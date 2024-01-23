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    Зеленский решил узаконить терроризм против России
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    Пилот объяснил большое количество выживших при крушении Falcon 10В в Афганистане
    Врач рассказал о лечении аллергии на мороз
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    Хуситы нанесли ракетный удар по судну ВМС США в Аденском заливе
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    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

    37 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    71 комментарий
    23 января 2024, 04:54 • Новости дня

    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США пока не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил в понедельник лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

    «Мы по-прежнему надеемся, но эта сделка, безусловно, еще не достигнута. Есть еще ряд вопросов, по которым согласия нет», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США почти четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. Деньги в размере 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.


    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    22 января 2024, 10:18 • Новости дня
    Нарышкин сказал, кого США продвигают на пост премьера Украины

    Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинского посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову Вашингтон продвигает на должность нового премьер-министра Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    22 января 2024, 13:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром

    Политолог Скачко: Назначение Маркаровой премьером закрепит превращение Украины в придаток Запада

    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США продвигают Оксану Маркарову на должность премьер-министра Украины по двум причинам. Главной ее задачей на новой должности станет завершение процесса превращения страны в финансово-экономический придаток Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США продвигают на пост премьера Украины Оксану Маркарову.

    «Оксана Маркарова – типичное порождение международных финансовых кругов, близких к Джорджу Соросу и прочим транснациональным финансово-инвестиционным корпорациям. Одно время она даже занимала должность министра финансов», – отметил киевский политолог Владимир Скачко.  

    «Тогда она справилась с поставленной перед ней задачей – финансовой колонизацией Украины. Западные кураторы Маркаровой в благодарность продвинули ее назначение послом в Вашингтоне. Впрочем, это было выгодно и Зеленскому, – добавил собеседник. – У него появился представитель, узнаваемый на Западе и имеющий доверие со стороны США».

    Возможное назначение Маркаровой премьером Скачко называет «возвращением антикризисного менеджера в публичный дом, в котором идет пожар во время наводнения». Он объясняет обсуждаемые перестановки в украинском кабмине двумя процессами. «Первое – полное раскулачивание олигархов, в том числе и самого богатого человека Украины Рината Ахметова», – обозначил политолог.

    Скачко напомнил, что действующий премьер Денис Шмыгаль был ставленником Ахметова и выполнял оперативную связь между Зеленским и бизнесменом. «Но я бы не ожидал превращения Шмыгаля после отставки в подобие Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он типичный наемник: куда поставят – там и работает», – пояснил собеседник.

    «Второй процесс – это окончательное превращение Украины в подконтрольное Западу государство», – продолжил Скачко. Он указал на обсуждаемую в украинских СМИ информацию о якобы возможных перестановках и в руководстве ВСУ. Согласно этим данным, главкома Валерия Залужного может заменить глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который известен связями в частности с MI6. «Все это – составные части одного процесса. Украина окончательно отказывается от любой демократии и переходит под контроль Запада», – акцентировал собеседник.

    По мнению спикера, главной задачей Маркаровой на новой для нее должности станет завершение процесса превращения Украины в финансово-экономический придаток Запада. «При этом вероятность реализации замыслов США крайне высока. В пользу назначения Маркаровой премьером говорит то, что сейчас, когда в Конгрессе идут склоки о военной помощи Украине, Киеву не выгодно ругаться с США. Поэтому Зеленский пойдет на уступки в этом вопросе», – прогнозирует Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». По данным Службы внешней разведки (СВР) России, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Примечательно то, что она получала образование в Индианском университете в Блумингтоне.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Он отметил, что колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

    По словам директора СВР, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

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    22 января 2024, 08:51 • Новости дня
    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

    Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сейчас не стал бы отвечать на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы тот позвонил российскому лидеру по вопросу урегулирования украинского кризиса, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ответил на вопрос о том, почему Трамп прямо сейчас, еще до выборов президента США, не начал разрешение конфликта на Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что он на это способен.

    «Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», – передает РИА «Новости» ответ Риттера.

