Euractiv: В Европе может появиться единый рынок для оборонной продукции

Euractiv: Еврокомиссия готовит предложение сформировать единый рынок для европейских оборонных товаров

«Предложение Еврокомиссии для стратегии оборонной промышленности ЕС, вероятно, будет включать создание и обеспечение в масштабах всего блока цепочек поставок оборонных товаров с картами, мониторингом, приоретизацией заказов и облегчением экспорта внутри ЕС», – приводит РИА Новости цитату портала Euractiv, в распоряжении которого оказался проект резолюции саммита лидеров ЕС, который запланирован на следующую неделю.

В докладе отмечается, что стратегия безопасности поставок любого государства-члена ЕС должна учитывать интересы ЕС и «лучше использовать общий рынок» Евросоюза.

По данным портала, впервые безопасность цепочек поставок была опробована на медицинских масках во время пандемии COVID-19. При этом подчеркивается сходство уязвимости в производстве и продаже медицинского оборудования и оборонных изделий перед лицом внешних поставок из других стран.

Ранее сообщалось, что идея «военного Шенгена» – зоны свободного передвижения для военных, аналогичную Шенгенской, которую предложеил создать глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) Александер Зольфранк – столкнулось с политической проблемой.