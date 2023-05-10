Guardian: Первые дети «от трех родителей» появились на свет в Британии

В Британии появились на свет первые дети «от трех родителей после проведения нового метода искусственного оплодотворения для предотвращения наследования генетических заболеваний, сообщает газета Guardian.

По данным британского Управления по оплодотворению и эмбриологии человека, всего в стране родились «меньше пяти» таких детей. Рождение ребенка с генетическим материалом трех человек стало возможным в связи с появлением нового метода ЭКО, используемого, чтобы избежать развития у ребенка митохондриальных заболеваний в результате наследования поврежденных митохондрий от матери, передает РИА «Новости».

Отмечается, что во время процедуры репродуктологи извлекают из яйцеклетки с поврежденными митохондриями ядро с генетическим материалом и помещают его в яйцеклетку предварительно извлеченного ядра здоровой женщины-донора. Таким образом, по утверждению ученых, несущие заболевание мутированные гены, остаются в первоначальной материнской яйцеклетке.

Так, в результате процедуры ребенок наследует около 37 ген от «третьего родителя», а это составляет менее 0,2%.

Напомним, Великобритания официально узаконила изменение генов человека при искусственном оплодотворении с целью появления на свет детей «с тремя родителями» в 2015 году. В 2016 году первый такой ребенок родился в Мексике.