  • Новость часаСтало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
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    Фермеры стали новой угрозой для европейских властей
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Лавров: При Трампе ситуация на Украине не будет другой
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    Путин закрепил единый статус многодетной семьи
    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине
    Стало известно о росте активности авиации ВСУ у Артемовска
    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз
    В Тбилиси заявили о катастрофическом положении Украины из-за СВО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Безумию нельзя противостоять другим безумием

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    4 комментария
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    6 комментариев
    23 января 2024, 12:00 • Новости дня

    В Европе заявили о панике из-за давления ВС России на Украину

    Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе паникуют из-за отсутствия у ВСУ возможностей противостоять давлению российских военнослужащих, заявил в статье для Weapons and Strategy экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».

    «Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.

    Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

    22 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжают атаки под Клещеевкой в надежде сохранить позиции, занятые в ходе контрнаступления

    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ несут серьезные потери в районе Клещеевки. Восполнить утраченную технику противнику будет непросто. Однако атаки наверняка продолжатся, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска отразили шесть атак у Клещеевки и уничтожили десять танков ВСУ.

    «Противник все еще пытается атаковать нас под Клещеевкой, потому что во время контрнаступления там ему удалось добиться определенных успехов. Однако дальше железной дороги, расположенной у села, ВСУ пройти не смогли. Сейчас украинские войска хотят удержать прошлые достижения, хотя реальных шансов на прорыв нашей обороны у них нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы видим, как около Клещеевки противник несет большие потери, в том числе и в бронетехнике. В частности, уничтожение 10 танков станет болезненной утратой, которую возместить будет довольно непросто из-за проблем с западной помощью. Контракт с Чехией на Т-72 закончился, Британия и США не собираются отправлять свои машины, а Франция с Германией лишь обещают поставки», – отмечает собеседник.

    «В целом ситуация вокруг Артемовска противоречивая. Так, наши войска закрепились на севере Клещеевки, но противник находится на высотах к западу от села. В направлении Часова Яра ВС России подходят к Красному и продвигаются через Богдановку. Потихоньку идет движение и в сторону Северска, о чем говорит недавнее освобождение Веселого. Есть прогресс и около Орехово-Васильевки», – подчеркивает он.

    «Такие небольшие продвижения в перспективе создают условия для возможного наступления российских войск. Угроза для ВСУ на нескольких направлениях, например, под Артемовском или Авдеевкой, дезориентируют противника и не дает предугадать направление нашей атаки. Более того, даже когда она начнется, Украина все равно будет вынуждена сохранять здесь часть резервов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Российской армией у Клещеевки были отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, у этого населенного пункта и у села Красное артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.

    Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

    Напомним, ранее российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что взять его удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск.

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    22 января 2024, 13:39 • Новости дня
    Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
    Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», сообщило издание «Украинская правда».

    По словам Зеленского, этот документ – «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», передает РИА «Новости».

    Такими землями, согласно указу Зеленского, на Украине считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей», передает Lenta.ru.

    Свое решение Зеленский объясняет тем, что Россия якобы на протяжении веков совершала и продолжает совершать действия, «направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

    В документе говорится, что Россия должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке и его свободное использование, предоставить доступ к украиноязычным средствам массовой информации, а также гражданские, социальные, культурные и религиозные права.

    Президент Украины поручил правительству и международным экспертам разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

    Напомним, в сентябре Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма.

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    22 января 2024, 18:25 • Новости дня
    Названо количество воевавших на стороне Украины наемников из Франции

    Стало известно о воевавших на стороне Украины 300 наемниках из Франции

    Названо количество воевавших на стороне Украины наемников из Франции
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации, сообщил источник СМИ.

    По его данным, в ходе боевых действий уничтожено около 130 французов, убыли с украинской территории до 170 наемников. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. Парижу был заявлен протест. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    22 января 2024, 20:41 • Новости дня
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабмин Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, документ опубликован на сайте кабмина.

    Документом предлагается запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и Россией, запретить въезд на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запретить во всех таможенных режимах железнодорожное сообщение для лиц, связанных с Россией, а также запретить плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе прошлого года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.

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    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    22 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке

    Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ

    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, но этого мало. Однако если он найдет в себе мужество раскритиковать действия Киева на заседании Совбеза, это можно будет приветствовать. В целом же Запад все чаще начинает дистанцироваться от преступной деятельности офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка.

