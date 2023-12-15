Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.4 комментария
Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против России
Австрия отказалась от блокировки 12-го пакета санкций Евросоюза против России
Австрия приняла решение разблокировать принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, но санкции пока не приняты, сообщил европейский источник.
Источник ТАСС заявил, что Австрия «сняла замечания», но санкции формально не утверждены.
При этом лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали «принятие» 12-го пакета. В соответствии с правилами санкции должны быть согласованы министрами стран ЕС и опубликованы в официальном журнале сообщества, только после этого они считаются принятыми, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России, требуя от Киева убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний.