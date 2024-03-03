В Госдуме допустили блокировку «Википедии» в России

Депутат Госдумы Горелкин сообщил о возможной блокировке «Википедии» в России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Горелкин в своем Telegram-канале, коллеги из «Руниверсалиса» абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор, передает РИА «Новости».

По его словам, у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения, и есть законные основания для блокировки «Википедии». Он добавил, что важно, чтобы это не вызвало «резкого дискомфорта» у пользователей.

Горелкий уточнил, что уже давно вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале «БРЭ», «Рувики» и «Руниверсалисе». По его мнению, осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью «Википедии» пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов.

Он отметил, что необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта в России вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы. Позже член ОП Никита Данюк рассказал газете ВЗГЛЯД, что у Роскомнадзора нет цели блокировать все существующие VPN-сервисы.