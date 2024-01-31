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    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России
    Мнения
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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    31 января 2024, 14:44 • Новости дня

    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России

    Военный эксперт: Страны НАТО хотят обеспечить свободное передвижение войск в Европе

    Эксперт: Реализация «военного Шенгена» НАТО станет вызовом для России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Реализация «военного Шенгена» увеличит маневренность войск НАТО. Ускорится и доставка американской техники до третьих стран. В перспективе данная инициатива может стать угрозой для северных регионов России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФРГ, Нидерланды и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники.

    «Идея создания «военного Шенгена» в НАТО обсуждается не первый год. Транспортный коридор между Нидерландами, ФРГ и Польшей знаменует собой начало реализации многолетних планов. Эти страны выбраны неслучайно. Их территории образуют единую линию, по которой можно перебрасывать войска с запада на восток Европы», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Кроме того, именно в Нидерландах располагаются порты, в которые завозится американская техника. Таким образом, темп поставок Вашингтона в нужную точку ЕС также увеличивается. Со временем планируется расширить зону «военного Шенгена» на территорию всех стран – участниц НАТО. Это значительно усилит объединение», – подчеркивает он.

    «Дело в том, что сегодня для перемещения войск и техники из одного государства альянса в другое требуется длительный процесс согласования маршрута. Аннулирование бюрократических проволочек в разы увеличит возможности маневрирования формирований НАТО», – отмечает эксперт.

    «Не думаю, что постепенное введение «военного Шенгена» прямо свидетельствует о готовности альянса к конфликту с Россией. Скорее всего, на сегодняшний день западные страны озабочены вопросами поддержки проигрывающей Украины. Транспортный коридор позволит отправлять помощь ВСУ ускоренными темпами», – уточняет собеседник.

    «Однако в перспективе данное решение может нести и угрозы для Москвы. Под удар рискуют попасть три важные территории: Калининградская область, северные регионы РФ и Белоруссия. Уже сейчас необходимо наращивать на этих землях военный потенциал. Кроме того, важно усиливать флот в акватории Балтийского моря», – резюмирует Бартош.

    Ранее Берлин, Амстердам и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что данное решение сделает Европу сильнее. По ее словам, странам необходима более плотная интеграция, чтобы быстрее и эффективнее передислоцировать свой контингент.

    Газета The Times сообщала, что участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов. Отмечается, что в НАТО разочарованы бюрократическими препятствиями, связанными с правилами использования одной и той же экипировки армиями разных государств.

    Напомним, в ноябре глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк предложил создать «военный Шенген» для свободного перемещения военнослужащих стран – членов организации.

    Он отмечал, что ряд национальных регламентов препятствуют перемещению людей и боеприпасов сил альянса. По его словам, нужно заранее «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава объединения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Зольфранк нагнетает напряженность в Европе, и это будет иметь свои последствия. Также представитель Кремля выразил надежду, что до «железного занавеса» на российских границах со стороны Запада дело не дойдет.

    Идея более тесной военной интеграции стран НАТО не нова. Еще зимой прошлого года Берлин и Амстердам начали подготовку к объединению своих войск под знаменем немецкой армии. Слияние нескольких формирований двух государств происходило в рамках программы Common Army Vision, утвержденной еще в 2022-м.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что идее «военного Шенгена» мешает противоречивое отношение некоторых стран Восточной Европы к американскому армейскому контингенту.

    30 января 2024, 17:18 • Новости дня
    В Германии закончились деньги на поддержку населения

    Власти Германии заявили об отсутствии денег для социальной поддержки граждан

    В Германии закончились деньги на поддержку населения
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер заявил, что у правительства Германии закончились деньги на выделение помощи немцам.

    В эфире шоу на телеканале Erste Шнайдер отметил, что власти потратили 800 млрд евро на поддержку граждан в период пандемии коронавируса и на субсидирование повышения цен на газ и электричество, передает телеканал «Звезда».

    Поэтому у федерального правительства больше нет средств, которые оно могло бы направить на поддержку населения страны, заявил он. Шнайдер добавил, что «важные инвестиции в будущее невозможны», а немцам пришло время «возвращать деньги» в бюджет в виде налогов.

    В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета.

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    29 января 2024, 12:13 • Новости дня
    В Польше возмутились из-за поста главы ЕК об Освенциме

    Глава МИД Польши Сикорский назвал недопустимым то, что концлагерь Освенцим назвали польским

    В Польше возмутились из-за поста главы ЕК об Освенциме
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Недопустимо называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме «польским», заявил Европейской комиссии глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, в описании нацистского лагеря смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией, передает РИА «Новости».

    Опубликованный Европейской комиссией материал также привлек внимание музея Освенцима, который подчеркнул, что лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, которая в октябре 1939 года была присоединена непосредственно к нацистской Германии.

