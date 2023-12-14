Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.2 комментария
Саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии
Страны Евросоюза приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам Мишеля, ЕС также начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна будет соответствовать всем критериям членства, передает ТАСС.
Мишель назвал это постановление саммита «символом надежды для народов этих стран и европейского контингента».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.