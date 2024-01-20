Население стран НАТО учат думать о войне с Россией

Политики и эксперты оценили заявления военных НАТО о сроках войны с Россией

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

В НАТО призвали готовиться к тотальному конфликту с Россией. Об этом сообщил глава военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр. Его слова цитирует издание The Telegraph. По мнению адмирала, прямое столкновение двух сторон может произойти уже в ближайшие 20 лет. При этом он посоветовал гражданскому населению принять тот факт, что грядущие события «кардинальным образом изменят их жизни».

По его словам, конфликт с Москвой потребует проведения массовой мобилизации. Западные правительства должны создать необходимую систему управления столь масштабным процессом. «Нам нужно понять, что мирное существование не является непреложным фактом. И именно поэтому нам нужно готовиться к войне с Россией», – подчеркнул он.

«Альянсу необходимо иметь возможность опереться на имеющуюся промышленную базу для скорейшего производства оружия и боеприпасов», – заметил Бауэр. Кроме того, глава военного комитета похвалил Швецию за то, что руководство страны еще до официального вхождения в НАТО выступило с обращением к гражданам о необходимости подготовки к грядущему противостоянию с Россией.

На заявления Стокгольма ответил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. На своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) он отметил, что раньше шведы и без альянса «жили счастливо». Теперь же они решили вступить в организацию, чтобы «защититься от агрессивных русских». «Ну разве они не идиоты?», – задается вопросом Медведев.

«Данные заявления чиновников НАТО не имеют под собой никаких реальных оснований и направлены на решение собственных задач. В первую очередь, таким образом руководство альянса пытается привлечь дополнительные деньги и стимулировать развитие ВПК стран блока», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Во-вторых, руководство НАТО пытается воздействовать на простое население в странах альянса. Людям необходимо объяснить, почему власти тратят деньги на Украину, когда рабочим все труднее заработать на хлеб с маслом», – подчеркивает он.

«В целом, НАТО не может существовать без образа врага.

Изначально блок создавался для противодействия нам и пока альянс существует, он будет готовиться к войне с Россией. Более того, объединение уже пытается бороться с Москвой чужими руками на Украине. Сегодня Запад посылает Зеленскому деньги, оружие, советников и наемников», – отмечает собеседник.

«Россия не хочет конфронтации, но будет вынуждена реагировать на возникшие угрозы. В связи с этим, нам необходимо укреплять оборонный потенциал, ставить промышленность на технологические рельсы, расширять дипломатические связи с другими странами, например, партнерами по БРИКС. А самое главное – надо побеждать на поле боя», – уточнил Долгов.

Параллельно с заявлениями Бауэра министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о том, что Германии стоит осознать возможность начала конфликта с Москвой через пять-восемь лет. Об этом пишет издание Tagesspiegel. «Я хочу разбудить наше общество», – подчеркнул он. Глава военного ведомства также заявил, что Берлину не стоит идти ва-банк в вопросах поддержки Украины.

«В противном случае мы сами останемся беззащитными. На данный момент мы выполнили все, что возможно», – цитирует Писториуса Bild. По его мнению, из всех стран ЕС ФРГ вносит наибольший вклад в помощь ВСУ. Соответственно, в настоящий момент другим членам объединения стоит взять большую ответственность на себя.

Александр Любимов, руководитель координационного центра помощи Новороссии в своем Telegram-канале пишет, что за указанный Писториусом срок военные и военно-промышленные структуры НАТО смогут осуществить целый ряд важных мероприятий. «Во-первых, осмыслить опыт СВО и превратить его в новые уставы и руководящие документы. Отработать для них формы и методы ведения войны на учениях», – считает он.

«Во-вторых, разработать новые виды оружия и принять их на вооружение в массовом масштабе. В-третьих, изменить организационно-штатную структуру армии под новое вооружение и новую тактику. В-четвертых, подготовить промышленность к наращиванию массового выпуска оружия и боеприпасов», – указывает эксперт.

«В-пятых, подготовить население к возможной войне. А что дальше? А дальше остается только правильно организовать повод к большой войне, который будет похож на «нападение России», – акцентирует Любимов.

В то же время ряд политиков и экспертов считают, что за словами Бауэра и Писториуса нет ничего кроме желания поправить информационный фон. По мнению сенатора Алексея Пушкова, к указанному сроку от пяти до восьми лет у власти не будет ни самого Писториуса, ни Шольца. «Как и воинственной Бербок. Будут готовиться «воевать с русскими» на Канарских островах», – с иронией подчеркнул он.

