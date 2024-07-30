Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
ЕК запросила объяснения у Венгрии о смягчении визовых требований для России и Белоруссии
Еврокомиссия запросила разъяснения у Венгрии по поводу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии для проверки данного решения на предмет соответствия нормам ЕС, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
Хиппер отметила, что в ЕС Россию считают угрозой безопасности, и добавила, что представители Европы обязаны принять все меры безопасности.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад приказал всему миру выступать против России, но в реальности все, наоборот, стали ее понемногу поддерживать.