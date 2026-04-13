Российские ученые нашли неуловимую «марсианскую» бактерию в Сибири
Томские микробиологи открыли новое семейство бактерий в подземных водах Сибири
В подземных скважинах Сибири биологи обнаружили неизвестный род микроорганизмов и выделили уникальную бактерию, способную выживать в марсианских условиях, за которой ученые всего мира безуспешно охотились десять лет.
Микробиологи выявили неизвестные ранее микроорганизмы на территории трех сибирских регионов, передает ТАСС.
Как заявили в Минобрнауки, «открытием ученых Томского госуниверситета (ТГУ) стал новый род и семейство бактерий – «родственников»Desulforudis audaxviator». Их удалось обнаружить в артезианских водах и угольных пластах Томской, Кемеровской и Тюменской областей.
Новое семейство получило название Desulfosceptrumaceae. Кроме того, биологам удалось выловить знаменитую бактерию «смелый путешественник», способную выживать в марсианских условиях.
Ранее американские исследователи находили лишь ее ДНК в южноафриканской шахте, но получить сам микроорганизм смогли только томские специалисты.
Заведующая кафедрой Биологического института ТГУ Ольга Карначук пояснила, что геном микроорганизма остался неизменным со времен суперконтинента Пангея. По ее словам, отсутствие мутаций на протяжении сотен миллионов лет противоречит классическим представлениям о дарвиновской эволюции.
Ученые полагают, что изначально бактерия обитала на поверхности, а перемещаться ей помогали особые воздушные пузырьки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые в Румынии нашли в ледяной пещере устойчивый к антибиотикам древний штамм бактерий.
Российские исследователи обнаружили в Арктике способные поедать пластик микроорганизмы.
Специалисты из Московской области выделили разрушающий опасные бациллы новый фермент.