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Фестиваль «Русское лето» объединил тысячи человек в Благовещенске
Фестиваль «Русское лето» в Благовещенске посетили более 16 тыс. человек
В Благовещенске состоялся патриотический фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию, собравший тысячи людей для укрепления национального единства и сохранения традиций.
Более 16 тыс. жителей и гостей столицы Амурской области собрались на набережной реки Амур. Масштабное событие прошло совместно с фестивалем «Берега вкуса». Родители с детьми, молодежь и представители старших поколений вместе слушали патриотические песни, делали зарядку, присоединялись к акции «Машина Победы» и посещали мастер-классы.
В интерактивной зоне «Мечтай в России» юные гости делились планами на будущее. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В текущем году фестиваль стартовал 1 августа и охватит 12 городов в шести федеральных округах.
Заместитель мэра Благовещенска Александр Калашников обратился к собравшимся: «Мы сегодня собрались на набережной реки Амур, а через реку находится уже другая страна – Китайская Народная Республика. И мы рады, что в этом году фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию проходит именно в Благовещенске, на границе Российской Федерации, где слова «за Россию» звучат особенно ярко». Он также отметил символичность объединения двух фестивалей в приграничном городе.
На сцене выступили группа BURITO, певица MATANYA и коллектив «Балаган Лимитед», исполнившие хиты для жителей города. Музыканты подчеркнули важность сплочения граждан страны через искусство.
«Главная идея моего выступления – объединение через музыку, ведь единство – это то, что свойственно нашему народу, как никакому другому», – поделился лидер проекта Гарик Burito. Он добавил, что многонациональный характер страны служит для него главным источником вдохновения.
Важной частью программы стала встреча молодежи с ветераном спецоперации Жаргалом Дараевым. Защитник Родины рассказал школьникам о боевом опыте и отметил, что всегда готов поддержать юное поколение. На площадке Народного фронта гости участвовали в сборе помощи для фронта.
Зрители также посетили гастрономические мастер-классы, шахматные турниры и интерактивные зоны для детей. Днем ранее аналогичный праздник прошел в Кемерове. Вскоре фестивальный маршрут охватит Владимир, Барнаул, Сургут и Ульяновск.
22 августа фестиваль «Русское лето» собрал более 5 тыс. человек в Гатчине.
Ранее аналогичный патриотический праздник объединил около 20 тыс. горожан в центре Хабаровска.
В начале месяца почти 33 тыс. жителей и гостей Орла поучаствовали в данном масштабном мероприятии.