В НАТО призвали готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, «мирное существование» стран Североатлантического альянса не является само собой разумеющимся, необходимо быть готовыми к конфликту с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Telegraph.

В частности, Бауэр призвал создать систему, согласно которой можно обучать большое количество людей «на случай войны».

В этой связи глава военкомитета НАТО похвалил власти Швеции за то, что они обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в альянс.

«Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», – заключил он.

Ранее в Польше заявили, что представители НАТО должны быть готовы к любым сценариям из-за усиления российского наступления в ходе спецоперации.