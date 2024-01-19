Медведев: Слова шведов о войне с Россией говорят о полном разложении руководства Европы

Tекст: Ольга Никитина

Медведев на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что раньше шведы «без всякого НАТО жили счастливо», потом решили вступить в альянс, чтобы якобы «защититься от агрессивных русских», передает РИА «Новости».

Теперь перед вступлением Швеции в НАТО правительство этой страны призывает к войне против России – «как раз из-за того, что они в него вступают». «Ну разве они не идиоты?» – задался вопросом Медведев.

Напомним, ранее главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал шведов быть готовыми к возможной войне. С таким же призывом выступил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин. Премьер-министр Ульф Кристерссон призывал граждан защищать страну «с оружием в руках и ценой жизни», а министр обороны Пол Йонсон отмечал, что ситуация в сфере безопасности «пошла не в том направлении».

Как отмечал сенатор Константин Долгов, НАТО не может существовать без образа врага.