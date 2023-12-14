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    14 декабря 2023, 20:56

    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии

    Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.

    Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

    13 декабря 2023, 08:50
    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    Danmarks Radio: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продление соглашения касательно рыболовства между Фарерскими островами и Россией из-за конфликта на Украине ставит Данию в глупое положение, заявил на Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

    В материале уточняется, что такому соглашению не уделялось особого внимания, однако его продлили на том этапе, когда «Запад рвет отношения с Москвой», передает РИА «Новости».

    Сплидсбоэль заметил, что продление этого договора представляет собой некий «вызов» для Дании, а также ставит Копенгаген в несколько «глупое положение». В частности, Фарерские острова, являющиеся автономией в составе королевства и «краеугольным камнем содружества», продолжают отношения с Россией.

    По его словам, несколькими годами ранее этими соглашениями никто даже не интересовался, однако в данный момент на Украине идут боевые действия, а против Москвы действует громадный пакет всеобъемлющих санкций, в этой связи тема соглашений резко стала актуальной.

    Кроме того, Сплидсбоэль заметил, что подобное соглашение уже перешло в разряд политики безопасности, а его продление будет означать, что Москва может «шпионить» за западными представителями, используя Фарерские острова, в этой связи Дания оказывается заинтересованной в том, чтобы прикрыть такую лазейку.

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    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (16)
    12 декабря 2023, 06:41
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил об угрозах ЕК в адрес установивших эмбарго на поставки украинского зерна стран

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за эмбарго на поставки украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    Надь сказал, что власти Венгрии получили соответствующее письмо из Брюсселя. Он обвинил Еврокомиссию в том, что ЕК действует против интересов всех стран ЕС, так как эмбарго способствует защите всего европейского рынка, передает ТАСС.

    В сентябре Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого ряд стран ЕС решили в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2023, 02:36
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Австрия не поддержала пересмотр бюджета ЕС и выступила против начала переговоров о членстве Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что в нынешних условиях Австрия не станет поддерживать предложение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

    Выступая перед парламентским комитетом по делам Евросоюза, Нехаммер, как сообщается в протоколе парламентской сессии, заявил, что Вена «не согласится на переговоры о вступлении с Украиной». Он заявил, что не следует допускать «фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной». Нехаммер считает, что Украине и Молдавии нужно предложить «перспективу вступления в знак солидарности», но без «ускоренной процедуры», передает ТАСС.

    Также Нехаммер «критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере 67 млрд евро» (в проект бюджета входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до 50 млрд евро). Нехаммер считает, что «это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров».

    Также он подчеркнул, что Австрия, «как и другие малые и средние страны ЕС», однозначно поддерживает «сохранение принципа единогласия по важным вопросам».

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Власти Словакии также выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    12 декабря 2023, 18:52
    В Европе одобрили создание реестра иноагентов

    ЕК одобрила создание реестра иноагентов

    В Европе одобрили создание реестра иноагентов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейская комиссия (ЕК) утвердила проект директивы об иностранных агентах, обязывающий всех, кто представляет интересы стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных платежей от иностранных государств.

    ЕК одобрила «Пакет защиты демократии» в преддверии выборов в Европарламент в июне 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

    Документ обязывает структуры, представляющие интересы третьих стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС. Страны Евросоюза получат указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей.

    Для того, чтобы закон начал работать, пакет должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС.

    Коментарии (8)
    13 декабря 2023, 13:39
    Орбан заявил, что не даст ЕС начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины

    Орбан заявил, что не даст ЕС начать переговоры о вступлении Украины
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия не даст Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Будапешт будет единственным в блоке с такой позицией, заявил премьер-министр Виктор Орбан порталу Mandiner.

    Он назвал вступление Украины в ЕС ужасной ошибкой, которой надо помешать, даже если против выступит только Венгрия, передает РИА «Новости».

    Орбан пояснил, что реальное состояние Украины не позволяет начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС. Однако по политическим причинам все равно с Украиной надо начать переговоры. «По-моему, это ошибка», – сказал политик.

    Он предупредил, что последствия вступления Украины в сообщество никто не просчитывал, именно этим вызваны, в том числе, протесты дальнобойщиков на границах.