Заявления главы Бундесвера – не первая попытка Берлина запугать немцев конфликтом с Москвой. Ранее в другом материале Bild сообщалось о якобы ведущейся подготовке правительством Германии к войне России и НАТО. Согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине и отбросит ВСУ.

Политолог Владимир Корнилов отмечал, что слухами о предстоящей войне с Россией правительство ФРГ пытается отвлечь население от внутренних проблем. «Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество», – указывал он.

О возможном начале конфликта НАТО и Москвы высказываются и в Польше.

Причем это касается не только предыдущего правительства во главе с Матеушем Моравецким, но и нынешнего во главе с Дональдом Туском. Так, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что представители Североатлантического альянса должны быть готовы к любым сценариям из-за усиления российского наступления в ходе спецоперации.

Также Косиняк-Камыш добавил, что правительство Дональда Туска продолжит усилия по модернизации армии страны. Так, новые власти Польши уже подписали ряд контрактов на поставку вооружений. По словам министра, бюджет Минобороны вырастет в 2024 году на 20% и составит 119 млрд злотых (29,5 млрд долларов).

«В случаях такого однозначного алармизма и нагнетания всегда первый вопрос: это для того, чтобы предотвратить или, наоборот, приблизить? И второй – если и в том, и в другом случае – эффект будет тот, который закладывали, или противоположный?», – пишет в своем Telegram-канале издание «Россия в глобальной политике».

«Это для того, чтобы денег дали. Вопрос, где их взять?», – иронично отвечает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай» в своем Telegram-канале. Между тем, германский политолог Александр Рар убежден, что главная проблема текущих событий заключается в принципиальном решении западных стран начать вооружаться.

«Они по-прежнему ждут победы Украины в конфликте и не хотят решать накопившиеся проблемы дипломатическим путем.

Страны ЕС будут тратить на военные нужды огромные деньги уже в ближайшие годы. Поскольку сегодня в союзе полностью отсутствует движение за мир, то и оппозиции к милитаризации Запада сегодня не видно. Милитаризацию необходимо оправдывать образом врага, который на долгие годы лепят из России», – подчеркнул Рар.

Заявление НАТО о конфликте с Москвой делалось сразу по нескольким причинам, убежден Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Во-первых, в западном обществе необходимо поддерживать нервную, предвоенную обстановку, чтобы оправдать рост расходов на армию и поддержку Украины», – сказал он.

«Такие заявления являются хорошим способом отвести глаза населения от внутренних проблем Европы, и в частности Нидерландов, которые представляет Бауэр. Уровень жизни падает, а тарифы и цены, напротив, растут. И власти пытаются найти этому разумное объяснение», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, Бауэр сказал много других интересных вещей. В частности, он отметил, что Россия якобы больше всего боится демократии. Это значит, что НАТО, скорее всего, не готовится к прямой войне с нами, а делает ставку на расшатывание соседей России, например, Белоруссии. Еще одной целью этих слов может быть дезинформация. Альянс пытается ввести нас в заблуждение и втянуть в новую гонку вооружений, чтобы подорвать нашу экономику изнутри», – отмечает он.

Тем самым они рассчитывают победить нас без непосредственного ведения боевых действий»,

– акцентирует эксперт. «Также заявление Бауэра направлено и на сами Нидерланды. Там сейчас проводится формирование нового правительство. Слова чиновника должны заставить будущее руководство не уменьшать расходы на Украину. Кроме того, в этом заявлении можно увидеть заявку уходящего премьера Рютте на будущее руководство блоком НАТО», – поясняет он.

Важно и то, что западные страны рассчитывали на быстрое поражение России еще во время начала СВО, считает экономист Иван Лизан. «Эти планы оказались нереализованными. Теперь блок НАТО оказался в сложном положении. Неизвестно, сколько ему придется поддерживать Зеленского и каких результатов конфликта альянс хочет добиться», – сказал он.

«Европа оказалась в ситуации, когда ей нужно поддерживать Украину, причем без помощи США. В то же время население стран ЕС больше интересуют внутренние проблемы. Во многих государствах существенно поднялась стоимость электроэнергии и газа, повысилась инфляции. В Германии возник бюджетный дефицит из-за субсидирования цен энергоресурсов. Словакия, например, сломалась еще до Фицо, так как их и без того дефицитное торговое сальдо стало еще хуже», – пояснил собеседник.

«Россия, в свою очередь, с санкциями справилась. Экономика не коллапсировала, деньги в бюджете страны есть, наблюдается рост. Тем не менее, работы еще много. В частности, нам необходимо что-то делать с перекосами в отдельных отраслях, а также бороться с инфляцией. И на это фоне чиновники НАТО достают нафталиновые истории про нападение России на Запад для создания нужного информационного фона», – резюмировал Лизан.