Суд в США рассекретил видео, якобы снятое саудовским шпионом перед 9/11

Tекст: Дмитрий Зубарев

На видеозаписи, поступившей в распоряжение телеканала, некий Омар аль-Баюми, рассказывает об обустройстве территории Капитолия, упоминая несколько раз, что «передаст» им в подробностях, что там находится, передает РИА «Новости». В частности, он за несколько дней снял на видео входы в Капитолий, скопление охранников и пункт досмотра внутри здания, а также макет Капитолия. Он отмечает, что неподалеку находится аэропорт.

Как говорится в сообщении телеканала, на видеозаписиможно слышать Омара аль-Баюми, который, по мнению ФБР, был сотрудником саудовской разведки и имел тесные связи с двумя угонщиками самолетов 11 сентября (2001 года)».

Как рассказал CBS агент Федеральной службы безопасности США Ричард Ламберт, видео было снято в течение трех месяцев в период, когда высокопоставленные члены «Аль-Каиды*» (запрещена в РФ) выбирали цели в США. По его словам, видео якобы является «очень крупным кирпичиком в огромной стене доказательств, указывающих на вовлеченность правительства Саудовской Аравии в теракт 11 сентября». Между тем агент ФБР в отставке Кен Уильямс, выразил «категорическое несогласие» с позицией Саудовской Аравии, что аль-Баюми снял видео, будучи туристом.

Ранее обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США Рамзи бин аль-Шибха, которого пытало ЦРУ, признали негодным к суду по смертной казни из-за психологического состояния.