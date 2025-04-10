Рожден первый ребенок в мире, зачатый с помощью автоматического оплодотворения

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает NewScientist, первая в мире полностью автоматизированная система экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) успешно привела к рождению ребенка. В процессе использовалась автоматизированная установка, способная выполнять 23 ключевых этапа метода ИКСИ, который обычно требует высокой точности от медицинских специалистов.

В рамках этого подхода машина с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) выбирает наиболее здоровые сперматозоиды, основываясь на их внешнем виде, и обездвиживает их лазером для дальнейшего простого захвата. Затем сперматозоиды вводятся в заранее подготовленные донорские яйца.

Исследователи из компании Conceivable Life Sciences провели эксперимент, выбрав пару, испытывающую сложности с зачатием. Из восьми донорских яйцеклеток пять были оплодотворены автоматизированной системой, что привело к созданию четырех эмбрионов. Из остальных трех яйцеклеток также удалось получить эмбрионы, но уже вручную.

В результате два лучших эмбриона, выбранных с помощью ИИ, были получены с помощью автоматизированной системы. Один из них не развился после имплантации, в то время как другой привел к успешной беременности и рождению ребенка. Однако, как отметил Жак Коэн, основатель компании, для подтверждения эффективности метода необходимы дальнейшие исследования с большим числом участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Минздрав внес изменения в проект госгарантий бесплатной медпомощи, которые включают новые процедуры. Минздрав отметил увеличение нормативов по медицинской реабилитации и экстракорпоральному оплодотворению.

Ранее в Британии появились на свет первые дети от трех родителей после проведения нового метода искусственного оплодотворения для предотвращения наследования генетических заболеваний.