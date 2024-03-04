Эксперты оценили шансы на блокировку «Википедии»

«Википедия» сайт известный, но не всегда только хорошим: есть фейки, недостоверная информация и несуразности. Однако популярность ресурса не защищает от ответственности перед лицом закона. Мы это уже видели на примере Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta* признана экстремистской и запрещена на территории РФ). За нарушение российского законодательства будут последствия. И сейчас речь идет о возможной блокировке ресурса. Теперь реклама и популяризация VPN-сервисов у нас причисляются к незаконным действиям. Описывать такие сервисы и рекомендовать ими пользоваться нельзя ни в каком виде. А «Википедия» именно это и делает», – сказал декан факультета права ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ Вадим Виноградов.

Аналогичная ситуация и с косвенной рекламой. Нужно понимать, что привлечение людей в запрещенные социальные сети – не что иное, как косвенная популяризация VPN. Без специальных сервисов зайти в Instagram и Facebook (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) невозможно. А значит, призывы стать подписчиком или оценить пост в заблокированной соцсети равноценны призывам использовать VPN, указал эксперт.

Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что кейс «Википедии» – только начало большой череды разоблачений. «Если кто-то ожидал, что в Роскомнадзоре будут действовать топорно и блокировать только те ресурсы, на которых висят топ-лучших VPN со ссылками на магазин приложений, то он сильно просчитался. Следить за соблюдением нового законодательства будут строго, со всей скрупулезностью и в хорошем смысле дотошностью. Как-нибудь хитро прорекламировать VPN-сервисы и всех обмануть не выйдет. Не выйдет и заманивать пользователей на запрещенные ресурсы. Будь это сайт иноагента, пиратский ресурс или аккаунт в Instagram или Facebook (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) – неважно. Попытки убедить людей зайти туда, куда нельзя попасть без VPN, могут приравниваться к рекламе VPN-сервиса», – сообщил он.

«На примере «Википедии» можно понять, как это работает. Да, ссылок на конкретные средства обхода блокировок энциклопедия не дает, но она настоятельно рекомендует применять их. Таким образом, ресурс действительно может попасть под действие закона. Хотелось бы, конечно, услышать официальную позицию Роскомнадзора по этому поводу. Думаю, скоро мы ее узнаем», – заключил Немкин.

Напомним, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин обратил внимание на существование в «Википедии» статьи, которая описывает способы обхода блокировок и «настоятельно рекомендует пользователям их применять». В связи с этим «Википедия» может быть заблокирована.

С 1 марта Роскомнадзор начал блокировать доступ к материалам о способах и методах обхода блокировок, в том числе о VPN-сервисах. Ведомство также будет блокировать сайты, которые описывают преимущества использования средств обхода блокировки или их рекламу.