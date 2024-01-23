Европейцы из-за Украины осознали собственную слабость

Европейские страны почувствовали военную слабость перед Россией из-за неудач ВСУ

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине. В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе».

Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Украине 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

Даже решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Украине, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.

Примечательно, что ссора произошла на фоне отсутствия договоренностей в Сенате США относительно выделения помощи Украине. «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – отметил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

В то же время европейские чиновники отмечают необходимость усиления военного потенциала своих стран. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил в эфире телеканала ZDF, что следующие 3–5 лет Германии и ее союзникам следует использовать для вооружения страны. Кроме того, он призвал Берлин «осознать опасность» военного конфликта с Россией.

При этом днем ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Евросоюз не должен ослаблять усилий по оказанию помощи Украине. По ее словам, «сейчас не время для безответственных уловок отдельных игроков».

В свою очередь экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен выразил уверенность в том, что в Европе паникуют из-за отсутствия у ВСУ возможностей противостоять давлению российских военнослужащих. «Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале Weapons and Strategy. Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте, именно поэтому представители стран НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что часть членов НАТО осознали свою слабость и хотят срочно вооружаться. Кроме того, чиновники альянса собираются готовить население западных стран к конфликту. Сейчас же эксперты отмечают – Европа действительно напугана перспективой самостоятельной поддержки Украины. Ситуацию усугубляют пустеющие военные арсеналы ЕС, что и приводит к склокам и конфликтам, которые, впрочем, будут лишь усиливаться. «Франция очень болезненно реагирует на упреки Германии и других европейских стран, что она якобы недостаточно поддерживает Украину. Однако

имеющиеся статистические данные подтверждают, что несмотря на громкие заявления и передачу ВСУ современной военной техники, Париж действительно тратится в разы меньше, чем другие члены ЕС»,

– сказал германский политолог Александр Рар. «Данная проблема косвенно затрагивает вопросы престижа и лидерских позиций в Евросоюзе. Париж и Берлин давно соперничают за титул главного игрока в объединении. Одной из сфер этой политической борьбы стала поддержка Украины. Постулат «не дадим России выиграть» безоговорочно главенствует в организации», – подчеркивает собеседник.

«В связи с этим соперничество Франции и Германии по вопросам поставок ВСУ будет усиливаться. Однако постепенно становится понятным, что ни о каком возвращении утраченных Украиной территорий не может быть и речи. В европейских столицах судорожно размышляют о том, как предотвратить наступление России», – уточняет эксперт.

«Санкции, направленные против Москвы, ничего не дали, равно как и поставки ВСУ западного оружия. Между тем внутри ЕС появляются голоса, выступающие за мирные переговоры. В Европе нарастает нервозность, поскольку к государствам приходит осознание отсутствия в будущем поддержки Украины со стороны США», – считает он.

«Становится очевидным, что несмотря на все усилия демократов, шансы Трампа на победу в грядущих выборах продолжают расти. Он в свою очередь обещает остановить текущий конфликт. Однако ни Германия, ни Франция не могут признать собственного поражения. В ближайшие месяцы споры между ними продолжатся. Обе стороны будут бросаться громкими заявлениями о том, что Россия не должна победить Украину», – уверен Рар.

«Ссора Франции и Германии обусловлена в первую очередь промедлением в оказании военной помощи Украине со стороны американцев. Европейцы как бы демонстрируют Вашингтону свою неспособность действовать сообща»,

– добавил Тимофей Бордачев, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Это своего рода сигнал – Штаты должны играть лидирующую роль в помощи офису Зеленского. Однако я не думаю, что к этой ссоре подключатся еще какие-то страны. Британцы идут своим путем и делают все согласно собственным планам. Больше ни у кого в Европе нет столько ресурсов для Украины. Например, та же Польша в основном передает американское вооружение», – подчеркивает собеседник.

«Вопрос поддержки Киева и так не очень устойчив, и эти склоки не добавляют ему стабильности. Уже сейчас помощь офису Зеленского снизилась по сравнению с тем, что было в конце 2022 и начале 2023 года. Ссоры, в свою очередь, могут еще больше сократить поставки», – акцентировал Бордачев.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов уверен, что накал страстей в Европе еще не достиг пика. «На данный момент между европейскими политиками идет довольно рутинный обмен мнениями и легкими упреками относительно недостаточного вклада в помощь Украине», – поясняет он.

«Такая ситуация возникла по понятным причинам. В Америке избирательный год. Демократы и республиканцы, вступив в жесткое противостояние, пытаются продемонстрировать избирателям свои возможности и влияние на оппонентов. Конечно, все внешнеполитические вопросы в некотором роде отходят на второй план. На этом фоне европейские политики все чаще отличаются нервозными настроениями. Они считают, что США могут оказаться менее надежным поставщиком, чем изначально предполагалось», – уточнил политолог. Поводом для полемики становится и объем оказываемой Киеву помощи.

«Каждому государству кажется, что оно делает больше, чем его «сосед».

Конечно, возможности той же Хорватии и Германии несопоставимы, но каждый считает, что он «выворачивается наизнанку», а другие страны могли бы дать Украине больше, но не делают этого», – продолжил собеседник.

Кроме того, европейские политики на данный момент исключают поиск мирных решений по конфликту вокруг Украины и компромиссов с Россией, добавил Лукьянов. «Поэтому в Европе предпринимаются попытки понять, насколько они способны без США поддерживать Киев. Поскольку, очевидно, эта способность, как и материальные возможности Европы, ограничены, возникает «пинг-понг» с перебрасыванием упреков в недостаточной поддержке Киева», – детализировал он.

При этом в США после избирательной кампании демократы и республиканцы, скорее всего, смогут прийти к компромиссу по финансированию Украины, считает Лукьянов. «Но надо понимать, что борьба там никогда не останавливается. Поэтому соглашение, вероятно, будет иметь ограниченный срок действия. Так что после некоторого затишья европейские политики разведут текущую полемику сызнова», – прогнозирует он. По мнению спикера,

ситуация в перспективе может и вовсе усугубиться, поскольку уже сейчас для оказания военной помощи Украине Европе приходится действовать в ущерб себе и своей безопасности.

«Поддержка Украины превратилась в бездонную экономическую яму для многих западных стран. Это хорошо понимают в США. Поэтому Вашингтон и принял решение приостановить денежные транши офису Зеленского. Отдуваться за Белый дом приходится европейским союзникам», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Конечно, государства – члены ЕС не могут ослушаться США. Однако поспорить о том, кто именно должен вносить больший вклад внутри самого Евросоюза, вполне способны. Этим и объясняется недавний разлад, произошедший между Германией и Францией. Страны попросту перекладывают друг на друга бремя поддержки Украины», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, разворачивающиеся события открыли европейцам глаза на собственную военную слабость. На протяжении десятилетий государства этого региона не обладали крупной и мощной армией. СВО же наглядно продемонстрировала актуальность и важность этого института. Франция и Германия попросту боятся остаться с пустыми арсеналами», – резюмирует Ткаченко.