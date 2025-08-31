Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Князе-Григоровке Херсонской области

ВСУ нанесли 61 удар по 12 населенным пунктам Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате обстрела Князе-Григоровки военнослужащими ВСУ погиб мирный житель, передает РИА «Новости». По данным экстренных служб, на протяжении суток по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области было зафиксировано 61 удар. Из них 36 ударов были нанесены из ствольной артиллерии в дневное время и 18 – ночью. Кроме того, семь атак пришлись на населенные пункты, используя беспилотные летательные аппараты.

Под обстрелом оказались сразу 12 населенных пунктов, включая Князе-Григоровку, Алешки, Райское, Новую Каховку, Подстепное, Каховку, Горностаевку, Каиры, Заводовку, Пролетарку, Корсунку и Великую Лепетиху. Представитель экстренных служб отметил: «В результате обстрела ВСУ в Князе-Григоровке погиб мирный житель».

