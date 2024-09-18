Урсула фон дер Ляйен не к добру возвысила женщин и прибалтов

Tекст: Дмитрий Бавырин

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей в Евросоюзе, которая объединяет национальные политические силы правоконсервативной ориентации. Но это формально.

По сути, решительно непонятно, какое отношение к правоконсервативным взглядам имеют Урсула и ее команда – 27 еврокомиссаров (по одному от каждой страны ЕС), которые составят общеевропейское правительство после 1 ноября, когда полномочия сложит старое, тоже с фон дер Ляйен во главе. Кажется, этот орган власти объединен идеями другого рода – русофобией, ориентацией на США и третьей волной феминизма.

После того как Урсула сломала через колено всех, кто пытался помешать ей переизбраться на второй срок (и их было немало – от канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля до президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Венгрии Виктора Орбана), она потребовала от правительств стран ЕС присылать ей в качестве кандидатов в еврокомиссары побольше женщин. А потом потребовала еще раз, когда женщины заполнили только пятую часть комиссарских вакансий.

Гендерную планку удалось поднять до 40%, после чего Урсула заявила, что в рамках компенсации за недостигнутое равенство женщины получат больше полномочий – среди них будет больше ее заместителей.

Так в Еврокомиссию попала Марта Кос – журналистка из Словении, которой достанется новый комиссариат по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины. Сначала в Любляне хотели послать в Брюссель мужчину, но Урсула настояла на своем. Помимо пола, Марте Кос повезло с работой – она работала послом словенцев в Германии и почему-то очень понравилась местным властям, не скупившимся для нее на награды, а фон дер Ляйен в тот же период была министром обороны ФРГ.

Другое дело, что сложно назвать везением пост, на котором придется ежедневно выслушивать требования украинских политиков срочно дать им денег и навязчивые вопросы от властей самых бедных стран Европы о том, когда же их возьмут в Евросоюз.

Среди значимых персонажей, прошедших по «женской квоте», важно выделить также экс-премьера Эстонии Каю Каллас, будущую смену главного евродипломата Жозепа Борреля.

День, когда она перестала быть премьером, стал для эстонцев праздничным.

Каллас отличалась крайней непопулярностью – и сама по себе, и как глава правительства в период экономического упадка, усугубленного резким поднятием налогов.

Зато Каллас посвящала буквально всю себя идеям противостояния с Россией, не мешая при этом мужу – крупному бизнесмену из транспортного цеха – зарабатывать в РФ деньги, пока про это не прознала пресса. Популярности это Каллас, разумеется, не добавило, но ее русофобскую непримиримость оценили в Брюсселе. Политик, который ничего созидательного не совершил, ничем не славен и не любим народом, получил третий по значимости пост в иерархии Евросоюза, потому что, во-первых, женщина, во-вторых, русофоб (или русофобка, если применять гендерно-прогрессивные суффиксы).

Есть еще, правда, «в-третьих»: Каллас из Прибалтики. У Восточной Европы тоже имеется неформальная квота при распределении важных европостов, и хотя эстонцы с некоторым вызовом считают себя Северной Европой, именно прибалты в Брюсселе сейчас особенно ценятся: у них-де правильный взгляд на Россию, а раньше-то этот взгляд (то есть русофобию) на Западе недооценивали.

Надо думать, по тем же причинам потенциально важный и абсолютно новый пост еврокомиссара по обороне и космосу займет экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс (по крайней мере, не по причинам космического или военно-технического лидерства Литвы, которая в ЕС лидирует по другим параметрам, например, по количеству самоубийств).

Кубилюс русофоб своеобразный: на родине его как раз порицают за недостаточную русофобию, а сам он русофобию тоже как будто критикует (например, в своей прошлогодней аналитической статье «Наши психологические комплексы о России»). Основа этих дискуссий в том, что экс-премьер отвергает крайние формы неприятия России и россиян, выражая это в довольно скандальной и тоже русофобской по сути форме. Например, в такой:

«Демократическую генетику граждан России пропить нельзя».

А раз ее пропить нельзя, Западу, по мнению Кубилюса, нужно сосредоточиться на смене власти в России на лояльную Западу («демократическую»).

Ранее Литва стала в ЕС своего рода базой для белорусской и российской радикальной оппозиции. И критика «русофобских перегибов» связана с тем, что многие прибалты ненавидят все русское и российское просто рядом с собой, а Кубилюс хочет двигать в сторону такого сценария, при которой инвестиция Литвы в «несогласных» могла бы принести ей какие-нибудь дивиденды.

Шансов на успех нет. Но стараться они будут – и эмигранты из числа политических радикалов, и команда фонд дер Ляйен, которую она явным образам собирала под себя и под свои цели. Эти цели (из числа заявленных) – сдерживание России и процветание Европы.

Это взаимоисключающие параграфы. Потому что «сдерживание России» в исполнении фон дер Ляйен - это главная причина того, почему у Европы с процветанием сейчас не складывается. Главная еврокомиссарша не собирается устранять это противоречие, напротив, ее задача, чтобы Евросоюз руководствовался целью «сдерживания» любой ценой.

Европейцам предлагается не замечать того, что за авантюру с Украиной они заплатили уже очень много, а готовиться заплатить еще больше даже несмотря на то, что с исполнением заявленного плана у еврокомиссаров не сложилось и нет перспектив, что сложится: экономика России выстояла, а украинская армия отступает. Проще говоря, все было зря.

Но в чем Урсула действительно эффективна, это расчищение дороги для себя на фоне провалов в своей работе. Она правда в этом преуспела. Будучи общепризнанно плохим министром обороны Германии, стала главным чиновником в ЕС, а потом переизбралась на этот пост, хотя провалы явно превалировали над достижениями.

Она даже укрепила свои позиции и выжила из Еврокомиссии всех своих критиков-тяжеловесов, например, еврокомиссара от Франции Тьерри Брентона, который ушел, не дожидаясь конца полномочий, и разве что не проклял начальницу на прощанье. Вместо него в Брюссель из Парижа переместится бывший глава МИД Франции Стефан Сежурне, который потерял этот пост после проигрыша макроновцами выборов в парламент.

Административно новый состав Еврокомисссии - однозначный триумф фон дер Ляйен, но было б кощунственным сказать, что у триумфатора будет дольче вита. Урсула - один из тех деятелей, кто лично ответственен за начало второй холодной войны, а это мероприятие такого рода, в которых очень тяжело и дорого участвовать.

Собранная из женщин, прибалтов и других русофобов команда капитана-карьериста, не славного ровно ничем, не даст кораблю сбиться с американского курса. А вот затонуть - запросто.

Учитывая феерические планы фон дер Ляйен на будущее (от продолжения конфликта с Россией до принятия Украины в Евросоюз), это будут очень тяжелые для Европы пять лет. Главное, чтоб не последние.