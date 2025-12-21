Электроснабжение в Курской области восстановлено после атаки БПЛА

Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS

Tекст: Вера Басилая

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.

Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.

«Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.

Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.

