За «князем демонов» из клики врагов России пришли прокуроры

  • Новость часаСледствие вышло на поставщиков оружия террористам в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
    В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ
    В Эстонии решили поправить закон для ликвидации православной церкви
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    11 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 22:00 • В мире

    За «князем демонов» из клики врагов России пришли прокуроры

    За «князем демонов» из клики врагов России пришли прокуроры
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    У одного из главных функционеров Евросоюза – Манфреда Вебера – могут начаться большие проблемы с законом. К человеку, которого называют «князем демонов», вплотную подобрались высокопоставленные прокуроры. А ведь он, казалось бы, находится под особой защитой, как проводник глобализма и ориентации Европы на США.

    «Он сыграл роль Вельзевула в том, что политика Брюсселя стала ошибочной и испортилась». Такими словами минувшим летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Манфреда Вебера. Этого человека относят к числу наиболее влиятельных врагов России, но в самой России о его существовании почти никто не знает.

    Так сложилось, потому что Вебер не любит лезть в телекамеры, а место его работы – Европарламент (ЕП). То есть совершенно бесполезное на взгляд стороннего наблюдателя заведение, где имитируют демократию, ведь все решения ЕП (за исключением назначения руководства Еврокомиссии) носят рекомендательный характер. Евродепутаты прекрасно об этом знают, не ощущают ответственности и позволяют себе нести особо опасную чушь (в том числе про Россию) в исходящих из своей говорильни как бы документах. На их фоне обычные депутаты (европейские, наши – любые) это образец рассудительности и благоразумия.

    Вебер 10 лет возглавляет в ЕП крупнейшую фракцию крупнейшей партии – Европейской народной (ЕНП), а с 2022 года еще и саму партию. При этом ЕНП не партия в привычном смысле, а конгломерат правоцентристских сил, которые действуют в своих странах и объединяются только на уровне Европарламента. Поэтому и тяжело понять, зачем вообще нужен Манфред Вебер и всё, что он делает.

    Однако Орбан – политик опытный и тертый – называет его ни много ни мало Вельзевулом. Это не сам дьявол, но особо приближенное к нему лицо – князь демонов или, если переводить его имя буквально, «повелитель мух». А мухи и демоны – это еврокомиссары, министры Евросоюза во главе с общеизвестной Урсулой фон дер Ляйен. Чтобы не было сомнений, как трактовать метафору, венгерский премьер охарактеризовал Урсулу как «девочку-прислужницу».

    То есть Орбан считает, что на брюссельском шабаше главный сейчас Вебер. И он намного главнее Урсулы.

    Между ними давно война. Когда-то правящая партия Венгрии «Фидес», лидером которой является Орбан, была частью ЕНП, но при Вебере ее оттуда выжили. Сейчас венгры задают тон в другой фракции Европарламента – той, которая объединила отъявленных «евроскептиков» вроде Марин Ле Пен и других врагов Урсулы и Вебера.  

    О них обоих венгерский премьер вновь вспомнил два дня назад, когда заявил о существовании в Брюсселе «открытого заговора против Венгрии». «Его возглавляет Манфред Вебер и председатель фон дер Ляйен. Они признали, что их цель – заменить венгерское правительство новым «яволь-правительством» по примеру нынешнего польского», – пожаловался он.

    «Яволь» – это «так точно» по-немецки. Венгерский лидер любит жирные намеки на немецкое (то есть в том числе нацистское) доминирование над Европой в прошлом, проводя параллели с настоящим. И Вебер, и Урсула – германские политики, представляющие партии-союзницы, ХДС и ХСС.

    Вебер лично возглавлял многие атаки Брюсселя на правительство Орбана, которое для него слишком мигрантофобное, слишком пророссийское, слишком самостоятельное и так далее. Его «демоны» донимали лидера Венгрии несколько лет, но на помощь внезапно пришли не ангелы, а высшие офицеры Европейской прокуратуры (EPPO), которые вплотную подобрались к Веберу с подозрениями насчет мошенничества и коррупции.

    Что интересно, сообщило об этом не европейское, а американское издание – Politico, активно работающее в Брюсселе. Оно ссылается в том числе на свои источники в бельгийской полиции, которая подключена к расследованию. Сейчас идет допрос окружения Вебера, в чьи задачи входило обеспечение предвыборной кампании Европейской народной партии. Но официальные обвинения пока никому не предъявлены.