    «Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.

    «Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.

    «Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.

    «Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.


    Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.

    Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.

    Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

    Коментарии (12)
    22 января 2024, 13:45 • Новости дня
    В Польше заявления Киева о переговорах с Россией сравнили с бредом сумасшедшего

    Mysl Polska: Слова Подоляка о переговорах с Москвой напоминают бред сумасшедшего

    В Польше заявления Киева о переговорах с Россией сравнили с бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Sergiy Voloshyn

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что киевский режим не станет вести переговоры с Россией, а выдвинет ей «ультиматум», похожи на бред сумасшедшего, пишут польские СМИ.

    Как подчеркнул автор статьи, опубликованной изданием Mysl Polska, заявления украинской стороны не являются реальными, рациональными политическими предложениями.

    «Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств», – передает RT текст публикации. По мнению автора, такой взгляд является путем к «уничтожению Украины ради безумия лидеров режима».

    Нынешняя политика украинских властей грозит обернуться ужасными последствиями для страны, заключил автор.

    Ранее Подоляк заявлял, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».

    Президент Владимир Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    22 января 2024, 15:44 • Новости дня
    Медведев об указе Зеленского: Так он скоро Канаду присоединит

    Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского

    Медведев об указе Зеленского: Так он скоро Канаду присоединит
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Указ украинского президента Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях России является «незатейливым пропагандистским ходом», считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале Медведев написал, что это «ход, вызванный провалом на фронте».

    «Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», – написал Медведев.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу Зеленского, на Украине считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Коментарии (36)
    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

    Коментарии (16)
    22 января 2024, 16:56 • Новости дня
    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ

    Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло нужных результатов

    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контрнаступление украинских войск не дало желаемых результатов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для испанской прессы.

    Начали появляться высказывания о примирении двух сторон, и слышны голоса, утверждающие, что победа киевского режима невозможна, а поддержка Запада не продлится долго, написал Боррель в статье для El Pais, передает ТАСС.

    Он добавил, что не согласен с такими мыслями, но указал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов. Евросоюзу следует удвоить усилия в тех областях, где уже есть результат, а также нужно возродить оборонную промышленность в ЕС. Промышленность не готова к тому, с чем столкнулась Европа, это показал конфликт на Украине.

    Нужно значительно нарастить производственные мощности на Украине. Расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом в 2014 году, но рост, по словам Борреля, недостаточный. Он подчеркнул, что ЕС нужно «выиграть эту гонку» против России.

    Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ в прошлом году.

    Коментарии (14)
    22 января 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Клещеевку, уничтожив десять танков
    Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Клещеевку, уничтожив десять танков
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России отразили шесть атак украинской армии на Донецком направлении у Клещеевки, сообщило Министерство обороны.

    У Клещеевки отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ, у этого населенного пункта и у Красного артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла за сутки до 320 человек, десять танков, включая Leopard 2А5, две БМП, шесть боевых бронированных машин, машину ЗРК «Стрела-10».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила девять атак украинских штурмовиков 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад у Макеевки, Новоегоровки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

    На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 180 человек, пять танков, две бронемашины и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, противотанковая пушка МТ-12.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отбила три атаки украинских штурмовиков 117-й бригады теробороны у Ямполовки и Григоровки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 180 человек, два танка, две БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены словацкая САУ Zuzana-2, две артсистемы М777 и гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны у Старомайорского, Новомихайловки (ДНР) и Приютного (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 120 человек, две САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

    На Запорожском направлении ВС России поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Каменского и Пятихаток (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 105 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caesar и гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 100 человек. При контрбатарейной борьбе уничтожены артиллерийская система М777 и машина РСЗО «Град».

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.

    С начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 033 дрона, 451 ЗРК, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 машин РСЗО, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    23 января 2024, 09:50 • Новости дня
    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине

    SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины

    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине
    @ Oliver Berg/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине, пишут немецкие СМИ.

    В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.

    Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.

    В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    22 января 2024, 13:25 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на желание Трампа решить конфликт на Украине

    Песков: У России нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине

    В Кремле отреагировали на желание Трампа решить конфликт на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона не имеет представления, как Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США, может реализовать предложения по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что никаких контактов на этот счет не было.

    Трамп заявлял ранее, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до его инаугурации.

    При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что если бы Трамп сейчас позвонил президенту России Владимиру Путину, то российский лидер на звонок не ответил бы.

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