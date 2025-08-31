Мирная жительница погибла в результате обстрела Херсонской области

Tекст: Дарья Григоренко

Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что в Алешках погибла женщина 50-55 лет, а в Голой Пристани ранена женщина 1961 года рождения, которая госпитализирована в Скадовскую центральную районную больницу.

Также пострадали двое мужчин – 40 и 35 лет – из-за ударов по жилому сектору, им помощь оказали на месте. В селе Великие Копани был ранен муниципальный депутат Алешкинского округа Алексей Зоголь, он также доставлен в больницу.

По словам Сальдо, в Алешках украинские войска нанесли удары по складу гуманитарной помощи. В Новой Маячке из-за обстрелов возник пожар в торговом здании и жилом доме, площадь возгорания составила около 280 кв. м, огонь ликвидирован. В Раденске повреждены два жилых дома.

ВСУ также обстреляли населенные пункты Великая Лепетиха, Заводовка, Горностаевка, Каиры, Корсунка, Подстепное, Пролетарка и Райское.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Князе-Григоровке Херсонской области погиб один мирный житель, за сутки зафиксирован 61 обстрел региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Алешкинского округа Херсонской области Алексей Зоголь был ранен в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Великие Копани. Пострадавшего госпитализировали.