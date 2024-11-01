За «князем демонов» из клики врагов России пришли прокуроры

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Он сыграл роль Вельзевула в том, что политика Брюсселя стала ошибочной и испортилась». Такими словами минувшим летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Манфреда Вебера. Этого человека относят к числу наиболее влиятельных врагов России, но в самой России о его существовании почти никто не знает.

Так сложилось, потому что Вебер не любит лезть в телекамеры, а место его работы – Европарламент (ЕП). То есть совершенно бесполезное на взгляд стороннего наблюдателя заведение, где имитируют демократию, ведь все решения ЕП (за исключением назначения руководства Еврокомиссии) носят рекомендательный характер. Евродепутаты прекрасно об этом знают, не ощущают ответственности и позволяют себе нести особо опасную чушь (в том числе про Россию) в исходящих из своей говорильни как бы документах. На их фоне обычные депутаты (европейские, наши – любые) это образец рассудительности и благоразумия.

Вебер 10 лет возглавляет в ЕП крупнейшую фракцию крупнейшей партии – Европейской народной (ЕНП), а с 2022 года еще и саму партию. При этом ЕНП не партия в привычном смысле, а конгломерат правоцентристских сил, которые действуют в своих странах и объединяются только на уровне Европарламента. Поэтому и тяжело понять, зачем вообще нужен Манфред Вебер и всё, что он делает.

Однако Орбан – политик опытный и тертый – называет его ни много ни мало Вельзевулом. Это не сам дьявол, но особо приближенное к нему лицо – князь демонов или, если переводить его имя буквально, «повелитель мух». А мухи и демоны – это еврокомиссары, министры Евросоюза во главе с общеизвестной Урсулой фон дер Ляйен. Чтобы не было сомнений, как трактовать метафору, венгерский премьер охарактеризовал Урсулу как «девочку-прислужницу».

То есть Орбан считает, что на брюссельском шабаше главный сейчас Вебер. И он намного главнее Урсулы.

Между ними давно война. Когда-то правящая партия Венгрии «Фидес», лидером которой является Орбан, была частью ЕНП, но при Вебере ее оттуда выжили. Сейчас венгры задают тон в другой фракции Европарламента – той, которая объединила отъявленных «евроскептиков» вроде Марин Ле Пен и других врагов Урсулы и Вебера.

О них обоих венгерский премьер вновь вспомнил два дня назад, когда заявил о существовании в Брюсселе «открытого заговора против Венгрии». «Его возглавляет Манфред Вебер и председатель фон дер Ляйен. Они признали, что их цель – заменить венгерское правительство новым «яволь-правительством» по примеру нынешнего польского», – пожаловался он.

«Яволь» – это «так точно» по-немецки. Венгерский лидер любит жирные намеки на немецкое (то есть в том числе нацистское) доминирование над Европой в прошлом, проводя параллели с настоящим. И Вебер, и Урсула – германские политики, представляющие партии-союзницы, ХДС и ХСС.

Вебер лично возглавлял многие атаки Брюсселя на правительство Орбана, которое для него слишком мигрантофобное, слишком пророссийское, слишком самостоятельное и так далее. Его «демоны» донимали лидера Венгрии несколько лет, но на помощь внезапно пришли не ангелы, а высшие офицеры Европейской прокуратуры (EPPO), которые вплотную подобрались к Веберу с подозрениями насчет мошенничества и коррупции.

Что интересно, сообщило об этом не европейское, а американское издание – Politico, активно работающее в Брюсселе. Оно ссылается в том числе на свои источники в бельгийской полиции, которая подключена к расследованию. Сейчас идет допрос окружения Вебера, в чьи задачи входило обеспечение предвыборной кампании Европейской народной партии. Но официальные обвинения пока никому не предъявлены.

Суть в том, что бюджетные средства, предназначенные для говорильни Европарламента, использовались ЕНП для узких партийных нужд. То есть деньги с одного бессмысленного дела направили на другое, но личное.

Звучит как будто бы не слишком серьезно, но махинации с финансированием предвыборных кампаний – это ахиллесова пята западных грандов. Прямое попадание в нее убило немало политических карьер.

Чтобы далеко не ходить: фальсификация предвыборной финансовой отчетности – это основа для первого уголовного дела и обвинительного вердикта против Дональда Трампа. Правда, там шла речь о том, что он неправильно оформил взятку порнозвезде за молчание.

Случай Вебера (если он действительно попадет под каток прокуратуры) более типичный для Европы и напоминает дело экс-президента Франции Жака Ширака, который проворачивал примерно такие же схемы в мэрии Парижа. Ширака признали виновным, правда, он к тому моменту был пожилым отставником и не играл никакой роли в политике, а Вебер вроде бы действующий «князь демонов».

Появление таких дел можно объяснить естественным развитием событий. Расследования о незаконном финансировании предвыборных кампаний проводятся, потому что у них есть лоббисты – все прочие партии, чьи интересы подобные махинации ущемляют. В то же время не покидает ощущение, что такие дела – базовый инструмент для сведения счетов и устранения неугодных. Вопрос в том, кому «Вельзевул» в данном случае наступил на хвост. Сатане, что ли?

У Вебера в элите ЕС есть верифицированный недруг – президент Франции Эммануэль Макрон.

Если бы не Макрон, Вебер занимал бы то кресло, которое сейчас занимает Урсула. «Вельзевул» был официальным кандидатом ЕНП на пост председателя Еврокомиссии на выборах в Европарламент 2019 года, то есть формально избиратели за него даже проголосовали. Его кандидатуру лоббировала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в те годы женщина почти всемогущая.

Но в самый последний момент Макрон сказал «нет», а чем это было вызвано (или – кто руководил действиями Макрона), доподлинно неизвестно до сих пор. Полуофициальная версия – французу не нравилось, что у Вебера нет опыта правительственной работы, кроме того, он хотел пропихнуть на уже забронированное за немцем кресло своего человека. Но формально тот бой остался за Меркель, поскольку другие кандидатуры ее усилиями тоже не прошли, а председателем ЕК стала альтернатива из Берлина – Урсула. Ее внезапный взлет в 2019 году имел чисто кулуарный характер и произошел за счет урезания амбиций Вебера.

Тогда это казалось скорее хорошей новостью: Вебер был очень странным политиком для баварского немца. Например, изначально противодействовал «Северному потоку – 2», то есть проекта, который продвигали и федеральное правительство Меркель, и правительство Баварии. Теоретически это, как и полное отсутствие харизмы, должно было мешать его партийной карьере, но карьера у Вебера сложилась блестящая – вплоть до того, что он едва не стал главой Еврокомиссии.

Может, Веберу и впрямь сам черт ворожил, но, скорее, Госдеп США (ведь именно США больше всех боролись с «Северным потоком»). Если глава ЕНП – Вельзевул, то дьявола стоит поискать в Америке. Только продажа души Вашингтону способна наделить в Европе такой влиятельностью, о которой говорит Орбан. И, справедливости ради, про Вебера так говорит не он один, хотя и непонятно, с чего бы.

Теперь ждем, когда дьявола осудят в США за неуплату налогов. Если верить в то, что князя демонов можно осудить в ЕС за финансирование предвыборной кампании, это тоже не должно казаться невозможным.