    «Уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши», – отметили в музее.

    Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

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    28 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

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    30 января 2024, 12:51 • Новости дня
    США назвали условие возврата Турции в программу по F-35

    Нуланд: США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими ЗРС С-400, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд каналу CNN Turk.

    По ее словам, если Турция может решить вопрос с С-400, чего хочет Вашингтон, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35, но сначала необходимо обеспечить Турции сильную систему противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден пообещал продать Турции истребители F-16.

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но не стали отправлять их Турции, которая за них уже заплатила.

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    30 января 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова резко осудила ереванского вандала

    Захарова назвала безумием осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

    Захарова резко осудила ереванского вандала
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правоохранителям предстоит выяснить, чем руководствовался вандал в Ереване, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда. Но сам факт случившегося можно назвать актом безумия, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее злоумышленник сорвал несколько венков с монумента, бросил их в сугробы и записал происходящее на видео.

    «Произошедшее в Ереване действительно можно охарактеризовать как безумие. Мне кажется, в этом случае необходима максимально оперативная реакция правоохранительных органов двух стран. В целом сложно сказать, зачем человек совершил такие действия, но соответствующие органы найдут ответ на этот вопрос», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Собеседница также подчеркнула, что «блокада Ленинграда квалифицирована юридически». «Так, 20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах. Также советую всем почитать труды доктора исторических наук, посвятившего этой трагедии жизнь, Валентина Ковальчука», – заключила Захарова.  

    Ранее в Ереване вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Местный житель, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

    На записи, появившейся в Сети, мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей во время одного из брифингов предоставить ссылки на свидетельства об этнических чистках в Карабахе. Дипломат указывала на отсутствие подобных документов, подтверждающих, что российские миротворцы якобы наблюдали этнические чистки армян в этом регионе. Она отметила, что российская сторона говорила о важности создания условий по возвращению армян в Карабах.

    «Интересно, а документы есть, что в Ленинграде была блокада?» – говорит мужчина на видео и начинает сбивать венки. По информации местных жителей, гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.

    Глава Русского дома (Россотрудничество) в Армении Вадим Фефилов отправил письмо генеральному прокурору республики в связи с осквернением памятника. «Считаем недопустимым действия, разжигающие межнациональную рознь, и призывы к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес РФ, а виновного в происшедшем необходимо привлечь к ответственности», – приводит ТАСС выдержку из письма Фефилова.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

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    28 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед

    Политолог Корякин: Российские исследования Антарктиды движут глобальную науку вперед

    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные санкции не сумели сдержать развитие отечественной науки. Россия вносит огромный вклад в изучение Антарктиды, что говорит о невероятном уровне специалистов, подготовленных в вузах нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Корякин. Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

    «Открытие нового зимнего комплекса станции «Восток» произошло в условиях беспрецедентных ограничений, наложенных на нашу страну. Однако, несмотря на создавшиеся трудности, отечественная наука не собирается останавливаться», – сказал Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    «Россия не просто не прекратила вносить заметный вклад в развитие глобальной науки, но и продолжает процесс самосовершенствования. Мы шаг за шагом модернизируем отечественную промышленность, преобразуем быт наших граждан к лучшему. Вне всяких сомнений, все это – огромная заслуга ученых, осознающих важность работы на свою Родину», – уточняет эксперт.


    «Отмечу, что изучение Антарктиды – задача крайне сложная и непростая. По условиям доставки специалистов и обустройства необходимых мощностей, весь этот процесс может быть сравним с исследованиями космического пространства. Необходимо отдать должное нашему президенту, который вносит существенный личный вклад в развитие отечественной науки», – подчеркивает собеседник.

    «Подобные исследования невероятно важны для будущего всего человечества. Речь идет о материке, практически незатронутом влиянием цивилизации. Его изучение позволит сделать немало выводов о том, как формировалась наша планета, как изменялся ее климат. Полученные данные могут позволить совершить огромный научный скачок», – резюмирует Корякин.

    Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. На торжественной церемонии в режиме видеоконференции также присутствовал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы желаем вам хорошей работы, желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что там, на станции, предусмотрены и соответствующие модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули, даже, по-моему, операционная там есть. Я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться регулярно системами поддержания здоровья», – сказал Путин. Он отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять задачи, важные «для всего человечества – без всякого преувеличения».

    Напомним, станция «Восток» основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тыс. метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трех тысяч квадратных метров, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

    В двух жилых блоках – лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна, медцентр с операционной. В двух инженерных блоках – котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке – гараж, мастерская и снеготаялка.

