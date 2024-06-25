Лавров: Теракты в Крыму и Дагестане могли быть синхронизированы

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров в ходе встречи в Минске с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой выразил благодарность за соболезнования в связи с терактами и предположил, что они были синхронизированы, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА. По его словам, у российской стороны мало сомнений на этот счет.

Министр добавил, что Москва не сомневается, что к ударам по Севастополю причастны США.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

В результате нападения боевиков в Махачкале и Дербенте, по данным Минздрава Дагестана, 20 человек погибли, 46 пострадали.