    Суть в том, что бюджетные средства, предназначенные для говорильни Европарламента, использовались ЕНП для узких партийных нужд. То есть деньги с одного бессмысленного дела направили на другое, но личное.

    Звучит как будто бы не слишком серьезно, но махинации с финансированием предвыборных кампаний – это ахиллесова пята западных грандов. Прямое попадание в нее убило немало политических карьер.

    Чтобы далеко не ходить: фальсификация предвыборной финансовой отчетности – это основа для первого уголовного дела и обвинительного вердикта против Дональда Трампа. Правда, там шла речь о том, что он неправильно оформил взятку порнозвезде за молчание.

    Случай Вебера (если он действительно попадет под каток прокуратуры) более типичный для Европы и напоминает дело экс-президента Франции Жака Ширака, который проворачивал примерно такие же схемы в мэрии Парижа. Ширака признали виновным, правда, он к тому моменту был пожилым отставником и не играл никакой роли в политике, а Вебер вроде бы действующий «князь демонов».

    Появление таких дел можно объяснить естественным развитием событий. Расследования о незаконном финансировании предвыборных кампаний проводятся, потому что у них есть лоббисты – все прочие партии, чьи интересы подобные махинации ущемляют. В то же время не покидает ощущение, что такие дела – базовый инструмент для сведения счетов и устранения неугодных. Вопрос в том, кому «Вельзевул» в данном случае наступил на хвост. Сатане, что ли?

    У Вебера в элите ЕС есть верифицированный недруг – президент Франции Эммануэль Макрон.

    Если бы не Макрон, Вебер занимал бы то кресло, которое сейчас занимает Урсула. «Вельзевул» был официальным кандидатом ЕНП на пост председателя Еврокомиссии на выборах в Европарламент 2019 года, то есть формально избиратели за него даже проголосовали. Его кандидатуру лоббировала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в те годы женщина почти всемогущая.

    Но в самый последний момент Макрон сказал «нет», а чем это было вызвано (или – кто руководил действиями Макрона), доподлинно неизвестно до сих пор. Полуофициальная версия – французу не нравилось, что у Вебера нет опыта правительственной работы, кроме того, он хотел пропихнуть на уже забронированное за немцем кресло своего человека. Но формально тот бой остался за Меркель, поскольку другие кандидатуры ее усилиями тоже не прошли, а председателем ЕК стала альтернатива из Берлина – Урсула. Ее внезапный взлет в 2019 году имел чисто кулуарный характер и произошел за счет урезания амбиций Вебера.

    Тогда это казалось скорее хорошей новостью: Вебер был очень странным политиком для баварского немца. Например, изначально противодействовал «Северному потоку – 2», то есть проекта, который продвигали и федеральное правительство Меркель, и правительство Баварии. Теоретически это, как и полное отсутствие харизмы, должно было мешать его партийной карьере, но карьера у Вебера сложилась блестящая – вплоть до того, что он едва не стал главой Еврокомиссии.

    Может, Веберу и впрямь сам черт ворожил, но, скорее, Госдеп США (ведь именно США больше всех боролись с «Северным потоком»). Если глава ЕНП – Вельзевул, то дьявола стоит поискать в Америке. Только продажа души Вашингтону способна наделить в Европе такой влиятельностью, о которой говорит Орбан. И, справедливости ради, про Вебера так говорит не он один, хотя и непонятно, с чего бы.

    Теперь ждем, когда дьявола осудят в США за неуплату налогов. Если верить в то, что князя демонов можно осудить в ЕС за финансирование предвыборной кампании, это тоже не должно казаться невозможным.

    Главное
    Медведев: Грузия осознала последствия украинского майдана
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    В ЦБ рассказали о благе банкротства
    В Таджикистане возрос интерес к изучению русского языка
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства РФ
    Майнеров обязали раскрывать свои доходы в криптовалюте
    Валиева решила продолжить карьеру после дисквалификации

    Как России справиться с нехваткой производственных мощностей

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки все еще не затормозил перегревшуюся экономику. На самом деле, в России сложилась уникальная ситуация. И она заключается не в недостатке кредитования, а в нехватке производственных мощностей, говорит глава ЦБ. Что это за необычная ситуация и почему ее придется решать еще большим повышением ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

    Перейти в раздел

    Хиджабы довели депутатов до угроз

    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

    Перейти в раздел

    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............