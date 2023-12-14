Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.

Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.