Ученые предупредили о возможных выбросах пепла на Шивелуче

Ученые Камчатки предупредили о риске выбросов пепла на вулкане Шивелуч до 12 км

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты предупредили о возможных мощных выбросах пепла на камчатском вулкане Шивелуч, в районе которого проходит несколько туристических маршрутов, передает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

«В любое время на Шивелуче могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря», – заявили в учреждении.

Ученые отметили, что взрывно-экструзивное извержение вулкана продолжается и сопровождается мощной газопаровой активностью. В северной части купола продолжается рост нового блока лавы.

Шивелуч является одним из действующих вулканов полуострова, его возраст составляет около 60–70 тыс. лет. Он расположен примерно в 50 км от поселка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шивелуч сохранил оранжевый код авиационной опасности. До этого исполин выбросил столб пепла на высоту 6 км. Также на вулкане зафиксировали выброс пепла на высоту 8,6 км.