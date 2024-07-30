ЕК запросила объяснения у Венгрии о смягчении визовых требований для России и Белоруссии

Путин решил создать Морскую коллегию России

Патрушев объявил о создании Путиным Морской коллегии России

Tекст: Валерия Городецкая

Цель создания Морской коллегии России – повышение координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечение защиты национальных интересов России в Мировом океане, сообщил Патрушев, передает РИА «Новости».

В ее составе будут сформированы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

Персональный состав Морской коллегии будет определен и позже утвержден президентом, добавил Патрушев.

Ранее Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны.