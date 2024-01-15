Зачем Берлин пугает немцев войной с Россией

Эксперты оценили сообщения о якобы имеющемся у бундесвера плане войны с Россией

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Германия якобы готовится к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда Российская армия перейдет в активное наступление на Украине и отбросит ВСУ.

В июле, по данным издания, Москва будет проводить кибератаки по странам Прибалтики, а также способствовать возникновению в них протестов русского меньшинства. Затем под предлогом обострения ситуации Кремль заявит о проведении масштабных учений «Запад-2024» на территории России и Белоруссии, в которых будут задействованы 50 тыс. солдат.

По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тыс. – немцы.

Начало войны называется «неизбежным». При этом в военном ведомстве ФРГ опубликованную информацию не стали опровергать. Министерство обороны страны подчеркнуло, что изучение разных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью его повседневной работы, сообщает Bild в своем Telegram-канале.

«Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – не без иронии написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя данные немецкого журнала.

Интересно, что данный материал вышел на фоне масштабных волнений в ФРГ. Ранее профсоюз немецких машинистов GDL провел общенациональную забастовку, целью которой являлось достижение повышения зарплаты на 555 евро в месяц, а также введения 35-часовой рабочей недели для тех, кто трудится посменно.

Протестуют и фермеры Германии. В начале января они заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. В результате отрезанными оказались Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса». Забастовка даже привела к остановке одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, так как недовольные немцы просто перекрыли все подъезды к предприятию.

Волнения не утихают и по сей день. Так, в понедельник в стране прошел крупнейший протест фермеров. Как сообщает издание Focus, из-за массового скопления людей оказался парализован центр Берлина. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. тракторов и 2 тыс. грузовиков.

В экспертном сообществе отмечают, что публикация Bild и недовольство граждан ФРГ резким падением экономики страны могут быть взаимосвязаны. Подчеркивается, что власти Германии пытаются припугнуть местное население эфемерной угрозой со стороны России для того, чтобы протестующие граждане отвлеклись от недочетов внутренней политики канцелярии Шольца.

«Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество. Внешняя угроза всегда снижает уровень внутренних противоречий»,

– отмечает он. «Я бы обратил внимание на автора статьи. Это известный русофоб Репке. Описанный им план по войне с Россией крайне подробен. Однако материал резко обрывается на начале мобилизации в ФРГ. Видимо, журналист побоялся перегнуть палку с нагнетанием ужаса вокруг возможного конфликта», – считает эксперт.

«Но и фантастом Репке назвать сложно. Реальные планы столкновения с Россией наверняка имеются у Берлина, а также у остальных членов НАТО или ЕС. Поэтому данную статью нужно внимательно изучить, чтобы проработать все потенциальные для Москвы угрозы», – акцентирует собеседник.

«По дипломатической линии России стоит сделать упор на прямое обращение к немецкому обществу. Важно донести до граждан ФРГ, что их правительство пытается вовлечь население в бессмысленный и жестокий конфликт, который не только не исправит внутренние проблемы ФРГ, но и значительно их усугубит», – подчеркивает Корнилов.

О взаимосвязи общественного недовольства и материала Bild говорит и Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Обнародованный документ, скорее всего, принадлежит Минобороны ФРГ, но речь идет не о реальных планах конфликта, а об учениях или теоретических выкладках. Тем более

военное ведомство страны уже заявило, что подготовка даже к самому невероятному сценарию развития событий – часть их работы»,

– сказал он. «В Bild изначально предполагали, что публикация будет иметь сенсационный характер и ее эмоционально воспримут как в Германии, так и в России. Для этого издания погоня за яркими заголовками является неотъемлемой частью работы. Не зря газету называют самым нечитаемым бестселлером. Все ее критикуют, но у нее очень большие тиражи и широкая сеть корреспондентов», – подчеркивает он.

«Размер данного материала достаточен для целей газеты, так как больший объем мог бы негативно сказаться на восприятии публикации аудиторией. Вполне вероятно, что подобные утечки могут повториться. Я не думаю, что России следует реагировать на данные инфоповоды со стороны немецкой прессы», – отмечает собеседник.

«Однако я не исключаю, что публикация могла быть вброшена сознательно для привлечения внимания общества к состоянию немецкой армии. В 2022 году было решено реформировать бундесвер, но это начинание очень далеко от завершения. Боеспособность войск Германии находится на низком уровне. Когда жители страны видят такие публикации, у них возникает вопрос, смогут ли войска ФРГ воплотить эти планы в жизнь?» – акцентирует Соколов.

Среди немцев данная статья также не вызвала одобрения. По мнению германского политолога Александра Рара, ее публикация объясняется имеющимся контекстом международной политики. «США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал он.

«Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украине. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на страны НАТО», – отмечает собеседник.

«Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

«Однако если упомянутый документ правдив, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

«Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы неглупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

«Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – уточняет Рар.

Иной точки зрения придерживается экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. «Немецкое правительство пытается отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем. Экономика ФРГ падает, в стране пылают нешуточные забастовки рабочих. С помощью статьи в Bild Берлин хочет сказать гражданам: «Вы думаете о своих карманах, а мы трудимся на благо обеспечения вашей безопасности», – сказал Гердт.

«Кроме того, канцелярия Шольца хочет оправдать непомерные траты на поддержку Украины. Колоссальные объемы поддержки ВСУ давно вызывают вопросы у простых немцев. При этом правительство намекает, что отправленные офису Зеленского суммы стоит увеличить, поскольку речь идет о возможном конфликте НАТО с Россией», – отмечает собеседник.

«Обе идеи абсолютно бредовые. Мы имеем дело с попыткой манипуляции общественным сознанием. Канцелярия Шольца в погоне за оправданием провальной внутренней политики готова запугивать собственное население эфемерными угрозами. Но полностью заглушить недовольство людей с помощью манипуляций не выйдет», – резюмирует Гердт.