    Слишком часто за последние годы Запад, по словам Риттера, обманывал Россию. Период президентства Трампа не был исключением, отметил он. Теперь Москва заинтересована исключительно в своей победе, мнение коллективного Запада ее не волнует, считает эксперт.

    «Россия победила в этом конфликте», – заключил Риттер.

    Трамп заявлял ранее, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до его инаугурации.

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    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про возвращение Аляски

    Медведев с юмором прокомментировал слова представителя Госдепа про возвращение Аляски России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    22 января 2024, 10:57 • Новости дня
    В США раскрыли выгоду от поддержки Киева

    Спецпредставитель США по Украине Притцкер раскрыла выгоду Вашингтона от поддержки Киева

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощь Киеву является выгодной для Соединенных Штатов, заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

    Притцкер в колонке для издания The Hill написала, что речь идет о модернизации оборонно-промышленной базы США. Это, по ее словам, обеспечивает американскую военную готовность, а также создает высокооплачиваемые рабочие места внутри страны, передает ТАСС.

    Большую часть «бремени» поддержки киевского режима, отметила автор публикации, несут американские союзники и партнеры, которые, по данным Притцкер, предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД отечал, что поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы, при этом Британия и США наживаются на украинском кризисе.

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    22 января 2024, 21:57 • Новости дня
    В Госдепе назвали число убитых американцев в конфликте на Ближнем Востоке

    В Госдепе сообщили о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 23 граждан США были убиты в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Он уточнил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии (с двойным гражданством), один израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша, который был убит в минувшие выходные, передает ТАСС.

    Пател также отметил, что США заинтересованы в расследовании гибели 17-летнего гражданина США, чтобы привлечь виновных к ответственности.

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада». Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на израильскую территорию. 

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    22 января 2024, 09:28 • Новости дня
    МИД: «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

    МИД: Постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношении стратегического комплекса «Сармат», который в 2024 году будет поставлен на боевое дежурство, соблюдались механизмы, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Россия, как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, продолжает четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней. Постановка «Сармата» на боевое дежурство, по его словам, не меняет стратегического уравнения, передает РИА «Новости».

    Российские стратегические ядерные силы Рябков назвал «дышащим организмом». Он отметил, что их состав обновляется не только благодаря включению новых систем, но также и в результате постепенного снятия с вооружения старых комплексов.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что завершение работ по постановке на дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» – приоритетная задача на 2024 год.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    22 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Анкара потребовала информирования от западной разведки об операциях в стране

    Hurriyet: Западная разведка не сможет совершать операции в Турции без предоставления данных правительству

    Tекст: Александра Юдина

    Западные разведывательные организации не смогут совершать операции в Турции без предоставления информации об этом Анкаре, пишет газета Hurriyet.

    По информации анонимного дипломата, ряд западных разведывательных организаций получил возможность вести в Турции бизнес – приезжать и уезжать без разрешения. В этой связи Анкара заявила о неприемлемости таких перемещений, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник издания, представители западных спецслужб отреагировали «жестко», однако Анкара не изменила принципиальной позиции.

    Известно, что западные спецслужбы в ответ пустили слух, что это происходит из-за поддержки турецких властей Ирана, однако ничего не изменилось – Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию.

    «Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию», – резюмировал источник газеты.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган научился получать, что хочет, несмотря на сопротивление США.

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    22 января 2024, 19:59 • Новости дня
    Лавров назвал выдумками Запада обвинения России в планах атаковать другие страны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства являются выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Речь шла о заявлении США о том, что Россия якобы может напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию, указал Лавров, передает ТАСС.

    «Лукавый тезис [Запада], сводящийся к тому, что если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина – закончится Украина», – указал министр.

    Ранее Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что США признали перепродажу западного оружия Украиной.

