На Западе рассказали о полученных Украиной F-16

Economist: Украина получила в конце июля 10 из 79 истребителей F-16

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

Ранее New York Post сообщала, что в ВСУ существует нехватка пилотов, способных управлять истребителями F-16.