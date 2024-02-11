Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.42 комментария
Песков: Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным
Американскому журналисту Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Песков отметил, что сегодня коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым, там «не гнушаются ничем абсолютно», поэтому «определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного», присутствовали, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что американскому журналисту и сейчас «несладко». С другой стороны, по мнению Пескова, будучи достаточно умным человеком, Карлсон должен был предвидеть такой накал страстей. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это интервью «изрядно» добавило журналисту.
Ранее Песков заявил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».
Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.