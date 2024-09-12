«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.2 комментария
Рябков назвал заявление США об ударах ВСУ вглубь России частью гибридной войны
Рябков счел заявление США о возможном снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России элементом психологической войны
Заявления США о том, что они рассматривают возможность отмены ограничений на удары Украины вглубь России западным оружием, являются частью психологической войны, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны», –приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Он считает, что Вашингтон хочет психологически оказать давление на российскую сторону в вопросе выполнения целей на Украине. Однако, как и другие шаги США «эскалационного характера», данное заявление не повлияет на российский «курс». При этом, как подчеркнул Рябков, позиция Вашингтона «добавит рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных».
Если США стремятся укрепить свою безопасность, то им следует отказаться от таких «провокационных вбросов», прекратить поставки вооружений и не провоцировать Украину на действия, способные обострить обстановку, сказал Рябков.
Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Запад, вероятнее всего, уже принял решение разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами, в СМИ идет формализация этого решения.