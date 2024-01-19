Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине

Tекст: Ольга Никитина

До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.