    Комплекс «завернут» в минералловатный утеплитель толщиной до 95 см, фасад – из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Всё основное оборудование – отопление, энерго- и водообеспечение – российского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему новый зимовочный комплекс станции «Восток» можно считать поистине уникальной конструкцией.

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    30 января 2024, 00:17 • Новости дня
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское государство станет членом Североатлантического альянса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом.

    Двери НАТО остаются открыты, в том числе для Украины, она «станет членом НАТО», заявил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что открытость альянса демонстрирует вступление в него Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.

    Ранее турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации протокола по вступлению Швеции в НАТО.

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    31 января 2024, 04:13 • Новости дня
    Хабаровчанку приговорили к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Хабаровчанка приговорена к восьми годам лишения свободы за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за государственную измену – она отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.

    По материалам управления, в прошлом году «сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности», действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

    Отмечается, что в отношении женщины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК Росси («госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России»).

    «Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщает хабаровское УФСБ.

    Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.

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    31 января 2024, 02:09 • Новости дня
    Фигуристка Синицина не сдержала эмоций из-за лишения золота Олимпиады-2022

    Фигуристка Виктория Синицина эмоционально отреагировала на лишение российской сборной золота Олимпиады-2022

    Tекст: Денис Тельманов

    Фигуристка Виктория Синицина эмоционально прокомментировала решение Международного союза конькобежцев сместить российскую сборную с первого на третье место по итогам пересчета очков после дисквалификации Камилы Валиевой, у которой были обнаружены микродозы запрещенного препарата триметазидин.

    «Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу все. А пока, скажу только, что (очень) обидно!», – написала фигуристка в своем Telegram-канале.

    Она добавила, используя эмодзи, что «бумеранг возвращается», а также отправила знак сердца всем коллегам по сборной. Пост Синициной собрал больше 1,2 тыс. «сердечек» от подписчиков.

    Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

    В итоге россияне сместились на третье место, получив бронзу. Серебро досталось Японии, а новыми олимпийскими чемпионами стали фигуристы из США.

    При этом спортивный арбитражный суд ранее дисквалифицировал фигуристку Камиллу Валиеву на четыре года и лишил 17-летнюю спортсменку всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.


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    31 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Проживающих за рубежом россиян захотели поставить на консульский учет

    МИД планирует ввести обязательный консульский учет россиян за рубежом

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД прорабатывает в межведомственном формате вопрос введения обязательного консульского учета граждан, проживающих за рубежом, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, такие меры предусмотрены планом мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, по итогам этой работы планируется сформулировать правовое определение для граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и конкретизировать их статус.

    МИД планирует представить проекты нормативно-правовых актов, в которых будут закреплены новые положения, к 20 июня 2025 года, отметила Захарова.

    Ранее в МИД России объяснили решение ввести обязательный консульский учет россиян за границей необходимостью переосмысления системы консульского учета граждан России, проживающих за рубежом, который изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан страны.

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    30 января 2024, 17:25 • Новости дня
    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Лавров: Россия проверяет информацию о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва изучает источник сведений о размещении ядерного оружия США в Британии. Кроме того, Россия рассматривает ядерное оружие стран натовской тройки – США, Великобритании и Франции – как единый арсенал, исходит из этого в планировании по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации, передает ТАСС.

    Ранее СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    31 января 2024, 12:57 • Новости дня
    Германия, Нидерланды и Польша объявили о создании военного коридора

    Германия, Нидерланды и Польша договорились о коридоре для перемещения военной техники

    Германия, Нидерланды и Польша объявили о создании военного коридора
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Германия, Нидерланды и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники, сообщила нидерландский глава Минобороны Кайса Оллонгрен.

    По ее словам, странам необходим «военный Шенген», чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику, передает РИА «Новости».

    Также Оллонгрен отметила, что такой коридор «сделает Европу сильнее».

    Двумя днями ранее газета Times сообщила, что участники Североатлантического альянса могут разработать «военный Шенген», позволяющий военным формированиям свободно перемещаться в границах стран-членов.

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    28 января 2024, 16:37 • Новости дня
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Шольц выступил на конференции Социал-демократической партии Германии. Канцлер уверен, что ФРГ не должна помогать Украине в таком большом объеме. Кроме того, по его словам, на саммите ЕС он поднимет вопрос распределения нагрузки помощи Киеву, передает ТАСС.

    По мнению Шольца, в конфликте на Украине «сейчас наступил решающий момент».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    29 января 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства

    Tекст: Валентина Григоренко

    Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

    Отмечается, что в список включены постановления, которые затрагивают внешнюю политику, научно-технологическое развитие, единые принципы в сфере промышленности. Кроме того, была принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым, передает ТАСС.

    Определены планы, связанные с празднованием 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

    Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично. Российский лидер выразил благодарность Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

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