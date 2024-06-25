В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Погибших в Дагестане сотрудников полиции и священника решено представить к орденам Мужества
Погибшие в результате терактов 23 июня сотрудники полиции Дагестана будут посмертно представлены к орденам Мужества, сообщил на сессии регионального парламента глава республики Сергей Меликов.
По его словам, все погибшие при исполнении служебного долга сотрудники правоохранительных органов будут посмертно представлены к орденам Мужества, как участники СВО, передает ТАСС.
Также посмертно к ордену Мужества будет представлен погибший в ходе теракта в Дербенте протоиерей Николай, который был духовником не только для православных, но и для приезжавших мусульман из Азербайджана.
Глава Дагестана выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате терактов и заверил, что совместными усилиями удастся справиться с терроризмом.
Напомним, вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте произошли теракты. Боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Вооруженные террористы зверски убили настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова и охранника церкви.