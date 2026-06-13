Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Euronews: Каллас теряет поддержку в евроинститутах
Недовольство действиями главы дипломатии Евросоюза стремительно нарастает из-за ее неспособности выстраивать конструктивные отношения внутри Европейского совета, сообщает Euronews.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, передает РИА «Новости».
«Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки... Она не очень хороша в налаживании альянсов в Совете», – заявил один из собеседников телеканала.
Источники отмечают, что критика в адрес чиновницы в последнее время заметно усилилась. По их мнению, руководитель европейской дипломатии продолжает вести себя как представитель Эстонии, а не всего объединения. Она регулярно выступает с заявлениями, выходящими за рамки общего консенсуса стран блока, и периодически высказывает личное мнение от лица всего Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход заявлений главы евродипломатии за рамки ее полномочий.
В конце мая Кая Каллас потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал эту инициативу политика совершенно оторванной от реальности.