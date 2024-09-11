В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России

Сенатор Долгов: Разрешение США на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень

Tекст: Анастасия Куликова

«Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает сенатор Константин Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами.

«Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник.

«Впрочем, на мой взгляд, оно негласно действует уже сейчас. Противник использует в ходе атак на российские регионы беспилотники, в том числе поставленные из-за рубежа. Более того, ВСУ бьют по территории России западными ракетами. Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», – подчеркнул Долгов.

«Мы имеем дело с террористами и теми, кто поддерживает международный терроризм, – США и Европой. И Россия противостоит их политике», – указал сенатор. По его мнению, лучшим ответом Москвы на планы Вашингтона станет решение задач спецоперации и силовое подавление противника.

«Никакое оружие и решение Запада не изменит ход СВО. Другое дело, что жертв по вине США и Украины может быть больше», – уточнил собеседник. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие третьим странам. «Пришло ли сейчас время для этого – решит президент. Но такой ответ на действия Вашингтона вполне возможен», – заключил Долгов.

Ранее Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли ВСУ использовать «сложные системы», которые предоставляют западные союзники, и в состоянии ли они их обслуживать.

«Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение на дальнобойные удары по России) не исключено», – цитирует Блинкена «Интерфакс».

Корреспондент издания Axios накануне сообщила, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит Энтони Блинкен.