    При этом Венгрия предлагает подать сигнал поддержки Киеву, однако это не должно быть членство. Орбан считает, что между ЕС и Украиной может существовать договор о стратегическом партнерстве, в котором будет зафиксировано, какую именно поддержку оказывает сообщество в области безопасности, финансов и экономики.

    Однако это не следует смешивать с переговорами о членстве, поскольку их основа совершенно другая.

    Между тем, напомнил Орбан, в Европе есть другие страны, которые ведут переговоры о вступлении много лет, а Украина выскочила «у них из-за спины» и оказалась впереди по геополитическим причинам.

    Напомним, вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили. Его планируется рассмотреть на саммите ЕС 14-15 декабря.

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    12 декабря 2023, 11:43
    На Украине заявили, что без 50 млрд евро от ЕС страна окажется на грани выживания

    Вице-премьер Украины Стефанишина: Страна останется на грани выживания без 50 млрд евро от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина останется на грани выживания в случае, если Евросоюз не примет решение о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро, в стране это станут рассматривать как провал всего ЕС, заявила Financial Times вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    По ее словам, даже в случае, если не будет итогов по 50 млрд евро, может быть принято промежуточное решение, однако эта ситуация оставит Украину «на грани выживания с нулевой финансовой предсказуемостью на целый год», передает РИА «Новости».

    Также Стефанишина отметила, что в данный момент нет никаких заверений в том, что пакет помощи будет в той или иной форме предоставлен Киеву.

    По словам украинского чиновника, неспособность ЕС согласовать пакет помощи Украине, а также начать переговоры по членству в европейском блоке будут рассматриваться Киевом как «провал всего ЕС».

    Кроме того, Стефанишина подчеркнула, что во время беседы с Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств ЕС является одним из аспектов его позиции в отношении Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западная помощь Украине уходит в пропасть.

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    12 декабря 2023, 19:40
    Еврокомиссия ввела налог на сверхприбыль от замороженных активов России

    Еврокомиссия утвердила механизм изъятия сверхприбыли от замороженных активов Центробанка

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России, заявила замглавы ЕК по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова.

    «Коллегия Еврокомиссии утвердила предложение по иммобилизации сверхприбылей от замороженных активов российского Центробанка», – приводит ТАСС слова Юровой. Агентство отмечает, что подробностей решения ЕК Юрова не привела.

    При этом ТАСС указывает, что газета Financial Times сообщила, что с помощью этого механизма Еврокомиссия намерена собрать до 15 млрд евро в виде налога с прибыли от реинвестиции замороженных суверенных российских активов, чтобы финансировать помощь Украине.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за следующие четыре года.

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    14 декабря 2023, 11:53
    В Киеве цитатой Бандеры обосновали право Украины на членство в ЕС

    Спикер Рады Стефанчук обосновал цитатой Бандеры право Украины на членство в ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук использовал цитату сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры для обоснования права Киева вступить в Европейский союз.

    По его словам, «никто не имеет права остановить идею, время которой пришло» (переиначенные слова Бандеры, сказанные об украинском национализме), передает ТАСС.

    Также Стефанчук добавил, что Украина приняла все необходимые законы и провела реформы, на которых настаивал Брюссель, чтобы начать с Киевом переговоры о членстве.

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил порталу Mandiner, что Венгрия не даст Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Будапешт будет единственным в блоке с такой позицией.

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    12 декабря 2023, 19:07
    В ЕС хотят сажать в тюрьму за обход санкций против России

    В ЕС хотят ввести тюремное заключение на пять лет за торговлю и оказание услуг в обход санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз в рамках директивы о криминализации обхода санкций, введенных против России, намерен назначать уголовное наказание до пяти лет лишения свободы тем, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка, говорится в заявлении Совета ЕС.

    «Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления», – приводит ТАСС выдержку из дbрективы. В частности, преступлением могут признать оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, нарушить запрет на поездки в Евросоюз.

    Также уголовному преследованию могут подвергнуть за торговлю санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций, предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС.

    В директиве отмечается, что тюремное заключение должно быть введено за умышленное нарушение запретительных мер.

