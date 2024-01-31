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    31 января 2024, 20:30 • В мире

    Чем для России опасен «военный Шенген» в миниатюре

    Эксперты оценили создание военного коридора между Нидерландами, ФРГ и Польшей

    Чем для России опасен «военный Шенген» в миниатюре
    @ US Army

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС появился первый военный транспортный коридор. Его задача – ускорить перемещение военной техники и солдат между тремя странами: Нидерландами, Германией и Польшей. В чем заключаются особенности этого проекта, почему он крайне выгоден Соединенным Штатам и какие риски подобный «военный Шенген» создает для России?

    Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что данное решение сделает Европу сильнее. По ее словам, странам необходима более плотная интеграция, чтобы быстрее и эффективнее передислоцировать свои контингенты.

    Газета The Times ранее сообщала, что участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий военным формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов. Отмечается, что в НАТО разочарованы бюрократическими препятствиями, связанными с правилами использования одной и той же экипировки армиями разных государств.

    Идея укрепления военных связей внутри альянса не нова. Еще в 2018 году в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP) был запущен проект постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), в рамках которого все страны объединения, за исключением Мальты, проводят масштабные интеграционные мероприятия.

    Фактически программа представляет собой огромный перечень инициатив, каждая из которых имеет свою направленность. Европейские государства, в свою очередь, также вольны выбирать, в каком именно проекте им участвовать. Внутри PESCO соседствуют как скромные обучающие программы (например, объединенная школа разведки ЕС, в которую входят лишь Греция и Кипр), так и по-настоящему масштабные инициативы.

    Одной из них является «Военная мобильность» (Military Mobility). Ее задача сводится к устранению бюрократических барьеров, существующих между государствами ЕС и препятствующих быстрому перемещению войск НАТО по континенту. Еще в 2016 году Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Евросоюзе, говорил о том, что на согласование маршрута объединенных войск уходит в лучшем случае несколько дней.

    Таким образом, речь идет о создании полноценного «военного Шенгена» на всей территории Североатлантического альянса. Участниками проекта «Военной мобильности» уже стали Штаты, Канада и Великобритания, что значительно повышает ценность инициативы, наделяя ее межконтинентальным транспортным компонентом.

    Официальным координатором «Шенгена» числятся Нидерланды – страна, имеющая колоссальную значимость с точки зрения принятия военных грузов от Вашингтона и Лондона. При этом потенциал голландской армии никогда не был крайне высоким. Поэтому в феврале 2023 года было объявлено о начале интеграции сухопутных войск этой страны в состав бундесвера. Интересно, что еще тогда издание Bloomberg писало о готовности Берлина взять на себя расходы по закупкам для будущих объединенных ВС.

    Таким образом, новая инициатива по выстраиванию транспортного коридора Нидерланды – ФРГ – Польша укладывается в рамки прошлогодних начинаний. Теперь в Европе появляется зона свободного передвижения войск с запада на восток, которая имеет выход к морю и, как следствие, к морским поставкам со стороны США.

    Фактически сегодня «военный Шенген» реализован в миниатюре, которая рискует масштабироваться на всю территорию альянса. Интересно, что помимо ликвидации законодательных и правовых барьеров для перемещения войск внутри объединения инициатива также рассматривает возможность и модернизацию транспортной инфраструктуры.

    Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще в 2022-м заявлял о необходимости адаптации имеющихся путей сообщения под быструю доставку техники с запада на восток. Кроме того, внутри объединения активно обсуждается и выработка единой стратегии безопасности поставок оборонных товаров.

    Однако полностью гладким процесс формирования «военного Шенгена» назвать нельзя. Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, отмечал, что европейские государства по-разному относятся «к присутствию американцев» на своей территории. По его мнению,

    часть членов ЕС не готова терять военный суверенитет.

    В экспертном сообществе также считают, что масштабирование «военного Шенгена» на весь Евросоюз позволит войскам альянса значительно нарастить возможности маневренности. Подчеркивается, что главной целью данных реформ может стать подготовка к войне с Россией, в связи с чем Калининградская область и северные регионы РФ подвергаются особой опасности.

    «Идея создания «военного Шенгена» в НАТО обсуждается не первый год. Транспортный коридор между Нидерландами, ФРГ и Польшей знаменует собой начало реализации многолетних планов. Эти страны выбраны неслучайно. Их территории образуют единую линию, по которой можно перебрасывать войска с запада на восток Европы», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Кроме того, именно в Нидерландах располагаются порты, в которые завозится американская техника. Таким образом, темп поставок Вашингтона в нужную точку ЕС также увеличивается. Со временем планируется расширить зону «военного Шенгена» на территорию всех стран – участниц НАТО. Это значительно усилит объединение», – подчеркивает он.

    «Дело в том, что сегодня для перемещения войск и техники из одного государства альянса в другое требуется длительный процесс согласования маршрута. Аннулирование бюрократических проволочек в разы увеличит возможности маневрирования формирований НАТО», – отмечает эксперт.

    «Не думаю, что постепенное введение «военного Шенгена» прямо свидетельствует о готовности альянса к конфликту с Россией. Скорее всего, на сегодняшний день западные страны озабочены вопросами поддержки проигрывающей Украины. Транспортный коридор позволит отправлять помощь ВСУ ускоренными темпами», – уточняет собеседник.

    «Однако в перспективе данное решение может нести и угрозы для Москвы.

    Под удар рискуют попасть три важные территории: Калининградская область, северные регионы РФ и Белоруссия. Уже сейчас необходимо наращивать на этих землях военный потенциал. Кроме того, важно усиливать флот в акватории Балтийского моря», – акцентирует Бартош.

    У Берлина и Амстердама до этого уже были мероприятия по взаимной интеграции армий, напоминает военный эксперт Алексей Леонков. «Теперь же они пошли дальше и создали совместный проект с Польшей. Происходит масштабирование интеграционных связей армий ЕС. Готовность этого коридора будет проверена на учениях блока», – сказал он.

    «Раньше командование США сталкивалось с бюрократическими препонами во время перевозки военной техники и боеприпасов через территорию Европы, так как эти грузы считались опасными. Кроме того, не все маршруты готовы для обеспечения логистики войск. Пути сообщения для таких целей также необходимо модернизировать», – отмечает собеседник.

    «Данные транспортные линии выстраиваются для сил быстрого реагирования. Командование НАТО планирует выстроить систему, способную за десять дней развернуть около нашей границы 500 тыс. штыков. На данный момент этого добиться не удалось, поэтому альянс хочет получить способность размещать в указанный срок хотя бы 100 тыс. солдат около рубежей России», – подчеркнул он.

    «Нам в этих условиях необходимо работать над собственной разведкой. Москве важно видеть переброски войск к своим границам, для чего нужно просчитать логистические маршруты потенциального противника. Кроме того, нужно развивать собственные сухопутные, воздушные и морские транспортные коридоры. Необходимо сделать так, чтобы они были пригодны для перемещения тяжелой техники», – резюмировал Леонков.

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