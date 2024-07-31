Орбана связали с «русскими диверсантами»

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в центре очередного скандала, связанного с его желанием поддерживать конструктивные отношения с Россией. Дело в том, что венгерские власти приняли закон об облегчении визового режима для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Им по упрощенной схеме будет выдаваться так называемая национальная карта, которая позволит работать на территории Венгрии два года. А затем, через какое-то время, подавать на гражданство.

Это не означает облегчения турпоездок россиян в страны Шенгенской зоны. По сути, речь идет о привлечении квалифицированных специалистов, нужных для развития венгерской (а вместе с ней и европейской) экономики.

Однако ряд политиков ЕС увидели в этом самый настоящий сговор между Россией и Венгрией, направленный против ЕС. В письме президенту Евросовета Шарлю Мишелю глава Европейской народной партии (крупнейший блок в Европарламенте) Манфред Вебер заявил, что план Орбана «вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности» и создает «серьезные возможности для шпионской активности».

Немецкие СМИ пишут о том же и объясняют, что Орбан, мол, открыл русским двери в ЕС. Да не просто русским, а чуть ли не диверсантам. «Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и свободно перемещаться в другие страны ЕС… Сейчас существуют большие опасения, что российские шпионы также могут проникнуть в Евросоюз или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для совершения террористических атак», – пишет немецкая RND.

То есть, по сути, сами признают, что русские для Европы – враги, и пускать их в ЕС нельзя, хоть формально такого запрета и нет. «Санкции, введенные после войны 2022 года, не запрещают россиянам въезжать в ЕС, хотя авиакомпаниям, базирующимся в России, больше не разрешается летать в страны блока, а сотни людей, связанных с Кремлем, включены в индивидуальные списки запретов на поездки и замороженных активов», – напоминает Financial Times.

И если исходить из понимания того, что ЕС выступает за полную «отмену русских», то гнев Евросоюза понятен. «Россия – враг, и руководство ЕС ведет себя по логике военного времени. А врагу никаких визовых послаблений быть не может», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. Однако вопрос в том, что Брюссель может сделать Венгрии, которая создала эти послабления и вышла (в очередной раз) из стройных европейских рядов.

С точки зрения закона сделать ничего нельзя. Представители Еврокомиссии уже заявили, что будут связываться с Будапештом и уточнять, нарушает ли венгерская схема правила и нормы Евросоюза. Но на самом деле уже понятно, что не нарушает.

«Страна вправе давать национальные визы работающим в ней, а также людям, которые имеют в этой стране родственников. Законодательство ЕС (в том числе Шенгенские соглашения) касаются прежде всего туристических виз, которые венгерскими властями выдаются в прежнем режиме. То есть, проще говоря, никаких правил и норм Венгрия не нарушает», – говорит Вадим Трухачев. Она лишь упорядочивает и облегчает процедуру приглашения нужных специалистов.

Разговоры о том, что получившие национальную карту «русские шпионы» будут теперь кататься по всему ЕС, тоже несостоятельны. Эта карта – сугубо национальная виза и не дает права на свободное перемещение по Шенгенской зоне.

Моральные нормы венгры тоже не нарушали. Да, Манфред Вебер заявил, что никакой нужды выдавать карты гражданам России и Белоруссии у Венгрии не было, и ее поведение «вызывает вопросы относительно последствий как для Венгрии, так и в целом для стран Шенгенской зоны». После чего призвал Брюссель защитить Шенгенскую зону.

Но сказал он это, конечно, зря. Ведь представитель венгерского правительства Золтан Ковач тут же напомнил, что «Манфред Вебер нападает на венгерское правительство, в то время как его правительство и его политические союзники влили миллионы нелегальных мигрантов в Европу, подвергая государства континента и народы Европы серьезной угрозе национальной и общественной безопасности». Имея в виду, конечно же, приток миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки за последние 10 с лишним лет.

Однако «брюссельские власти» аргументы Венгрии игнорируют и, скорее всего, будут каким-то образом наказывать Будапешт. И не только за иммиграционные нововведения, но и за все те демонстративные вызовы, которые Орбан совершает в последнее время. Могут даже попытаться исключить Венгрию из Шенгенской зоны, ввести внутриевропейские санкции – но проблема в том, что это создаст неприятный прецедент дискриминации национального государства со стороны Брюсселя. Прецедент, которого многие страны – члены ЕС хотели бы избежать.

Между тем приструнить Орбана достаточно просто – нужно дать ему место за столом.

«Это самый яркий и опытный политик Европы, чувствующий поддержку народа. А теперь еще и лидер общеевропейской партии «Патриоты за Европу», имеющей третью по численности фракцию Европарламента, – напоминает Вадим Трухачев. – И раз руководство ЕС отвергает его инициативы – он ему по мелочи пакостит».

Однако европейские чиновники, по всей видимости, пускать Орбана за стол не хотят. Он слишком независимый, слишком национальный и, что самое важное, является олицетворением новой генерации европейских сил, которых ЕС не хочет признавать – несистемных правых.

Не хочет признавать – и пускать во власть, для чего во Франции, Нидерландах и ряде других стран системные левые и правые блокируются против «радикалов». В этом плане признание Орбана и предоставление ему полномочий станет снова ненужным Евросоюзу прецедентом. Поэтому и приходится терпеть.