  • Новость часаАвиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    США: Украина начнет применять F-16 к концу лета
    Диетолог объяснил рост численности толстых мужчин в России
    В Словении допустили обмен осужденных за шпионаж россиян
    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины
    СБ ООН созвал экстренное заседание в связи с убийством главы ХАМАС
    В Венесуэле задержали более тысячи человек за участие в беспорядках
    В США объявили о приостановке программы оказания помощи Грузии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    7 комментариев
    31 июля 2024, 22:00 • В мире

    Орбана связали с «русскими диверсантами»

    Орбана связали с «русскими диверсантами»
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Внутри ЕС разгорелся новый конфликт, связанный с разным отношением стран ЕС к России. В центре скандала снова Венгрия и ее премьер Виктор Орбан, но поводом на этот раз стали некие «визовые послабления» для россиян. О чем именно идет речь и как европейские чиновники будут пытаться наказать Будапешт?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в центре очередного скандала, связанного с его желанием поддерживать конструктивные отношения с Россией. Дело в том, что венгерские власти приняли закон об облегчении визового режима для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Им по упрощенной схеме будет выдаваться так называемая национальная карта, которая позволит работать на территории Венгрии два года. А затем, через какое-то время, подавать на гражданство.

    Это не означает облегчения турпоездок россиян в страны Шенгенской зоны. По сути, речь идет о привлечении квалифицированных специалистов, нужных для развития венгерской (а вместе с ней и европейской) экономики.

    Однако ряд политиков ЕС увидели в этом самый настоящий сговор между Россией и Венгрией, направленный против ЕС. В письме президенту Евросовета Шарлю Мишелю глава Европейской народной партии (крупнейший блок в Европарламенте) Манфред Вебер заявил, что план Орбана «вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности» и создает «серьезные возможности для шпионской активности».

    Немецкие СМИ пишут о том же и объясняют, что Орбан, мол, открыл русским двери в ЕС. Да не просто русским, а чуть ли не диверсантам. «Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и свободно перемещаться в другие страны ЕС… Сейчас существуют большие опасения, что российские шпионы также могут проникнуть в Евросоюз или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для совершения террористических атак», – пишет немецкая RND.

    То есть, по сути, сами признают, что русские для Европы – враги, и пускать их в ЕС нельзя, хоть формально такого запрета и нет. «Санкции, введенные после войны 2022 года, не запрещают россиянам въезжать в ЕС, хотя авиакомпаниям, базирующимся в России, больше не разрешается летать в страны блока, а сотни людей, связанных с Кремлем, включены в индивидуальные списки запретов на поездки и замороженных активов», – напоминает Financial Times.

    И если исходить из понимания того, что ЕС выступает за полную «отмену русских», то гнев Евросоюза понятен. «Россия – враг, и руководство ЕС ведет себя по логике военного времени. А врагу никаких визовых послаблений быть не может», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. Однако вопрос в том, что Брюссель может сделать Венгрии, которая создала эти послабления и вышла (в очередной раз) из стройных европейских рядов.

    С точки зрения закона сделать ничего нельзя. Представители Еврокомиссии уже заявили, что будут связываться с Будапештом и уточнять, нарушает ли венгерская схема правила и нормы Евросоюза. Но на самом деле уже понятно, что не нарушает.

    «Страна вправе давать национальные визы работающим в ней, а также людям, которые имеют в этой стране родственников. Законодательство ЕС (в том числе Шенгенские соглашения) касаются прежде всего туристических виз, которые венгерскими властями выдаются в прежнем режиме. То есть, проще говоря, никаких правил и норм Венгрия не нарушает», – говорит Вадим Трухачев. Она лишь упорядочивает и облегчает процедуру приглашения нужных специалистов.

    Разговоры о том, что получившие национальную карту «русские шпионы» будут теперь кататься по всему ЕС, тоже несостоятельны. Эта карта – сугубо национальная виза и не дает права на свободное перемещение по Шенгенской зоне.

    Моральные нормы венгры тоже не нарушали. Да, Манфред Вебер заявил, что никакой нужды выдавать карты гражданам России и Белоруссии у Венгрии не было, и ее поведение «вызывает вопросы относительно последствий как для Венгрии, так и в целом для стран Шенгенской зоны». После чего призвал Брюссель защитить Шенгенскую зону.

    Но сказал он это, конечно, зря. Ведь представитель венгерского правительства Золтан Ковач тут же напомнил, что «Манфред Вебер нападает на венгерское правительство, в то время как его правительство и его политические союзники влили миллионы нелегальных мигрантов в Европу, подвергая государства континента и народы Европы серьезной угрозе национальной и общественной безопасности». Имея в виду, конечно же, приток миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки за последние 10 с лишним лет.

    Однако «брюссельские власти» аргументы Венгрии игнорируют и, скорее всего, будут каким-то образом наказывать Будапешт. И не только за иммиграционные нововведения, но и за все те демонстративные вызовы, которые Орбан совершает в последнее время. Могут даже попытаться исключить Венгрию из Шенгенской зоны, ввести внутриевропейские санкции – но проблема в том, что это создаст неприятный прецедент дискриминации национального государства со стороны Брюсселя. Прецедент, которого многие страны – члены ЕС хотели бы избежать.

    Между тем приструнить Орбана достаточно просто – нужно дать ему место за столом.

    «Это самый яркий и опытный политик Европы, чувствующий поддержку народа. А теперь еще и лидер общеевропейской партии «Патриоты за Европу», имеющей третью по численности фракцию Европарламента, – напоминает Вадим Трухачев. – И раз руководство ЕС отвергает его инициативы – он ему по мелочи пакостит».

    Однако европейские чиновники, по всей видимости, пускать Орбана за стол не хотят. Он слишком независимый, слишком национальный и, что самое важное, является олицетворением новой генерации европейских сил, которых ЕС не хочет признавать – несистемных правых.

    Не хочет признавать – и пускать во власть, для чего во Франции, Нидерландах и ряде других стран системные левые и правые блокируются против «радикалов». В этом плане признание Орбана и предоставление ему полномочий станет снова ненужным Евросоюзу прецедентом. Поэтому и приходится терпеть.

    Главное
    В США пожаловались на трудности с поиском денег для Украины
    Экс-глава Эстонии заявил о ценностном конфликте в НАТО
    Кадыров выступил против паранджи, но за хиджаб
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    Обвиняемому в сборе военных сведений французу Винатье продлили арест
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    Ирина Винер назвала преемницу в Федерации художественной гимнастики

    Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций

    Проблемы с расчетами за импорт из-за вторичных санкций заставляют финансовые власти России действовать неординарно. Центробанк готов пойти на эксперимент и разрешить оплату внешних торговых операций криптовалютой. Госдума как раз приняла закон, дающий зеленый свет этому типу валют в России. Почему государства обычно не идут на торговлю криптовалютой? Подробности

    Перейти в раздел

    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту

    Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки

    В результате ракетного удара по Тегерану убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. В чем заключались особенности этой атаки, кто за ней мог стоять и почему ответ на этот удар станет делом государственного престижа для властей Ирана? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Положение Украины и Зеленского улучшилось»

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............