Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
ВТБ сообщил о возможных сбоях из-за хакерской атаки
Клиенты ВТБ столкнулись с трудностями при использовании мобильного приложения на фоне масштабного внешнего воздействия на серверы, сообщили в самой кредитной организации.
Трудности с доступом к цифровым продуктам кредитной организации связаны с массированной кибератакой, указали в банке, передает РИА «Новости».
«В связи с DDоS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе «ВТБ Онлайн». Мы работаем над восстановлением доступности сервисов, чтобы клиенты могли как можно скорее вновь воспользоваться ими», – отметили в пресс-службе банка.
Представители финансовой организации порекомендовали временно использовать банкоматы для проведения срочных платежей и переводов.
В понедельник пользователи массово жаловались на невозможность войти в мобильное приложение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жители ряда регионов столкнулись с перебоями в работе банковских сервисов.