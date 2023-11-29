  • Новость часаПутин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Собирание народов – историческая миссия русских

    Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    9 комментариев
    29 ноября 2023, 19:47 • Видео

    Зеленский – «мечтатель года»

    Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

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    Зачем Китай скрытно скупает российское золото

    Российские золотодобытчики установили рекорд: они продали в Гонконг в пять раз больше золота. Официальные данные Китая по закупке российского золота существенно ниже. Эксперты полагают, что Пекин пытается скрыть от Запада, что он скупает так много золота. Для чего он это делает? Подробности

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    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

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    Мини-дроны добавили Су-57 силы и незаметности

    Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники. Предполагается, что дроны смогут выполнять ударные и разведывательные функции, а также выступать в качестве средства РЭБ. Как использование подобных дронов скажется на боевых возможностях Су-57 и какие новые задачи он сможет выполнять в бою? Подробности

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    Кто отравил жену главного разведчика Украины

    На Украине отравили супругу главного разведчика страны – Марианну Буданову. Об ухудшении состояния здоровья сообщили и другие сотрудники ГУР. Все это происходит на фоне нарастающего конфликта между военным и политическим руководством страны. Кому может быть выгодно данное покушение и почему в экспертной среде допускают инсценировку отравления? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

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