    Ранее Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны


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    12 декабря 2023, 14:59
    ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов

    Bloomberg: ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за четыре года

    Tекст: Александра Юдина

    По оценке Еврокомиссии, налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК.

    Так, согласно документу, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, в частности, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных российских активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.

    Агентство отмечает, что, по оценке ЕС, налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

    Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК направит предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов.

    До этого Еврокомиссия подтвердила, что 12 декабря представит проект налога на замороженные активы России.

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    13 декабря 2023, 17:07
    Министр обороны Швейцарии стала президентом страны на один год

    Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд избрана на 2024 год президентом страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд избрана президентом страны на 2024 год на совместном заседании двух палат Федерального собрания.

    Президентские обязанности Амхерд будет исполнять в течение 12 месяцев одновременно с министерскими – таковы особенности работы президента в Швейцарии, главу государства выбирают из числа членов Федерального совета поочередно, сообщает ТАСС.

    Агентство отмечает, что функции главы государства в Швейцарии выполняет Федеральный совет, а президент, помимо работы в своем министерстве, председательствует на заседаниях правительства, принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств и курирует отношения с кантонами. При равенстве голосов на заседании правительства мнение президента становится решающим.

    Отмечается, что Амхерд работает в правительстве с 2019 года. В 2005-м была избрана в парламент. С 2011 по 2018 год была заместителем председателя группы партии «Центр» в парламенте.

    Ранее сообщалось, что Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов.

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    13 декабря 2023, 15:48
    Вопрос создания общего оборонного рынка внесли на обсуждение на саммите ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) обсудят создание общего оборонного рынка ЕС в ходе саммита, который состоится 14-15 декабря.

    В письме приглашении на саммит в Брюсселе от главы Евросовета Шарля Мишеля отмечается, что ЕС «необходимо сделать больше» для увеличения оборонной готовности, а создание внутреннего рынка по обороне «имеет ключевое значение для усиления Евросоюза в этой сфере», передает ТАСС.

    В повестку дня саммита также внесена дискуссия о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и вопрос о выделении Киеву 50 млрд евро до 2027 года.

    «Мы должны предоставить Украине постоянную, устойчивую политическую, финансовую и военную помощь, и, в частности, мы должны прийти к соглашению о выделении 50 млрд евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, дав ей таким образом необходимый сигнал и приблизив их еще больше к европейской семье», – говорится в письме.

    Ранее против переговоров о принятии Украины в ЕС выступили Венгрия, Австрия и Словакия.

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    14 декабря 2023, 15:04
    Премьер Швеции испугался реакции США на раскол в Евросоюзе по Украине

    Премьер Швеции испугался, что раскол в Евросоюзе по Украине может «послать неверный сигнал США»

    Премьер Швеции Ульф Кристерссон выразил опасения, что раскол на саммите Евросоюза, который может возникнуть вокруг вопроса поддержки Украины, повлияет на решение Конгресса о выделении помощи Киеву.

    «Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины», – приводит РИА Новости слова Кристерссона после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран Северной Европы на саммите в среду.

    Он признался, что «больше всего обеспокоен тем, что если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США».

    «Следующие два-три дня либо дадут повод для этой обеспокоенности, либо покажут, что мы все еще едины», – сказал Кристерссон.

    На саммите Евросоюза, который проходит 14-15 декабря в Брюсселе, Венгрия блокирует решение вопроса о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделения ей помощи в размере 50 млрд евро.

    Венгрия также предлагает Киеву отчитаться за потраченные за последние полтора года 83 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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    14 декабря 2023, 13:12
    Путин: Политики в Европе хотят выглядеть как де Голль, а ведут себя как Петен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские политики стараются выглядеть как генерал Шарль де Голль, боровшийся за интересы Франции, но ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

    «Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал [Шарль] де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. Собрал все, что у французов было, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал [Филипп] Петен, который на самом деле хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», – сказал Путин.

    Почти все европейские лидеры ведут себя так, кроме нескольких человек, включая премьера Словакии Роберта Фицо, премьера Венгрии Виктора Орбана.

    «Я уже много раз говорил, они – не пророссийские политики, они пронациональные, защищают свои интересы. Но таких нет больше», – заключил Путин.

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