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    22 января 2024, 09:46 • Новости дня
    В МИД назвали деликатным вопрос обмена заключенными с США

    Замглавы МИД Рябков: Вопрос обмена заключенными с США деликатный и требует «режима тишины»

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос возможного обмена заключенными между Россией и США деликатный, особую эффективность доказывало профессиональное взаимодействие в «режиме тишины», заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, вопрос обмена заключенными не терпит публичного обсуждения или «смакования», чем иногда любят заниматься американские СМИ с подачи Белого дома, передает РИА «Новости».

    Рябков заметил, что для освобождения россиян рассматриваются различные варианты с учетом различных обстоятельств гуманитарного характера.

    Так, контакты идут по линии «партнерского канала» спецслужб, причем обе стороны, и в первую очередь американская, настаивают на конфиденциальности.

    Однако, как считает замглавы МИД, для того, чтобы навязать себе выгодные условия Белый дом регулярно организует «сливы» и «утечки».

    Касательно вопроса о Договоре по СНВ, Рябков сообщил, что Россия и дальше будет придерживаться количественных ограничений при условии, если деструктивные шаги США не обессмыслят эту задачу для Москвы.

    «В контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия», – заметил он.

    В заключение политик отметил, что в данный момент рассуждать об этой ситуации преждевременно.

    Ранее осужденный в России за шпионаж Пол Уилан потребовал от президента США Джо Байдена больше действий ради его освобождения. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

    В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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    22 января 2024, 11:55 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» решил продвигать в мире подвозящие боеприпасы беспилотники

    «Рособоронэкспорт» начнет продвигать в мире подвозящие боеприпасы российские беспилотники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АО «Рособоронэкспорт» начнет продвигать на мировом рынке беспилотные средства подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а также роботов разведки, сообщили в пресс-службе спецэкспортера в преддверии международной выставки и конференции беспилотных систем UMEX 2024.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Рособоронэкспорт» присутствует во всех средах беспилотного сегмента, наземные системы включают в себя робототехнические комплексы разминирования и роботизированные боевые машины, в ближайшей перспективе начнется продвижение роботов разведки и огневой поддержки, а также беспилотных средств подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, передает ТАСС.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке. По его словам, в водной среде в 2023 году стартовало продвижение автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», который вызвал большой интерес у партнеров, имеющих выход к морю.

    Он напомнил, «Рособоронэкспорт» успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30» и «Орион-Э», барражирующий боеприпас «Куб-Э», ведет активную работу с российскими производителями по выводу на рынок образцов, модернизированных с учетом обратной связи с поля боя, а также новых продуктов.

    Напомним, в августе Михеев рассказал, что российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе «Куб», разведывательные БЛА «Орион» и противотанковые комплексы «Корнет», сегодня занимают топовые позиции в продажах «Рособоронэкспорта».

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    22 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в армии

    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о поставке некачественной одежды в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Печерский районный суд Киева арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для украинской армии.

    Для выхода под залог ему придется выплатить 500 млн гривен (более 13 млн долларов), однако, по словам адвокатов, он не может внести такую сумму, поскольку все его счета заблокированы, передает ТАСС.

    При этом сторона защиты просила отправить Романа Гринкевича под круглосуточный домашний арест,

    Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о задержании пятого подозреваемого, предположительно Романа Гринкевича, в Одессе при попытке покинуть страну.

    Дело против его отца, Игоря Гринкевича было открыто Госбюро расследований (ГБР) Украины, он был задержан 29 декабря 2023 года.

    По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен (39,3 млн долларов), но были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа.

    Ранее сообщалось, что на Украине задержан сын бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в Минобороны страны

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    Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути

    Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

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    Как защитить сбежавших из Прибалтики сторонников России

    «За свою любовь к России он лишился всего». Такими словами эксперты описывают ситуацию с литовским активистом, сбежавшим от политических преследований в Россию, но внезапно оказавшимся перед угрозой депортации. Этот случай не уникален – часто зарубежные соотечественники, решившие перебраться в Россию, сталкиваются с разного рода трудностями. О чем идет речь и как помочь этим людям? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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