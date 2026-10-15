Снайперы группировки «Запад» сбили на краснолиманском направлении дрон ВСУ B-2

Tекст: Дмитрий Зубарев

Снайперы российской группировки войск «Запад» сбили украинский беспилотник, который ВСУ позиционируют как дрон-невидимку, передает РИА «Новости».

«Расчет снайперов, в чьи задачи входит, в том числе, уничтожение тяжелых БПЛА ВСУ типа «Баба-Яга», уничтожил огнем украинский беспилотник-камикадзе самолетного типа на краснолиманском направлении. Им оказался B-2 – недавняя разработка ВСУ, долгое время державшаяся в секрете и интересная своей необычной формой и заявленной малозаметностью», – рассказал начальник расчета противодействия БПЛА 169-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Лео.

По его словам, название аппарата является прямой отсылкой к американскому стратегическому малозаметному бомбардировщику B-2 Spirit. Военный добавил, что для управления дроном в условиях радиоэлектронного подавления применяется система Starlink, однако украинский аппарат все равно успешно сбивается российскими бойцами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду операторы дронов Южной группировки уничтожили три пункта управления БПЛА. Операторы БПЛА группировки «Восток» уничтожили позиции противника. Во вторник стало известно, что ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили более 260 тыс. украинских дронов.