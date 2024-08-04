Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
На Западе рассказали о полученных Украиной F-16
Economist: Украина получила в конце июля 10 из 79 истребителей F-16
Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США, сообщил журнал Economist.
Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.
Ранее New York Post сообщала, что в ВСУ существует нехватка пилотов, способных управлять истребителями F-16.