

    Он напомнил, что есть еще один маршрут – через Польшу, он называется «Ямал – Европа». «Тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», – сказал Путин.

    Российский лидер напомнил, что через территорию Украины – а Германия является вторым по объему финансовой помощи спонсором Киева после США – проходят два газовых маршрута. «Они взяли один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают», – обрисовал ситуацию Путин.

    «Почему немцам не сказать: «Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем». Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. (Стучит по столу.) Что здесь, что в голове у них – одно и то же. Там люди очень некомпетентные», – заключил президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Европа скрыла виновников подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (15)
    9 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    Песков рассказал о двух переводчиках на интервью Путина Карлсону
    Песков рассказал о двух переводчиках на интервью Путина Карлсону
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным присутствовали два переводчика, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на интервью работали российский официальный переводчик и нанятый автором специалист, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше 80 млн просмотров за 11 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев


    Коментарии (2)
    9 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Le Monde: Путин показал себя опытным лидером в интервью с Карлсоном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин показал себя как разумный руководитель и опытный лидер государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил корреспондент французской газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

    Виткин заявил, что Путин показал себя перед американской общественностью в лучшем свете, двухчасовое интервью «привлекло внимание миллионов любопытных зрителей и поклонников» Путина и Карлсона, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев


    По словам корреспондента, тем не менее Карлсону не удалось выяснить «ничего нового» о взглядах Путина на мир и на ситуацию на Украине.

    Ранее сообщалось, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше 80 млн просмотров за 11 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (6)
    9 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
    Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с позицией российского лидера Владимира Путина о том, что превращение доллара в инструмент борьбы стало ошибкой Вашингтона.

    «Это был глупый шаг», – передает RT слова Маска. Комментарий он опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, Штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев


    Коментарии (14)
    9 февраля 2024, 12:10 • Новости дня
    Политолог: В США попытаются нивелировать эффект от интервью Путина Карлсону

    Политолог Корнилов: Западные пропагандисты постараются уменьшить информационный эффект от интервью Путина Карлсону

    Политолог: В США попытаются нивелировать эффект от интервью Путина Карлсону
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западная пресса набросилась на Карлсона после его интервью с Путиным. За океаном понимают, что беседа пробила брешь в пропагандистской завесе Запада вокруг России. Теперь любой американец или европеец может ознакомиться с точкой зрения Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

    «Интервью было опубликовано всего несколько часов назад, поэтому пока мы можем видеть лишь реакцию западных СМИ по горячим следам. Основные комментарии от псевдоаналитиков, пропагандистов и политиков поступят сегодня ближе к вечеру», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Тем не менее уже сейчас мы можем видеть, как мейнстримная пресса дружно набросилась на Карлсона, называя его «полезным идиотом Путина». Однако самое удивительное не это. Несколько дней назад медиа обвиняли журналиста в предоставлении российскому лидеру площадки. Теперь эти же СМИ говорят, что журналист просто задавал не те вопросы. Им стоило бы определиться со своей позицией», – сыронизировал он.

    «Особая ценность данного интервью в том, что его действительно и в полной мере услышали на Западе. Ранее позиция Путина неоднократно звучала в иностранной прессе, но зачастую была «подретуширована». Беседа главы государства с Карлсоном выложена без редактуры в открытом доступе. Любой европеец или американец может посмотреть видео», – подчеркивает собеседник.

    «При этом очевидно, что заблокировать видео уже не получится. Как минимум сейчас в этом нет никакого смысла, учитывая, как оно разлетелось по Сети. Другое дело, что власти США попытаются нивелировать создавшийся эффект. Ведь Россия в буквальном смысле пробила брешь в информационной завесе, созданной Западом», – акцентировал политолог.

    «Более того, я не исключаю, что неанонсированное выступление Байдена, которое вышло в эфир параллельно с интервью, было неслучайным. Вероятно, пытались хоть как-то перебить повестку. Но кому интересен Байден, когда говорит Путин?» – риторически заключил Корнилов.

    Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые пять часов видео набрало более 50 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 150 тысяч, а отметку «нравится» поставили уже более 470 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило один миллион.

    Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях. В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа.

    Пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций. Позитивных комментариев в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных.

    На фоне ажиотажа в соцсетях западная пресса начала активно критиковать интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Журналист обвиняется в продвижении «пропаганды Кремля», а повествование президента России СМИ называют несвязным и делающим большой упор на историческую справку, которой глава государства посвятил часть беседы.

    Отреагировали на беседу и западные политики. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал американцев не верить тому, о чем говорит Владимир Путин. Причем заявление прозвучало еще до того, как беседа была опубликована.

    В свою очередь евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, выразил другую точку зрения. Он отметил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым».

    Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что журналист «не струсил и не сдулся». «Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коментарии (3)
    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев


    Коментарии (16)
    9 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    Путин: Зеленский обманул своих избирателей
    Путин: Зеленский обманул своих избирателей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский одержал победу на выборах с огромным преимуществом, потому что обещал украинскому населению привести страну к миру, однако в итоге обманул своих избирателей, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Карлсон в ходе интервью поинтересовался у Путина, есть ли у Зеленского «свобода, чтобы вести переговоры по урегулированию этого конфликта».

    «Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это. У него же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны, я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик». Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», – сказал российский лидер, слова которого приводятся в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    При этом Путин считает, что свобода выбора у Зеленского была. «Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил – он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», – отметил президент.

    Придя к власти, продолжил Путин, Зеленский понял две вещи. «Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», – заключил глава государства.

    Также Путин заявил, что Зеленский обладает свободой от Запада в вопросе, касающемся ведения переговоров об урегулировании конфликта.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (6)
    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Писатель спрогнозировал сравнимый с землетрясением эффект от интервью Путина

    Сальвадорский писатель Эрнандес: Интервью Путина вызовет в США эффект землетрясения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет в США эффект землетрясения, людям откроется правда об украинском конфликте, заявил сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес.

    «На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения», – пояснил он. По словам писателя, рядовые американцы теперь знают реальность далекого конфликта, которые их политики и НАТО ведут против мирного российского народа, передает РИА «Новости».

    Эрнандес добавил, что это интервью характеризуется политической мудростью Путина. Он отметил подробный исторический анализ российского лидера и разоблачение, особенно перед американским народом, демагогической защиты ложной демократии в неонацистской Украине.

    Эксперт подчеркнул, что США тратят миллиарды долларов на эти цели. Средства не служат миру во всем мире, а увеличивают прибыли военного комплекса США, который, чтобы прокормиться экономически, продвигает эту «бесчеловечную агрессию через украинских политиков-марионеток против героического и непобедимого русского народа».

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (2)
    10 февраля 2024, 02:17 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Свыше 860 тыс. пользователей поставили отметку «мне нравится», около 270 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает ТАСС.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    30 комментариев


    Коментарии (0)
    Главное
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн
    Берлин оценил возможность запуска «Северного потока – 2»
    В Киеве рассказали, какая часть мобилизованных участвует в боях
    Посмотреть интервью с Путиным генсеку ООН помешало изучение Средневековья
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив
    Еврокомиссия собралась начать расследование против TikTok

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............